Разделы

Цифровизация Внедрения ИТ в госсекторе
|

Корпорация «Элар» завершила работы по модернизации функционала ГИС «Электронный архив» Челябинской области

В рамках проекта были проведены работы по интеграции платежной системы «ЮKасса» в Автоматизированную информационную систему Государственного архива Челябинской области (АИС ОГАЧО). Этот шаг направлен на повышение удобства и эффективности процесса оплаты услуг, предоставляемых архивом. Об этом CNews сообщили представители «Элар».

В ходе работ были проведены разработка и модернизация специального программного обеспечения, настройка и пусконаладочные работы. Интеграция нового платежного сервиса позволит пользователям осуществлять онлайн-оплату за архивные справки, копии документов и другие услуги без необходимости личного посещения архива.

Мозги в «кремнии»: как разрабатывают нейроморфные процессоры в России

Внедрение данной системы соответствует современным требованиям к автоматизации государственных услуг и обеспечивает высокую производительность и отказоустойчивость платежной инфраструктуры. Это решение не только упрощает взаимодействие с архивом, но и способствует более эффективному управлению ресурсами, что является важным шагом в цифровизации государственных учреждений.

Корпорация «Элар» развивает комплекс импортонезависимых решений и программных платформ, направленных на защиту, хранение и управление информацией. Как разработчик отечественного ПО, компания уже много лет успешно специализируется на автоматизации архивной деятельности. Так, «Элар-Архив» — это система, которая уже используется многими государственными и муниципальными архивами России. В свою очередь, ЕСМ платформа «Элар Контекст» является инструментом для цифровизации государственного сектора и создания электронных архивов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Market.CNews. Платформы электронного документооборота 2025

США хотят встраивать геотрекинг во все ИИ-процессоры для их удаленного отключения

«Можно с богомолом?» ИИ-ассистент научился отвечать на каверзные вопросы пассажиров

В России импортозаместили систему инфобезопасности воздушного движения

Объектные хранилища вместо классических СХД: почему российский бизнес выбирает on-premise

Главу американского Управления по авторским правам уволили через два дня после заявления, что ИИ недопустимо обучать на данных, защищенных копирайтом

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор электронной книги DIGMA A8: ничего лишнего

Обзор детских умных часов ELARI KidGram Watch: полный контроль

Можно ли верить датчикам в носимых устройствах: как на самом деле измеряются показатели здоровья

Показать еще

Наука

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов

Космическая бомба замедленного действия: две мертвые звезды всего в 150 световых годах от нас взорвутся и затмят Луну

Недостающее звено в эволюции: впервые обнаружены следы бронированных динозавров с булавой на хвосте, им 100 миллионов лет
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153