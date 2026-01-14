ЭЛАР Архив АИС

Разделы

14.01.2026 Архивные фонды Севастополя интегрированы в цифровую среду 1
14.05.2025 Корпорация «Элар» завершила работы по модернизации функционала ГИС «Электронный архив» Челябинской области 1
26.03.2025 «Элар» внедрил современное решение для архива Махачкалы 2
09.10.2024 «Элар» перевела в электронный вид массив документов для Государственного архива Республики Крым 2
26.06.2024 Похозяйственные книги Севастополя перевели в цифру 1
27.03.2024 Документы об истории Сахалина оцифровывают на «ЭларСкан» 1
21.08.2019 ЭЛАР завершил создание архивной информационной системы Государственного архива Республики Крым 2
05.07.2019 «Элар» внедрила единую архивную ИС в госархиве Астаны 1
06.06.2018 В Республике Татарстан завершен проект создания Единой архивной информационной системы 1
28.02.2017 Разработки «Элар» вошли в реестр российского ПО 1
06.10.2016 В Госархиве Ярославской области завершилась оцифровка метрических книг 1
23.06.2016 «Элар» внедрил автоматизированную информационную систему в Архиве города Севастополя 1
11.05.2016 Архивы Тюменской области будут оказывать платные услуги online 1
31.03.2016 ЭЛАР создал «Электронный архив города Тюмени» 1
25.02.2016 Все метрические книги из госархивов Воронежской области переведены в электронный вид 1
01.12.2015 «ЭЛАР» автоматизирует архив Библиотеки Президента Казахстана 1
30.06.2015 В Сахалинской области модернизируют информационную систему исторического архива 1
18.07.2012 «Элар» создаст единую информационно-поисковую систему для службы по делам архивов ЯНАО 1
27.12.2011 «Элар» завершила очередной этап развертывания АСУ архивным делом Республики Мордовия 1
16.12.2011 «Элар» завершил внедрение единой информационно-поисковой системы Объединённого госархива Челябинской области 1

ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1080 20
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 77 1
Ростелеком 10364 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2533 1
Крок - Croc 1816 1
InterTrust - ИнтерТраст 335 1
Архивный фонд РФ - ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 127 9
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 71 2
Правительство Севастополя - Губернатор Севастополя 24 2
Президент Республики Казахстан - Президент РК 61 1
Правительство Челябинской области 75 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 159 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 1
Администрация Тюмени 16 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12936 1
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 74 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 103 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 84 1
Правительство Воронежской области - органы государственной власти 55 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34040 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73540 11
Оцифровка - Digitization 4936 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 6
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1331 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23211 3
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3088 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3612 2
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 896 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3773 1
Электронный документ - Electronic document 1531 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11190 1
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1962 1
Оповещение и уведомление - Notification 5384 1
Scanner planetary - Планетарный сканер 15 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18411 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4687 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6919 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13372 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3135 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1402 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3189 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1375 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2881 1
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 353 1
Lean Manufacturing - Бережливое производство - Бережливые технологии 170 1
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 308 1
Архивный фонд РФ 111 7
ЭЛАР ЭларСкан 164 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5878 3
ЭЛАР Саперион 43 2
ЭЛАР СканИмидж 27 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2060 2
ЭЛАР ЭларСкан - ЭЛАР ПланСкан 121 2
ЭЛАР ПауэрСкан 19 1
ЭЛАР СААД 1 1
ЭЛАР Документопоток 1 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1051 1
Microsoft Office 3972 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 886 1
ЭЛАР Контекст 17 1
ФТС РФ - ЕАИС ТО - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД - КАСТО АИСТ-М 99 1
Соболюк Игорь 3 2
Комиссаров Александр 16 2
Радченко Александр 11 2
Вартанян Артём 17 1
Дмитриев Юрий 5 1
Гуров Вячеслав 1 1
Омаров Шамиль 2 1
Федотова Валентина 6 1
Шугаева Мария 4 1
Плотников Павел 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 157671 10
Россия - УФО - Тюменская область 1266 4
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 958 4
Россия - ПФО - Самарская область 1464 3
Казахстан - Республика 5817 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3228 2
Россия - ЮФО - Севастополь 583 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1008 2
Россия - ДФО - Сахалинская область 997 2
Россия - УФО - Челябинская область 1405 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1319 2
Япония 13555 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3052 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 953 1
Украина 7802 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 729 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 928 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 895 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 406 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1345 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 630 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 370 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 256 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 14
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6678 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10371 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1328 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7595 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1835 1
Федеральный закон 59-ФЗ - О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации 296 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 735 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4419 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 731 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11440 1
Ведомости 1265 1
Библиотека Первого Президента Республики Казахстан 1 1
