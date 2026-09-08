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Рики ГК Смешарики анимационный сериал для детей

«Смешарики» – анимационный сериал для всей семьи, на котором выросло несколько поколений детей. Первая серия «Смешариков» вышла в эфир в 2003 году. Не похожие ни на кого, не имеющие аналогов ни в российской, ни в мировой анимации образы Смешариков остаются невероятно популярными на протяжении 20-ти лет. За эти годы на студии «Петербург» было произведено более 600 серий о приключениях круглых героев, включая тематические «Азбуки со Смешариками», а также три полнометражных фильма. Сериал переведен на 23 языка, а права на трансляции проданы почти в сто стран мира. В 2023 году сериал «Смешарики» отмечает своё 20-летие.

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08.09.2026 Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT 7 Pro: новый флагман 1
20.10.2025 Татарстанские родители могут создать безопасное пространство для детей в онлайн-кинотеатре KION 1
20.10.2025 KION создал безопасное цифровое пространство для детей в Хабаровском крае 1
17.10.2025 Все для детей в одном месте: KION запускает детский профиль для нижегородцев 1
07.10.2025 Kion запустил детский профиль 1
15.08.2025 «Ситилинк» расширил ассортимент цифровых товаров и сервисов 1
03.06.2025 Поиск Яндекса: интерес к Лабубу и Смешарикам вырос до 100 тысяч запросов в день 2
22.05.2025 «Звук Бизнес» и ГК «Рики» начали сотрудничество 2
25.04.2025 Просмотры детского контента в «VK Видео» за год выросли более чем в 30 раз 1
10.09.2024 Пользователи «VK Видео» смогут влиять на происходящее на экране: платформа представила интерактивный контент с известными блогерами 1
06.09.2024 В августе пользователи провели в «Поиске по видео» «Яндекса» на 20% больше времени, чем в этом же месяце 2023 1
08.08.2024 Просмотры мультфильмов и детских шоу в «VK Видео» выросли на 57% 1
16.05.2024 В мобильном приложении Kion стал доступен просмотр фильмов и сериалов офлайн 1
12.04.2024 Как разрабатывать на заказ в условиях дефицита кадров 1
13.03.2024 КИФА объявляет новый состав совета директоров 1
25.12.2023 Bi.Zone выявила 398 поддельных доменов для просмотра сериала «Слово пацана» 1
04.09.2023 Самые неожиданные решения, которые помогут в учебе: выбор ZOOM 1
13.06.2023 «Яндекс» выпустил «Станции лайт» со Смешариками 6
24.01.2023 Российская мультипликация на грани катастрофы. Лицензии на иностранный софт вот-вот закончатся, «железо» никто не поставляет 2
28.07.2022 «билайн» представил сервис «Виртуальный секретарь» 1
29.04.2022 «Триколор» запускает первый телеканал собственного производства для детей 1
15.02.2022 «Мегафон» разработал тариф для детей 1
15.12.2021 Samsung представляет планшет Galaxy Tab A Kids для самых юных пользователей 3
27.08.2021 Tele2 запустила услугу «Дети онлайн» 1
18.12.2020 Samsung представила планшет Galaxy Tab A 8.0” Kids Edition для маленьких пользователей. Цена 5
12.11.2020 Great Frame вложит миллионы в VR и анимацию 1
25.03.2020 «Цифровое телевидение» поддержит своих зрителей во время карантина 1
16.03.2020 Wink бесплатно покажет отечественное кино, мультфильмы и развивающий контент 1
04.06.2019 «Ростелеком-Solar»: мобильные игры для детей содержат критические уязвимости 1
31.01.2019 «Лаборатория Касперского» выяснила, что искали дети в интернете в новогодние праздники 1
28.12.2018 «МУЛЬТиКУБИК» и издательство «Умная Маша» создали серию диафильмов «Смешарики» 3
08.08.2018 ivi и «Мультикубик» выпустили мини-кинотеатр. Цены 1
09.06.2017 В re:Store появился первый российский компактный проектор Cinemood 1
27.03.2017 Начались продажи российского крохотного домашнего кинотеатра. Видео 1
03.10.2016 МТС объявил победителей второго сезона проекта «Поколение М» 1
27.05.2015 «Акадо Телеком» начинает трансляцию телеканала «Мульт» 1
29.01.2015 Названы самые доходные и самые популярные мобильные приложения в России 1
31.10.2011 RuTube провел реорганизацию мультипликационного контента 1
24.10.2011 Семью москвичей обвинили в видеопиратстве на 38 млрд руб. 1
15.07.2011 У российских антипиратов завелся англо-американский враг 1

