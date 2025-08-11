Разделы

Kardashian Kim Кардашьян Ким


УПОМИНАНИЯ


11.08.2025 У россиян стали красть криптовалюту с помощью Лабубу 2
18.11.2024 Скам от первого лица: F.A.C.C.T. зафиксировал использование дипфейков Дональда Трампа в криптомошенничестве 1
16.08.2024 Основателя сверхпопулярного файлообменника Megaupload и критика политики США экстрадируют в Америку 2
27.01.2022 Глава налогового управления США заявил, что за криптовалютами будущее 1
28.09.2012 Голливуд: новый рай для стартапов 2
06.10.2008 Мобильники знаменитостей, или звезды с iPhone и без 2

Публикаций - 6, упоминаний - 10

Kardashian Kim и организации, системы, технологии, персоны:

Nintendo 788 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1577 1
Google LLC 12045 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1531 1
Apple Inc 12353 1
Yahoo! 3700 1
Vertu 117 1
Yahoo Native - Yahoo Advertising - Yahoo SmartAds - Yahoo Search Marketing - Yahoo Gemini - Yahoo Overture (GoTo.com) - Overture Services 111 1
АМИ 77 1
Meta Platforms - Facebook 4488 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 651 1
Telegram Group 2336 1
X Corp - Twitter 2892 1
Walt Disney Company 631 1
Верный - торговая сеть 300 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1577 2
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 143 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1162 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 591 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5519 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54499 3
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1628 3
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 520 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10997 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29967 2
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1767 1
NFT - Non Fungible Token - невзаимозаменяемый токен 81 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28488 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25128 1
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6493 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12724 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9440 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4986 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3523 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24991 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 531 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2582 1
Repository - Репозиторий 961 1
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 675 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9833 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31077 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3024 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1648 1
Website URL - Uniform Resource Locator 929 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13235 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5530 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1546 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2303 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7846 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 951 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5485 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - DRP - Digital Risk Protection 102 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5139 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13111 1
DeepFake - Дипфейки - методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте 196 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69902 1
Google YouTube - Видеохостинг 2841 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7204 1
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 116 1
Apple iPod Touch 746 1
Myspace - социальная сеть 636 1
Hulu - онлайн-кинотеатр 97 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5069 1
Factual 4 1
Apple iPhone 3 - Apple iPhone 3GS 449 1
BlackBerry Curve 31 1
Linux OS 10542 1
MegaUpload 13 1
Nintendo DS - игровая консоль 340 1
ByteDance - TikTok 295 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 594 1
Discord 135 1
Deutsche Telekom - T-Mobile Sidekick 15 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 400 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 675 1
Водясов Алексей 222 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1017 1
Korner Ryan - Корнер Райан 2 1
Spears Britney - Спирс Бритни 65 1
Elbaz Gil - Эльбаз Жиль 2 1
Lohan Lindsay - Лохан Линдсей 8 1
Stefani Gwen - Стефани Гвен 4 1
Duff Hilary - Дафф Хилари 2 1
Kutcher Ashton - Катчер Эштон 19 1
Douglas Merrill - Мерилл Дуглас 4 1
Craig Paige - Крейг Пейдж 1 1
Dotcom Kim - Дотком Ким 5 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 543 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 380 1
Синицына Мария 11 1
Alba Jessica - Альба Джессика 6 1
Carlson Tucker - Карлсон Такер 3 1
Timberlake Justin - Тимберлейк Джастин 12 1
Bieber Justin - Бибер Джастин 10 1
Kanye West - Уэст Канье 6 1
Rosenblatt Richard - Розенблатт Ричард 3 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52862 6
Россия - РФ - Российская федерация 151825 3
США - Калифорния - Лос-Анджелес 807 2
Франция - Французская Республика 7930 1
США - Калифорния 4689 1
США - Нью-Йорк 3112 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1022 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1422 1
США - Калифорния - Купертино 272 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 506 1
Нидерланды 3580 1
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 726 1
Новая Зеландия 723 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1763 1
США - Калифорния - Окленд 41 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1704 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5124 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49954 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16956 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8090 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5331 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6224 1
Здравоохранение - Гормоны счастья - Hormones of happiness 155 1
Айсберг - Eisberg 185 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5152 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2225 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 656 1
Металлы - Золото - Gold 1175 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5670 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53506 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4828 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7174 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2015 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11237 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 697 1
DMCA - Digital Millennium Copyright Act - Закон об авторском праве в цифровую эпоху 155 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2849 1
Ars Technica 431 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5976 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2718 1
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 69 1
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 22 1
