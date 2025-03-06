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ЭЛАР Контекст
ЭЛАР Контекст и организации, системы, технологии, персоны:
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 351 1
|Кузнецов Александр 123 4
|Иваненко Максим 3 2
|Шадаев Максут 1018 2
|Фишер Андрей 74 2
|Чукарин Алексей 59 1
|Козлов Александр 68 1
|Копаев Геннадий 16 1
|Турчак Евгений 24 1
|Трушкин Константин 59 1
|Симаков Олег 113 1
|Бутенко Юрий 65 1
|Маркин Владимир 16 1
|Малышев Александр 37 1
|Хохлов Роман 1 1
|Шклярук Мария 15 1
|Финк Дмитрий 16 1
|Салбиев Алан 30 1
|Романов Роман 31 1
|Веригин Илья 33 1
|Кухаренко Михаил 3 1
|Бессольцев Дмитрий 4 1
|Решетова Ольга 4 1
|Новожилов Сергей 2 1
|Бурылин Сергей 1 1
|Филимонова Татьяна 1 1
|Меденцев Константин 98 1
|Натрусов Артем 284 1
|Сотин Денис 205 1
|Чернышев Андрей 69 1
|Воронин Павел 139 1
|Истомин Константин 56 1
|Микрюков Валерий 28 1
|Гонтарь Людмила 9 1
|Репин Илья 6 1
|Андрианов Павел 84 1
|Ноян Ольга 10 1
|Хазов Даниил 9 1
|Галкин Николай 107 1
|Фокин Валерий 46 1
|Гимранов Ринат 122 1
|IDG - International Data Group 115 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11266 1
|РИА Новости 925 1
|Gartner - Гартнер 3562 1
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