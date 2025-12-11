Разделы

Carlson Tucker Карлсон Такер


СОБЫТИЯ


11.12.2025 «VK Видео» подводит итоги 2025 г: количество авторов выросло в два раза, приложение установили более 91 млн раз 1
18.11.2024 Скам от первого лица: F.A.C.C.T. зафиксировал использование дипфейков Дональда Трампа в криптомошенничестве 1
25.04.2024 В Telegram найдена мошенническая пирамида из криптовалюты TON по образцу 1990-х годов 3
09.02.2024 Путин сравнил ИИ с ядерным оружием, которое «может привести к полному, тотальному уничтожению человечества» 2

Публикаций - 4, упоминаний - 7

Carlson Tucker и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 2576 2
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 801 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5278 1
X Corp - Twitter 2907 1
VK - Mail.ru Group 3533 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4529 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5233 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4793 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1173 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2445 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5921 2
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1725 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8474 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31769 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11324 2
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1013 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13331 1
DeepFake - Дипфейки - методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте 248 1
Cryptocurrency Exchanges - Криптобиржи - Криптовалютные биржи - сервис покупки-продажи криптографических валют в режиме реального времени 153 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7703 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - DRP - Digital Risk Protection 148 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11575 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5668 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2433 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5920 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18180 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1436 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1587 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57420 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3554 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34045 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5394 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4103 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13646 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8406 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 622 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 694 1
F6 - F.A.C.C.T. DRP - F.A.C.C.T. Digital Risk Protection - 26 1
Google YouTube - Видеохостинг 2887 1
ByteDance - TikTok 318 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 408 1
Discord 153 1
TON - The Open Network - Telegram Open Network - Toncoin 59 1
TON coin - Telegram Gram - криптовалюта 41 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 933 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 405 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 610 1
Синицына Мария 15 1
Игнатова Ружа 2 1
Ronaldo Cristiano - Роналдо Криштиано 11 1
Kardashian Kim - Кардашьян Ким 7 1
Свистунова Ольга 28 1
Путин Владимир 3352 1
Бутерин Виталий 30 1
Дуров Павел 309 1
Россия - РФ - Российская федерация 156943 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53462 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11439 2
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1676 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 852 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1075 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - финансовые пирамиды 53 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 833 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1291 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10539 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17414 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31946 1
Английский язык 6878 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2957 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6787 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 1
