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TON The Open Network Telegram Open Network Toncoin

TON - The Open Network - Telegram Open Network - Toncoin

Toncoin или TON (Telegram Open Network) — это блокчейн-платформа и криптовалюта, созданная командой Telegram, одним из самых популярных мессенджеров в мире. TON был анонсирован в начале 2018 года как амбициозный проект, который должен был предложить масштабируемую и децентрализованную альтернативу существующим блокчейн-платформам, таким как Биткоин. Toncoin был разработан для поддержки различных децентрализованных приложений (DApps) и смарт-контрактов, а также для обеспечения безопасной и быстрой передачи цифровых активов. Кроме того, он планировался как основа для различных сервисов, включая цифровые платежи, идентификацию пользователей и хранение данных.


25.04.2024 В Telegram найдена мошенническая пирамида из криптовалюты TON по образцу 1990-х годов

ователи и первые участники пирамиды. Создатели схемы предлагают заработать на криптовалюте Toncoin (TON) через Telegram, побуждая помимо вложения средств, рекомендовать этот метод заработка сво
24.04.2024 «Лаборатория Касперского» предупреждает о мошеннической схеме по «заработку» на криптовалюте TON в Telegram

Эксперты «Лаборатории Касперского» изучили актуальную схему, в которой людям якобы предлагают заработать на криптовалюте Toncoin (TON) через Telegram. Схема работает по принципу пирамиды и нацелена в том числе на русскоговорящих пользователей. Потенциальную жертву побуждают вложить деньги в TON, а потом пригласить

21.01.2022 Андрей Рогозов присоединился к блокчейн-проекту TON

сетью «Вконтакте», присоединяется к созданному командой Telegram блокчейн-проекту The Open Network (TON). Рогозов станет одним из членов основной команды проекта — TON Foundation, которо
13.01.2022 Моргенштерн решил поддержать проект TON, созданный командой Telegram

Исполнитель Алишер Моргенштерн принял решение поддержать блокчейн-проект The Open Network (TON), созданный командой Telegram. Он также заявил, что запускает платный канал в этом популя
02.03.2021 Дуров пойдет под суд. Он должен инвесторам десятки миллионов долларов

ля соцсети «Вконтакте» и мессенджера Telegram, возмещения ущерба за срыв запуска блокчейн-платформы TON, в который она инвестировала миллионы долларов. Юристы компании, по информации Forbes, на
23.07.2020 «Криптомама» из финансовых властей США объявила ошибкой запрет на криптовалюты Дурова

Ошибочный запрет Комиссар Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Хестер Пирс (Hester M. Peirce) назвала запрет на выпуск криптовалюты Gram Павла Дурова и запуск его блокчейн-платформы TON ошибкой. Об этом она заявила в рамках конференции Blockchain Association Singapore, и стенограмма ее выступления опубликована на сайте SEC. Следует отметить, что Хестер Пирс известна своим

26.06.2020 Павел Дуров подписал капитуляцию перед властями США

ам (SEC) к компании Telegram Group, принадлежащей братьям Павлу и Николаю Дуровым, и и ее «дочке» - Ton Issuer. SEC договорилась с ответчиками об условиях, на которых они откажутся от выпуска с
13.05.2020 Павел Дуров отказался от «революционной» криптовалюты, потому что мир находится под контролем США

вил о прекращении работы его команды над «революционной» блокчейн-платформой Telegram Open Network (TON) и криптовалютой Gram. Об этом говорится в сообщении Дурова, размещенном в его блоге. При
08.05.2020 Основателя Telegram не взяли в его собственный блокчейн-проект

Новый TON-блокчейн Сообщество Free TON Community, участвовавшее в разработке блокчейн-проект
25.03.2020 Впервые рассекречено, сколько Дуров тратит на Telegram. Это сотни миллионов долларов

пользу Дурова Суд Южного округа Нью-Йорка (США) признал токены Gram, входяшие в блокчейн-платформу TON, ценными бумагами. Одновременно с этим было принято решение о запрете передачи криптовалю
05.03.2020 В криптовалюту Павла Дурова вложился сидящий в тюрьме российский экс-министр

