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Рики ГК Смешарики анимационный сериал для детей
«Смешарики» – анимационный сериал для всей семьи, на котором выросло несколько поколений детей. Первая серия «Смешариков» вышла в эфир в 2003 году. Не похожие ни на кого, не имеющие аналогов ни в российской, ни в мировой анимации образы Смешариков остаются невероятно популярными на протяжении 20-ти лет. За эти годы на студии «Петербург» было произведено более 600 серий о приключениях круглых героев, включая тематические «Азбуки со Смешариками», а также три полнометражных фильма. Сериал переведен на 23 языка, а права на трансляции проданы почти в сто стран мира. В 2023 году сериал «Смешарики» отмечает своё 20-летие.
СОБЫТИЯ
Рики ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|Набатов Владимир 4 3
|Паулкин Михаил 7 2
|Шевцов Олег 3 2
|Волобуев Олег 6 2
|Дуксин Николай 21 2
|Воинов Сергей 13 1
|Завадский Марк 15 1
|Мингалиева Дарья 6 1
|Копп Владислав 6 1
|Ковальчук Михаил 24 1
|Хорс Михаил 2 1
|Никифоров Владимир 11 1
|Мединыч Ольга 1 1
|Добровольская Евгения 4 1
|Волошин Евгений 64 1
|Чонишвили Сергей 1 1
|Матросов Дмитрий 3 1
|Кудрявцев Иван 1 1
|Колпакова Светлана 1 1
|Грандель Ирина 12 1
|Ларкина Анна 13 1
|Давыдова Дарья 2 1
|Корнилова Мария 1 1
|Цыварева Татьяна 3 1
|Abrams J.J. - Абрамс Джей Джей 5 1
|Радциг Кирилл 1 1
|Гребенщиков Кирилл 1 1
|Юрьев Никита 7 1
|Гндолян Роберт 3 1
|Рой Олег 2 1
|Смольникова Мария 1 1
|Шубин Алексей 6 1
|Бакши Александр 1 1
|Шицле Ярослав 30 1
|Галеев Артур 13 1
|Шелекасов Борис 11 1
|Гагарина Полина 13 1
|Оржевская Наталия 10 1
|Тетенькин Евгений 10 1
|Гринь Виктор 8 1
|Gartner - Гартнер 3663 1
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