Публикаций - 44, упоминаний - 61

Рики ГК и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9307 9
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5017 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15966 5
Cinemood - МультиКубик 33 4
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 442 4
Монолит-Инфо 138 3
Samsung Electronics 11109 3
Apple Inc 13232 3
Inventos - Инвентос 3 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5688 2
МегаФон 10861 2
Microsoft Corporation 25826 2
VK - Mail.ru Group 3611 2
Telegram Group 2971 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 802 2
Google LLC 12751 1
Oculus VR 79 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 196 1
Gameloft 52 1
Outfit7 2 1
i-Free - i-Free Innovations - Айфри 127 1
Прогресс ГК - Практика безопасности 55 1
ICL Soft - АйСиЭл Софт - ICL Solutions 35 1
Effective Technologies - Эффектив технолоджис 12 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 292 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Develonica - Девелоника 170 1
Defender 164 1
Roblox Corporation 96 1
Yeelight 17 1
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 1
Рустам Курмаев и партнеры 35 1
ИнЭкс - InEx 3 1
КСК - Ключевые системы и компоненты 14 1
Ростелеком 11003 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3364 1
Dr.Web - Доктор Веб 1295 1
Dell EMC 5200 1
Amazon Inc - Amazon.com 3294 1
Alibaba Group 478 1
Meta Platforms - Facebook 4626 1
Рики ГК 23 10
Союзмультфильм - киностудия ТПО ФГУП 63 6
Люксор дистрибьюшен 9 4
ИКС-Медиа Диджитал - GetMovies 6 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 537 3
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 441 3
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 256 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 300 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1945 2
Walt Disney Company 648 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 196 2
LEGO 260 2
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 135 1
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 44 1
Газпром ГПМ - Central Partnership - Централ Партнершип 40 1
Подружка - Табер Трейд - сеть магазинов косметики 61 1
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 68 1
СКА Петербург - хоккейный клуб 1 1
Аэроплан 16 1
Геометрия НПО 167 1
GoodWill 13 1
Интернет Копирайт Менеджмент - Internet Copyright Management 4 1
Звукбизнес - Звук бизнес 8 1
КИФА АО - КИФАТО МК Торговый дом - Научно-техническое развитие КИФА СЫЛУ - Qifasilu (Bejing) Technology Development 7 1
Вольга 5 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8950 1
eBay Inc 1642 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3157 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2976 1
МКБ - Московский кредитный банк 659 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 501 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2442 1
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 1
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1723 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 333 1
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 77 1
ВТБ Лизинг 73 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 300 1
Яндекс.Лавка 319 1
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 80 2
Конституционный суд РФ 112 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 411 1
Судебная власть - Judicial power 2517 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13987 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3670 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3594 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5761 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 349 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 587 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 403 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5457 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 756 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3446 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 875 1
CIS - Center for Internet Security 10 1
ACCA - Association of Chartered Certified Accountants - Ассоциация сертифицированных бухгалтеров 7 1
Альянс по защите детей в цифровой среде 38 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 784 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 410 1
OWASP - Open Web Application Security Project 150 1
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 551 21
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26998 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26089 8
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Английский язык 7048 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53802 4
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Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 240 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11729 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18274 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4055 3
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