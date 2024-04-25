TON The Open Network Telegram Open Network Toncoin
Toncoin или TON (Telegram Open Network) — это блокчейн-платформа и криптовалюта, созданная командой Telegram, одним из самых популярных мессенджеров в мире. TON был анонсирован в начале 2018 года как амбициозный проект, который должен был предложить масштабируемую и децентрализованную альтернативу существующим блокчейн-платформам, таким как Биткоин. Toncoin был разработан для поддержки различных децентрализованных приложений (DApps) и смарт-контрактов, а также для обеспечения безопасной и быстрой передачи цифровых активов. Кроме того, он планировался как основа для различных сервисов, включая цифровые платежи, идентификацию пользователей и хранение данных.
|25.04.2024
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В Telegram найдена мошенническая пирамида из криптовалюты TON по образцу 1990-х годов
ователи и первые участники пирамиды. Создатели схемы предлагают заработать на криптовалюте Toncoin (TON) через Telegram, побуждая помимо вложения средств, рекомендовать этот метод заработка сво
|24.04.2024
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«Лаборатория Касперского» предупреждает о мошеннической схеме по «заработку» на криптовалюте TON в Telegram
Эксперты «Лаборатории Касперского» изучили актуальную схему, в которой людям якобы предлагают заработать на криптовалюте Toncoin (TON) через Telegram. Схема работает по принципу пирамиды и нацелена в том числе на русскоговорящих пользователей. Потенциальную жертву побуждают вложить деньги в TON, а потом пригласить
|21.01.2022
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Андрей Рогозов присоединился к блокчейн-проекту TON
сетью «Вконтакте», присоединяется к созданному командой Telegram блокчейн-проекту The Open Network (TON). Рогозов станет одним из членов основной команды проекта — TON Foundation, которо
|13.01.2022
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Моргенштерн решил поддержать проект TON, созданный командой Telegram
Исполнитель Алишер Моргенштерн принял решение поддержать блокчейн-проект The Open Network (TON), созданный командой Telegram. Он также заявил, что запускает платный канал в этом популя
|02.03.2021
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Дуров пойдет под суд. Он должен инвесторам десятки миллионов долларов
ля соцсети «Вконтакте» и мессенджера Telegram, возмещения ущерба за срыв запуска блокчейн-платформы TON, в который она инвестировала миллионы долларов. Юристы компании, по информации Forbes, на
|23.07.2020
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«Криптомама» из финансовых властей США объявила ошибкой запрет на криптовалюты Дурова
Ошибочный запрет Комиссар Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Хестер Пирс (Hester M. Peirce) назвала запрет на выпуск криптовалюты Gram Павла Дурова и запуск его блокчейн-платформы TON ошибкой. Об этом она заявила в рамках конференции Blockchain Association Singapore, и стенограмма ее выступления опубликована на сайте SEC. Следует отметить, что Хестер Пирс известна своим
|26.06.2020
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Павел Дуров подписал капитуляцию перед властями США
ам (SEC) к компании Telegram Group, принадлежащей братьям Павлу и Николаю Дуровым, и и ее «дочке» - Ton Issuer. SEC договорилась с ответчиками об условиях, на которых они откажутся от выпуска с
|13.05.2020
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Павел Дуров отказался от «революционной» криптовалюты, потому что мир находится под контролем США
вил о прекращении работы его команды над «революционной» блокчейн-платформой Telegram Open Network (TON) и криптовалютой Gram. Об этом говорится в сообщении Дурова, размещенном в его блоге. При
|08.05.2020
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Основателя Telegram не взяли в его собственный блокчейн-проект
Новый TON-блокчейн Сообщество Free TON Community, участвовавшее в разработке блокчейн-проект
|25.03.2020
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Впервые рассекречено, сколько Дуров тратит на Telegram. Это сотни миллионов долларов
пользу Дурова Суд Южного округа Нью-Йорка (США) признал токены Gram, входяшие в блокчейн-платформу TON, ценными бумагами. Одновременно с этим было принято решение о запрете передачи криптовалю
|05.03.2020
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В криптовалюту Павла Дурова вложился сидящий в тюрьме российский экс-министр
правительства Михаил Абызов оказался одним из инвесторов блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON). Ее создал Павел Дуров, основатель социальной сети «Вконтакте» и заблокированного в Росс
|10.02.2020
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Павел Дуров запускает полностью анонимный интернет. Уже можно строить сайты
Запуск TON Sites Команда Telegram запустила инструмент TON Sites, позволяющий создавать и пол
|09.09.2019
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Создатели Telegram открыли свой криптовалютный проект для тестирования всем желающим
Бета-TON для всех Команда мессенджера Telegram во главе с Павлом Дуровым выложила в отрытый доступ
|19.04.2018
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«Лаборатория Касперского»: Мошенники украли десятки тысяч долларов на волне интереса к ICO Telegram
токенов компания якобы планировала финансировать собственную блокчейн-платформу на базе технологии TON (Telegram Open Network). В интернете появилась даже техническая документация проекта, одн
|02.04.2018
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При каких условиях Telegram вернет инвесторам собранные $2,55 миллиарда
ым бумагам (SEC). Средства привлекала зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания TON Issuer, полностью принадлежащая зарегистрированной в той же юрисдикции Telegram Group. В
TON и организации, системы, технологии, персоны:
|Дуров Павел 291 31
|Солонин Сергей 104 11
|Абрамович Роман 46 10
|Якобашвили Давид 16 9
|Абызов Михаил 66 8
|Дуров Николай 21 8
|Marcalek Jan - Ян Марселек 4 4
|Гуцериев Михаил 111 3
|Иванов Александр 101 2
|Ракишев Кенес 43 2
|Демидова Надежда 11 2
|Медведев Дмитрий 1654 2
|Перекопский Илья 27 2
|Свистунова Ольга 26 2
|Горошевский Дмитрий 1 1
|Каплан Анатолий 1 1
|Путин Владимир 3171 1
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 335 1
|Усманов Алишер 301 1
|Делицын Леонид 128 1
|Кулин Филипп 51 1
|Бегтин Иван 61 1
|Гришин Дмитрий 208 1
|Волков Дмитрий 63 1
|Фридман Михаил 134 1
|Быховский Александр 3 1
|Марков Алексей 6 1
|Сальманов Олег 4 1
|Мильнер Юрий 134 1
|Мендлеев Сергей 1 1
|Крутой Игорь 16 1
|Zoe Mike - Зои Майк 12 1
|Abel-Smith Christopher - Абель-Смит Кристофер 1 1
|Valentine Don - Валентайн Дон 3 1
|Палий Анатолий 3 1
|Абрамович Аркадий 1 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 436 1
|Евдаков Кирилл 3 1
|Mark Garber - Гарбер Марк 2 1
|Avakian Stephanie - Авакян Стефания 1 1
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