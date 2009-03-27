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PC game PvP Player versus Player игрок против игрока

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


27.03.2009 Русско-польский Age of Conan

30 апреля на просторах Хайбории начнется война между Россией и Польшей: в этот день откроется новый PvP-сервер многопользовательской ролевой онлайн-игры Age of Conan: Hyborian Adventures, предн
18.09.2008 Вышел PvP патч Age of Conan

Funcom, наконец, установила на игровые сервера Age of Conan долгожданный PvP патч, который делает сражение между игроками более осмысленным. Теперь за каждого убитого соперника подписчики получают боевой опыт, и могут повышать свой PvP ранг. Всего их 10, и до
25.06.2008 PvP турнир в Archlord

Разработчики известной MMORPG Archlord объявили о скором начале глобального PvP ивента, который продлится до конца июля.«В древнем давно забытом турнире Трильгард лучшие воины испытывали свои силы друг против друга, сражаясь на смерть, чтобы завоевать славу и богатство
02.06.2008 Позиция Funcom относительно PvP в Age of Conan

Устав от лавины петиций и жалоб на ганкеров в Age of Conan, компания Funcom опубликовала свою официальную позицию на этот счет.«На PvP серверах практически все зоны открыты для сражений, и вы, скорее всего, будете атакованы во время игры. Поэтому когда это происходит, не забывайте — PvP серверы как раз и предназначе
13.02.2008 Турнир среди сильнейших PvP команд WoW

Киберспортивный сайт SK Gaming объявил о скором начале 5v5 турнира среди сильнейших PvP команд World of Warcraft. Пройдет он с 15 февраля по 1 марта и соберет только избранных п
11.01.2008 PvP-эвент в Angels Online

твовать в сражениях друг с другом. Игроки выше 20 уровня могут отправиться в столицу и поговорить с NPC Sentinel Angel, который телепортирует их в специальную локацию. Там существует открытая система PvP, но также полно монстров и боссов, которые оставляют после себя Riddle Pieces. Собирая их и обменивая на Angel League Certificates, игроки растут в рангах и получают достойные награды. Суще
25.10.2007 Blizzard запускает гид по PvP

На официальном сайте MMORPG хита World of Warcraft на этой неделе был обновлен и доработан PvP раздел. Теперь новички могут узнать о сражениях между игроками не в общих чертах, а очень

Публикаций - 236, упоминаний - 263

PC game и организации, системы, технологии, персоны:

