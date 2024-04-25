TON - The Open Network - Telegram Open Network - Toncoin

В Telegram найдена мошенническая пирамида из криптовалюты TON по образцу 1990-х годов ователи и первые участники пирамиды. Создатели схемы предлагают заработать на криптовалюте Toncoin (TON) через Telegram, побуждая помимо вложения средств, рекомендовать этот метод заработка сво

«Лаборатория Касперского» предупреждает о мошеннической схеме по «заработку» на криптовалюте TON в Telegram Эксперты «Лаборатории Касперского» изучили актуальную схему, в которой людям якобы предлагают заработать на криптовалюте Toncoin (TON) через Telegram. Схема работает по принципу пирамиды и нацелена в том числе на русскоговорящих пользователей. Потенциальную жертву побуждают вложить деньги в TON, а потом пригласить

Андрей Рогозов присоединился к блокчейн-проекту TON сетью «Вконтакте», присоединяется к созданному командой Telegram блокчейн-проекту The Open Network (TON). Рогозов станет одним из членов основной команды проекта — TON Foundation, которо

Моргенштерн решил поддержать проект TON, созданный командой Telegram Исполнитель Алишер Моргенштерн принял решение поддержать блокчейн-проект The Open Network (TON), созданный командой Telegram. Он также заявил, что запускает платный канал в этом популя

Дуров пойдет под суд. Он должен инвесторам десятки миллионов долларов ля соцсети «Вконтакте» и мессенджера Telegram, возмещения ущерба за срыв запуска блокчейн-платформы TON, в который она инвестировала миллионы долларов. Юристы компании, по информации Forbes, на

«Криптомама» из финансовых властей США объявила ошибкой запрет на криптовалюты Дурова Ошибочный запрет Комиссар Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Хестер Пирс (Hester M. Peirce) назвала запрет на выпуск криптовалюты Gram Павла Дурова и запуск его блокчейн-платформы TON ошибкой. Об этом она заявила в рамках конференции Blockchain Association Singapore, и стенограмма ее выступления опубликована на сайте SEC. Следует отметить, что Хестер Пирс известна своим

Павел Дуров подписал капитуляцию перед властями США ам (SEC) к компании Telegram Group, принадлежащей братьям Павлу и Николаю Дуровым, и и ее «дочке» - Ton Issuer. SEC договорилась с ответчиками об условиях, на которых они откажутся от выпуска с

Павел Дуров отказался от «революционной» криптовалюты, потому что мир находится под контролем США вил о прекращении работы его команды над «революционной» блокчейн-платформой Telegram Open Network (TON) и криптовалютой Gram. Об этом говорится в сообщении Дурова, размещенном в его блоге. При

Основателя Telegram не взяли в его собственный блокчейн-проект Новый TON-блокчейн Сообщество Free TON Community, участвовавшее в разработке блокчейн-проект

Впервые рассекречено, сколько Дуров тратит на Telegram. Это сотни миллионов долларов пользу Дурова Суд Южного округа Нью-Йорка (США) признал токены Gram, входяшие в блокчейн-платформу TON, ценными бумагами. Одновременно с этим было принято решение о запрете передачи криптовалю

В криптовалюту Павла Дурова вложился сидящий в тюрьме российский экс-министр правительства Михаил Абызов оказался одним из инвесторов блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON). Ее создал Павел Дуров, основатель социальной сети «Вконтакте» и заблокированного в Росс

Павел Дуров запускает полностью анонимный интернет. Уже можно строить сайты Запуск TON Sites Команда Telegram запустила инструмент TON Sites, позволяющий создавать и пол

Создатели Telegram открыли свой криптовалютный проект для тестирования всем желающим Бета-TON для всех Команда мессенджера Telegram во главе с Павлом Дуровым выложила в отрытый доступ

«Лаборатория Касперского»: Мошенники украли десятки тысяч долларов на волне интереса к ICO Telegram токенов компания якобы планировала финансировать собственную блокчейн-платформу на базе технологии TON (Telegram Open Network). В интернете появилась даже техническая документация проекта, одн