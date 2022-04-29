«Триколор» запускает первый телеканал собственного производства для детей

Мультиплатформенный оператор «Триколор» объявил о запуске детского канала собственного производства «Типтоп». Круглосуточный эфир будет наполнен мультсериалами и полнометражной анимацией.

Эфир телеканала «Типтоп» будет разделен по времени вещания. Днем маленькие зрители и их родители смогут смотреть многосерийные мультипликационные хиты, например, «Смешарики», «Фиксики», «Паровозик Тишка», «Врумиз», а по вечерам будет организован показ полнометражных детских фильмов или мультфильмов. Библиотека канала аккумулирует зарубежный и отечественный контент, который дарит только хорошее настроение.

Запуск телеканала «Типтоп» состоится 29 апреля 2022 г. Он войдет в дополнительный пакет услуг «Детский» и будет доступен для просмотра через спутник и в онлайн-сервисе «Триколор Кино и ТВ». «Типтоп» — первый канал собственного производства «Триколора», ориентированный на детскую аудиторию.

«Мы расширяем линейку телеканалов собственного производства, и «Типтоп» стал новым каналом общения с нашей аудиторией. «Триколор» подобрал для юных зрителей увлекательные истории, которые могут превратить обычный день в веселое приключение», — сказала директор по производству контента в «Триколоре» Марина Гаспарян.

«Триколор» производит 16 телеканалов: «Премиальное», «Остросюжетное», «Романтичное», «Наше», «Душевное», «Любимое», «Комедийное», «Шокирующее», «Наше мужское», «Камеди», «Про любовь», «Хит», «Блокбастер», «Кинопоказ», «Наш кинопоказ», «День Победы». А также инфоканал и «Кинозалы» — сервис с 12 экранами и 12 каналами на спутнике. В 4К-формате на спутнике вещают три собственных канала Триколора: «Промо UHD», «Кино UHD» и «Сериал UHD».