правительства Михаил Абызов оказался одним из инвесторов блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON). Ее создал Павел Дуров, основатель социальной сети «Вконтакте» и заблокированного в Росс
10.02.2020 Павел Дуров запускает полностью анонимный интернет. Уже можно строить сайты

Запуск TON Sites Команда Telegram запустила инструмент TON Sites, позволяющий создавать и пол
09.09.2019 Создатели Telegram открыли свой криптовалютный проект для тестирования всем желающим

Бета-TON для всех Команда мессенджера Telegram во главе с Павлом Дуровым выложила в отрытый доступ
19.04.2018 «Лаборатория Касперского»: Мошенники украли десятки тысяч долларов на волне интереса к ICO Telegram

токенов компания якобы планировала финансировать собственную блокчейн-платформу на базе технологии TON (Telegram Open Network). В интернете появилась даже техническая документация проекта, одн
02.04.2018 При каких условиях Telegram вернет инвесторам собранные $2,55 миллиарда

ым бумагам (SEC). Средства привлекала зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания TON Issuer, полностью принадлежащая зарегистрированной в той же юрисдикции Telegram Group. В


Публикаций - 51, упоминаний - 94

TON и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 1983 39
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 12
TON Foundation 7 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 6
Apple Inc 12101 6
X Corp - Twitter 2845 4
Google LLC 11775 4
Amazon Inc - Amazon.com 2998 3
VK - Mail.ru Group 3455 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 2
Meta Platforms - Facebook 4438 2
GitHub 814 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 2
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 421 2
Dropbox 498 2
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 674 2
Snapchat 129 2
Waves Protocol - Waves Platform 11 2
Snap Inc 96 2
Toshiba Europe GmbH - TEE - Toshiba Electronics Europe - TME - Toshiba Memory Europe - Toshiba Computer Systems 173 2
TON Labs 1 1
Samsung Electronics 10255 1
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2218 1
Cisco Systems 5114 1
Yandex - Яндекс 7340 1
Intel Corporation 12197 1
HTC Corporation 1499 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 1
PayPal 654 1
Salesforce.com 427 1
Yahoo! 3697 1
EA - Electronic Arts 1286 1
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel 69 1
Coinbase 58 1
Cisco - AppDynamics 38 1
Sirin Labs 8 1
Zendesk 36 1
MoneyTaker - Хакерская группировка 13 1
Netscape Communications Corporation 421 1
NanduQ - Qiwi 996 11
ВБД - Вимм-Билль-Данн 68 8
Visa International 1949 6
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 6
TON Issuer 5 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 4
Wirecard 4 4
Sequoia Capital 111 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2724 2
GEM Capital 7 2
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 2
Uber 330 2
Kleiner Perkins - Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB) 58 2
Larnabel Ventures 3 2
Norma Investments Limited 2 2
Batios Holdings Limited 2 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
Россети Ленэнерго 1700 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Credit Suisse - Кредит Свисс 161 1
Dokia Capital 1 1
eBay Inc 1619 1
Газпром ПАО 1342 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
LinkedIn 635 1
Coursera 50 1
Gett 81 1
Альфа-Групп 696 1
BP - British Petroleum 182 1
Net Element - NETE - Net Element International - NETI 61 1
Airbnb 90 1
GHP Group 5 1
БТА Банк - Туран Алем - АМТ Банк - СлавинвестБанк - Астана Международный Банк - Астана-Холдинг Банк 42 1
Block - Square 197 1
JD.com - Jingdong Mall 86 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 36 1
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 1
WeWork 6 1
Stitch Fix 1 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1001 14
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 676 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 255 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 325 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 244 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 1
Судебная власть - Judicial power 2310 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 1
Правительство Казахстана - МВД Казахстана - Министерство внутренних дел Казахстана 11 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1131 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 374 1
Free TON Community 5 4
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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