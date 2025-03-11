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Индексная книга (каталог) CNews*
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Радченко Александр


11.03.2025 Число атак мошенников на детей клиентов российских банков за два месяца выросло в пять раз 1
18.02.2025 Число атак на клиентов российских банков с использованием NFCGate за месяц выросло на 80% 1
06.06.2018 В Республике Татарстан завершен проект создания Единой архивной информационной системы 1
25.01.2017 В Татарстане создается единое информационное пространство архивов 1
07.12.2016 В Мурманской области продолжается модернизация АИС по документам Архивного фонда региона 1
25.02.2016 Все метрические книги из госархивов Воронежской области переведены в электронный вид 1
04.08.2015 «Элар» разработала новую конструкцию прижимного стекла для сканеров «Элар ПланСкан А2В» 1
25.04.2007 МТТ открывает представительство в Приморье 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Радченко Александр и организации, системы, технологии, персоны:

ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1018 5
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 1
Telegram Group 2079 1
Roblox Corporation 49 1
Архивный фонд РФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 115 4
Росархив - Федеральное архивное агентство 134 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5022 1
Правительство Воронежской области - органы государственной власти 55 1
Правительство Мурманской области - органы государственной власти 65 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 288 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67421 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31227 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12668 2
Оцифровка - Digitization 4613 2
Электронный документ - Electronic document 1467 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8553 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28198 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24409 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4201 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7208 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5152 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24715 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3973 1
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 279 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13419 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51569 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7202 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3451 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10850 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1194 1
Оповещение и уведомление - Notification 4735 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8181 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2223 1
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3113 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5106 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2981 1
FinTech - CVV - Card Verification Value - CVC - Card Validation Code - Трёхзначный код проверки подлинности карты платёжной системы 142 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7473 1
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 625 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7786 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12801 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4760 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7698 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1286 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 991 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2208 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11307 1
КСБ - Комплексные системы безопасности 1493 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1480 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 643 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5318 3
Архивный фонд РФ 101 2
ФТС РФ ЕАИС ТО - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД 89 2
ЭЛАР Архив АИС 11 1
ЭЛАР ПланСкан 116 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3260 1
Google Android 14127 1
Google Play - Google Store - Android Market 3318 1
Minecraft - Компьютерная игра (открытый мир) 102 1
Google Android Package Kit - APK 190 1
Обращения граждан 229 1
VK RuStore - Рустор 359 1
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Россия - ПФО - Татарстан Республика 2951 2
Россия - СЗФО - Мурманская область 680 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1219 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 596 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3017 1
Россия - УФО - Тюменская область 1174 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 867 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 807 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1591 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1190 1
Россия - ПФО - Самарская область 1339 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кировск 23 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51766 5
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 910 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48581 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3524 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29553 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1755 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6226 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1767 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 635 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1600 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6990 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7112 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 350 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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