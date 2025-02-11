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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 168375
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Ермаков Дмитрий



11.02.2025 С доставкой на дом: мошенники присылают жертвам фальшивые бумажные повестки с Лубянки 1
30.05.2024 F.A.C.C.T. и «Лига Ставок» зафиксировали распространение схем с арендой чужих аккаунтов в ставках на спорт 1
22.05.2024 Усиление команды F.A.C.C.T.: Дмитрий Ермаков возглавил департамент Fraud Protection 2
14.04.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность в новых условиях» 2
27.12.2019 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
09.12.2019 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
29.11.2019 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1

Публикаций - 7, упоминаний - 9

Ермаков Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1195 3
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 114 3
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 629 2
VK - Mail.ru Group 3455 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1263 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 5
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 267 4
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 157 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1183 4
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ - ThyssenKrupp Elevator AG - ТиссенКрупп Элеватор - ThyssenKrupp Indusrial Solutions - ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс - ThyssenKrupp Elevator Innovation Center - ThyssenKrupp Steel 47 4
НСПК - Национальная система платежных карт 817 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 3
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 143 3
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 57 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 465 3
Донстрой - Дон-Строй Инвест 29 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1637 3
Северсталь ПАО - Severstal 483 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7350 1
Лига Ставок БК - ПМБК - Первая международная букмекерская компания - букмекерская контора 20 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4766 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2754 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1910 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 832 4
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 47 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3145 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27634 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50770 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7621 5
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12679 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11178 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13579 3
SDP - Session Description Protocol - Сетевой протокол прикладного уровня 49 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13958 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5316 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6597 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21220 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66446 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3827 3
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  663 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12066 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5027 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1967 2
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 616 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15777 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12580 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4179 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1919 1
Кибербезопасность - Брутфорс - Полный перебор - метод «грубой силы - brute force - метод решения математических задач 194 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6701 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4240 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17107 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3884 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 649 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30859 1
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 397 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11035 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6271 1
ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 366 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24530 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3886 1
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 507 1
F.A.C.C.T. Preventive Proxy 5 1
Палей Лев 52 4
Горбатько Александр 105 4
Остапенко Григорий 28 4
Соколов Алексей 134 4
Цыганов Вячеслав 66 4
Борисов Илья 27 4
Мусич Роман 28 4
Курбатов Владимир 35 4
Калинкин Алексей 16 4
Контемиров Юрий 32 4
Журавлёв Владимир 10 4
Сычев Артем 73 4
Путин Сергей 63 3
Суровец Дмитрий 77 3
Демидов Сергей 127 3
Нуйкин Андрей 47 3
Гущин Александр 16 3
Трояновский Владимир 62 3
Лысенко Юрий 33 3
Варназов Лев 10 3
Белоусов Сергей 242 1
Плешков Алексей 67 1
Скородумов Анатолий 65 1
Кириллов Александр 30 1
Божор Юрий 3 1
Баулин Валерий 43 1
Гонзина Елена 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144973 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14133 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43330 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17445 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48179 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6157 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3959 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3661 3
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 224 3
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 506 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5779 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2418 3
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3483 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51257 3
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 252 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 835 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8494 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14415 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4669 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8141 4
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2011 4
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1340026, в очереди разбора - 769294.
Создано именных указателей - 168375.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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