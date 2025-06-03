Поиск Яндекса: интерес к Лабубу и Смешарикам вырос до 100 тысяч запросов в день

Игрушки Лабубу и Смешариков стремительно набирают популярность в «Поиске». По аналитическим данным «Поиска Яндекса», с начала мая пользователи искали Лабубу более миллиона раз, а в последние недели месяца количество поисковых запросов превысило 100 тыс. в день. Такой всплеск интереса напоминает успех спиннеров, поп-итов и Хагги Вагги — а значит, и у Лабубу есть все шансы стать главным претендентом на звание «Игрушки года». Однако, параллельно растет интерес к Смешарикам — другому игрушечному тренду. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Аналитики «Поиска Яндекса» зафиксировали резкий рост интереса к игрушке Лабубу в мае 2025 г. Если в начале апреля количество запросов в «Поиске» о ней составляло всего несколько сотен в день, то с восьмого мая люди стали искать ее гораздо чаще. Сейчас количество запросов превышает сто тыс. в день, а суммарно с начала весны пользователи «Поиска Яндекса» задали уже более миллиона запросов о Лабубу. Тем временем, Смешарики тоже не отстают, уже с 20 мая число запросов начало расти, а к концу месяца приблизилось к ежедневной отметке в 100 тыс.

Более половины запросов об игрушке в «Поиске» — это общие формулировки вроде «лабубу» или «игрушка лабубу». Примерно четверть связана с покупкой в «Поиске» – пользователи ищут, где можно приобрести игрушку и уточняют ее стоимость. При выборе товара покупатели фильтруют предложения, обращая внимание не только на цену, но и на оригинальность игрушки, её наличие в определенных городах и выгодных условий покупки. Около 10% запросов посвящены дополнительной информации: пользователи хотят узнать о ее происхождении, особенностях или просто понять, что это такое. Также популярны запросы о том, как нарисовать или сделать Лабубу своими руками, видео с распаковкой и примеры того, как селебрити используют подобные игрушки в своем стиле — например, «Ким Кардашьян labubu».

С первого по 20 мая пользователи «Яндекса» перешли на предложения в «Поиске», содержащие слово «лабубу» – 155 тыс. раз. Интерес к товару охватывает широкий ассортимент: кроме мягких игрушек и брелоков, в продаже встречаются футболки, сумки, раскраски, наборы наклеек. Некоторые товары с упоминанием Лабубу стоят до 85 тыс. руб.

Рост популярности Лабубу и Смешариков продолжает традицию ежегодных «игрушечных бумов». Аналитики «Поиска Яндекса» определили, какие игрушки особенно выделялись популярностью в разные годы за последнее десятилетие: 2016 — Лего Ниндзяго; 2017 — Спиннер; 2018 — Бейблэйд Берст; 2019 — Дневная фурия; 2020 — Авокадо; 2021 — Поп-ит и симпл-димпл; 2022 — Хагги Вагги и Кисси Мисси; 2023 — Блэкпинк; 2024 — Куроми; 2025 — Лабубу.

С 2016 г. абсолютный рекорд по количеству запросов в месяц принадлежит поп-иту и симпл-димплу — в мае 2021 г. их искали более 4,5 млн раз. На втором месте оказались спиннеры, на третьем — Хагги Вагги и Кисси Мисси.

Однако если смотреть на долю запросов про игрушки среди всех запросов к «Поиску», то общая картина меняется. Лидируют спиннеры, которые пережили резкий всплеск популярности в 2017 г., за ними идут поп-ит и симпл-димпл. Хагги Вагги и Кисси Мисси заняли третье место, но люди до сих пор ими интересуются, в отличие от первых двух игрушек.

Лабубу и Смешарики пока только начинают завоевывать внимание аудитории и их популярность активно растет — май стал первым месяцем значительного спроса, и если тенденция сохранится, игрушки поборются за лидерство с другими бестселлерами в ближайшие месяцы.