Blizzard Entertainment 343 19
Crytek 146 19
NCsoft 104 19
Funcom 107 15
EA - Electronic Arts 1318 11
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 196 7
Nival - Нивал - Nival Interactive, Нивал Интерактив - Nival Online, Нивал Онлайн - Nival Network 182 6
9771 5
Wargaming 162 5
Бука - Buka Entertaiment 493 5
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 5
Astrum Entertainment - Astrum Online Entertainment - Astrum Nival - Аструм - Astrum Soft - IT Territory Nord - АйТи Территория Норд 94 4
Flagship Studios 32 4
NCsoft - ArenaNet 13 4
AOC 117 4
EA - BioWare 205 4
Фабрика Онлайн 10 3
Gameforge AG - Frogster Interactive Pictures AG 13 3
Meta Platforms - Facebook 4639 3
Intel Corporation 12897 3
Sony - Sony Group Corporation 6764 3
Галактика - Корпорация 1555 3
GFI Software 210 3
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 774 3
Katauri Interactive 46 3
Sony Interactive Entertainment - Bungie Studios - Bungie Software Products Corp 44 2
Game Insight - Гейм инсайт 41 2
VG Entertainment - Vostok Games 12 2
Microsoft Corporation 25910 2
VK - Mail.ru Group - Компания ВК 3629 2
HP - Hewlett-Packard 3671 2
ViewSonic 328 2
Fly 217 2
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп - Epocware 336 2
Oculus VR 117 2
ГеймПарк - 1С-Интерес - Чистый Софт Центр 37 2
Square Enix 215 2
EA DICE 165 2
Codemasters 244 2
Бествей - Руссобит-М - Russobit-M 267 2
Lucasfilm Games - LucasArts Entertainment 54 3
SK Gaming 14 2
EPIC Telecom Invest 212 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3986 2
Резонанс НПП 409 1
Whoosh - ВУШ Холдинг - ВУШ ПДМ 124 1
LACC - Los Angeles Convention Center - Выставочный центр Лос-Анджелеса 10 1
Рапид Био 102 1
Севкабель Порт 16 1
Саранский хлебокомбинат 1 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1164 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 442 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1570 1
Альфа-Банк 1997 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1970 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 301 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 570 1
Walt Disney Company 650 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри - Metro Group Logistics, MGL - Метро Груп Логистикс, МГЛ 514 1
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis - Марриотт 145 1
NHL - National Hockey League - НХЛ - Национальная Хоккейная Лига 61 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 227 1
Совкомбанк Совесть 279 1
Верный - торговая сеть 330 1
Борец Производственная Компания - Borets 34 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6041 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1067 5
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 635 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3476 1
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 1
Cloud Games - MMORPG - Massively multiplayer online role-playing game - ММОРПГ - Массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра 804 109
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18555 104
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34169 35
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1523 30
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1939 22
Cloud Games - MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 365 16
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1140 13
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24395 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36306 12
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10321 11
PC game - RPG - Role-playing game - Ролевая игра 733 11
PC game - PvE - Player versus Environment - игрок против окружения - PvPvE - Player vs Player vs Environment 15 11
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2906 10
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 910 9
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5715 8
TMS - Test Management System - Системы управления тестированием - Тестирование программного обеспечения - TestOps - test operations - 550 7
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2385 7
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14534 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14263 7
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PC game - Casual games - Казуальные игры - Мини-игры 252 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4963 3
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55215 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3238 3
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4468 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9879 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26638 3
Blizzard - World of Warcraft 362 23
NCsoft - ArenaNet - Guild Wars - Онлайн-игра 52 13
Warface - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 59 13
Funcom - Age of Conan - компьютерная онлайн-игра 116 12
Games Workshop - Warhammer Online 91 12
NCSoft Lineage 105 10
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3049 7
EA Star Wars 60 6
Fallout 172 6
Blizzard - Diablo - компьютерная игра (action) 160 5
Nival - Нивал - Nival Interactive - Tales of Pirates - Пиратия 21 4
TON - The Open Network - Telegram Open Network - Toncoin 63 4
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4211 4
Cisco CCP - Cisco Container Platform 46 4
CCP Games - EVE Online - Массовая многопользовательская онлайн-игра 56 4
HanbitSoft - Hellgate: London 49 3
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1952 3
Wargaming - World of Tanks - Мир танков 198 3
EA Origin 196 3
Ubisoft - Assassin's Creed - Компьютерная игра (action-adventure) 264 3
EA Battlefield - Компьютерная игра 295 3
EA - Crytek Crysis - компьютерная игра (шутер от первого лица) 94 3
Katauri Royal Quest 13 3
Turbine Lord of the Rings 67 3
VK - My.Games - Allods Team - Аллоды 54 2
From Software - Dark Souls 32 2
ViewSonic PVP - Portable Video Player 4 2
Elemental Games - Космические рейнджеры 13 2
Flying Lab Software - Pirates of The Burning Sea - Корсары online: пираты бушующего моря 27 2
Codemasters - LotRO - The Lord of the Rings Online - Властелин Колец Онлайн 24 2
Epic Games - Unreal Tournament 66 2
Apple iOS 8678 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2585 2
Apple iPhone 6 4859 2
VK - My.Games 81 2
Epic Games - Unreal Engine 339 2
Microsoft DirectX 727 2
Microsoft Windows 2000 8675 2
Omni - криптовалюта 107 2
EA Sports - FIFA - компьютерная игра (спортивный симулятор) 213 2
Jacobs Mark - Якобс Марк 17 6
Woodward Matthew - Вудвард Мэтью 3 3
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 481 2
Гришин Дмитрий 210 2
Чувалов Максим 1 1
Зибарева Евгения 9 1
Гордейчик Сергей 25 1
Зотов Степан 6 1
Девишев Дмитрий 6 1
Баделин Михаил 1 1
Garriott Richard - Гэрриотт Ричард 38 1
Schaefer Max - Шафер Макс 4 1
Кудрявцева Лера 1 1
Шелехов Руслан 4 1
Morhaime Mike - Морхайм Майк 11 1
Barnett Paul - Бернетт Пол 3 1
Shapiro Gary - Шапиро Гэри 6 1
Хаймзон Михаил 1 1
Gornik Kathrin - Горник Кэтрин 1 1
Воронин Денис 2 1
Howard Robert - Говард Роберт 36 1
Zeschuk Greg - Зесчук Грег - Зешук Грег 9 1
Руденко Георгий 7 1
Cevat Yerli - Ерли Цеват 15 1
Aas Trond Arne - Аас Тронд Арне 5 1
Crowley Jim - Кровли Джим 5 1
Crowley Jim - Кроули Джим 5 1
Kubrick Stanley - Кубрик Стэнли 7 1
Tørnquist Ragnar - Торнквист Рагнар 4 1
Frolich Ivar - Фрёлих Ивар 1 1
Edelsten Graham - Эдельстен Грехем 1 1
Weber Maureen - Уэбер Морин 3 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 937 1
Аверин Максим 4 1
Dell Michael - Делл Майкл 195 1
Allen Paul - Аллен Пол 125 1
Михайлов Александр 59 1
Степуро Алексей 4 1
Изотов Алексей 2 1
Григорян Елена 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 169397 38
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55203 25
Европа 25059 25
Земля - планета Солнечной системы 10930 23
Германия - Федеративная Республика 13321 17
Южная Корея - Республика 7132 12
Америка Северная - Североамериканский регион 3424 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19461 9
Франция - Французская Республика 8218 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14892 8
Азия - Азиатский регион 5969 7
США - Гранд-Каньон - Большой каньон Аризоны - Великий каньон 39 6
Китай - Тайвань 4296 5
Япония 13872 4
Украина - Киев 1163 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3176 3
Сингапур - Республика 1973 3
США - Нью-Йорк 3201 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1837 3
Малайзия 932 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5536 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13887 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 807 2
Швеция - Королевство 3802 2
Исландия 255 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19867 2
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Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3680 2
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Австралия - Брисбен 34 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48302 1
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Америка - Американский регион 2213 1
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Канада 5099 1
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11802 28
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5177 17
NPC - non-player character - неигровой персонаж 129 13
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Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
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