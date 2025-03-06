Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 170187
ИКТ 13255
Организации 10398
Ведомства 1449
Ассоциации 974
Технологии 3399
Системы 25207
Персоны 72840
География 2760
Статьи 1511
Пресса 1196
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2584
Мероприятия 843

ЭЛАР Контекст


06.03.2025 Цифровизация меняет работу Центра государственной кадастровой оценки Амурской области 2
06.11.2024 Международный концерн Zeppelin перешел на российскую ECM-платформу «Элар Контекст» 1
28.06.2023 «Элар контекст» внедрен в «Московском метрополитене» 1
14.07.2022 Импортозамещение на практике. Как создаются отечественные сканеры? 1
04.07.2022 Как оцифровывать архивы с помощью российских платформенных решений? 2
20.06.2022 Что ждет цифровые проекты в госсекторе в 2022 году 1
03.03.2022 ЭЛАР создал единую информационную систему для судебных участков мировых судей Архангельской области 1
24.04.2019 Подтверждена совместимость ПО «Элар Контекст» с ОС Альт 8 СП 1
31.10.2018 Как создать общий центр обслуживания на базе ECM 1
23.04.2018 Импортозамещение в госсекторе становится реальностью 1
28.03.2018 Как ОМК создавала электронный архив технической документации 1
08.11.2017 Приложения для контент-сервисов отправили в отставку ECM 1
18.10.2017 Зачем ИТ-ландшафту центр? 1

Публикаций - 13, упоминаний - 15

ЭЛАР Контекст и организации, системы, технологии, персоны:

ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1015 13
SAP SE 5293 2
Базальт СПО - BaseALT 665 2
Cisco Systems 5127 2
КриптоПРО - Крипто-ПРО 407 2
8292 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 334 1
EY - Ernst & Young Global 373 1
ALP Group - КТ-АЛП, АЛП-ИС - АЛП-Информационные системы 59 1
Норси-Транс - НТ 109 1
Intel Corporation 12231 1
AMD - Advanced Micro Devices 4257 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 375 1
Telegram Group 2044 1
Ростелеком - РТЛабс 179 1
КСК Технологии 43 1
CommuniGate Systems - СталкерСофт 180 1
Сател 129 1
IBM - International Business Machines Corp 9450 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4931 1
Microsoft Corporation 24695 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 97 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12841 1
МегаФон 8993 1
OpenText 209 1
Oracle Corporation 6719 1
Directum - Директум 1103 1
Gelarm - Геларм 37 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 629 1
Урбантех ГК - Urbantech Group 19 1
Цифра ГК 2443 1
InfoWatch - Инфовотч 1026 1
UseTech - Юзтех Интеграция 52 1
Парадигма 152 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 134 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 202 2
Комос Групп 15 2
Протек - Центр внедрений 56 1
ОМК - ВМЗ - Выксунский металлургический завод - Альметьевский трубный завод 29 1
Градиент 90 1
ОМК ЧМЗ - Чусовской металлургический завод 10 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 468 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 518 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 661 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 173 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 143 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Почта России ПАО 2122 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 331 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 43 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 1
Ситимобил - Служба такси 159 1
Сургутнефтегаз - СНГ 269 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - МЭС Центра 193 1
ОМК БАЗ - Благовещенский арматурный завод 1 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4196 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3004 4
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 2
Судебная власть - Judicial power 2322 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1915 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11774 2
Архивный фонд РФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 114 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 142 1
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 67 1
Федеральное казначейство России 1787 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5983 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4559 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2904 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 64 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5490 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 330 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 152 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 985 1
Правительство Архангельской области - органы государственной власти 36 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1222 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 133 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 351 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1272 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31065 9
Оцифровка - Digitization 4593 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12635 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67034 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51232 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19760 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6717 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10336 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13882 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29979 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25583 5
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1193 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9463 4
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2535 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11481 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24347 4
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3446 4
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 233 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7493 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3584 3
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20927 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27977 3
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3431 3
PDM - Product Data Management - Управления данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 198 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5453 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4040 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3866 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3760 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2184 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6871 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8226 2
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1223 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2200 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1320 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5361 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11709 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2097 2
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1483 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12267 2
ЭЛАР ЭларСкан 140 5
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1616 5
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 486 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5271 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1282 3
Архивный фонд РФ 101 3
Linux OS 10049 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 933 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1436 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3251 2
КМТ - Национальный каталог маркированных товаров, работ, услуг - КТРУ 35 2
ЭЛАР СканИмидж 18 2
Росаккредитация ФГИС - федеральная государственная информационная система 19 1
WhatsApp Messenger 1093 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 973 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 77 1
SAP PM - SAP Plant Maintenance - SAP ТОРО 31 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 213 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1339 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - R - Микропроцессоры архитектуры SPARC 18 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 129 1
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 48 1
WSS Docs 25 1
Администрация Санкт-Петербурга - Наш Санкт-Петербург 16 1
Правительство Москвы - ЕСЭА - Единая система электронных архивов документов - Архив документов на электронных носителях Москвы 4 1
Норси-Транс - Яхонт-УВМ Э 15 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 512 1
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 1
UseTech - UseBus 29 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 196 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 470 1
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 251 1
Apple iPhone 6 4862 1
Stafory - робот Вера 331 1
КриптоПро JCP СКЗИ 13 1
Lex Borealis - Doczilla 16 1
Обращения граждан 229 1
Московский каршеринг 3 1
Администрация Президента РФ - Электронный архив Президента РФ 4 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 589 1
Кузнецов Александр 123 4
Иваненко Максим 3 2
Шадаев Максут 1018 2
Фишер Андрей 74 2
Чукарин Алексей 59 1
Козлов Александр 68 1
Копаев Геннадий 16 1
Турчак Евгений 24 1
Трушкин Константин 59 1
Симаков Олег 113 1
Бутенко Юрий 65 1
Маркин Владимир 16 1
Малышев Александр 37 1
Хохлов Роман 1 1
Шклярук Мария 15 1
Финк Дмитрий 16 1
Салбиев Алан 30 1
Романов Роман 31 1
Веригин Илья 33 1
Кухаренко Михаил 3 1
Бессольцев Дмитрий 4 1
Решетова Ольга 4 1
Новожилов Сергей 2 1
Бурылин Сергей 1 1
Филимонова Татьяна 1 1
Меденцев Константин 98 1
Натрусов Артем 284 1
Сотин Денис 205 1
Чернышев Андрей 69 1
Воронин Павел 139 1
Истомин Константин 56 1
Микрюков Валерий 28 1
Гонтарь Людмила 9 1
Репин Илья 6 1
Андрианов Павел 84 1
Ноян Ольга 10 1
Хазов Даниил 9 1
Галкин Николай 107 1
Фокин Валерий 46 1
Гимранов Ринат 122 1
Россия - РФ - Российская федерация 145861 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43495 4
Россия - УФО - Тюменская область 1168 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2936 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17525 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7530 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1899 2
Россия - УФО - Челябинская область 1238 2
Европа 21820 2
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 506 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1182 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17177 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1243 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1475 1
Малайзия 868 1
Земля - планета Солнечной системы 10412 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 231 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3134 1
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 233 1
Индия - Bharat 5480 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 588 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 729 1
Россия - ЦФО - Московская область - Щёлково 67 1
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 104 1
Аргентина - Аргентинская Республика 588 1
Россия - ЦФО - Московская область - Сергиев Посад - Загорск - Сергиев 126 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Выксунский район - Выкса 64 1
Азия - Азиатский регион 5565 1
Африка - Африканский регион 3492 1
Америка Южная 854 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14160 1
Россия - ДФО - Амурская область 750 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8631 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48427 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51549 6
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6012 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7685 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5806 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14559 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3667 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5480 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11023 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2414 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29414 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6197 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2773 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3980 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10021 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 355 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18756 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1224 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 611 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9932 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24321 1
Аренда 2443 1
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 283 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 823 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6968 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2618 1
Аудит - аудиторский услуги 2702 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16443 1
Экономический эффект 1080 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 494 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 638 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6450 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 396 1
Список системообразующих предприятий РФ 288 1
Социализация - процесс интеграции индивида в социальную систему 139 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1043 1
Металлы - Золото - Gold 1146 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2274 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 855 1
IDG - International Data Group 115 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11266 1
РИА Новости 925 1
Gartner - Гартнер 3562 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3233 1
CNews Инновация года - награда 111 1
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 98 2
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
Государственный Русский музей 47 1
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 52 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2031 1
CNews AWARDS - награда 521 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1118 1
CNews FORUM Кейсы 225 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344951, в очереди разбора - 765085.
Создано именных указателей - 170187.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты для ухода за собой в подарок к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие женские умные часы: выбор ZOOM

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости

Ученые измерили скорость человеческой мысли — результаты расстроили

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю
Показать еще