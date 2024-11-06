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Международный концерн Zeppelin перешел на российскую ECM-платформу «Элар Контекст»

Интегрированная с SAP мультиязычная система на базе российской ECM-платформы «Элар Контекст» со всторенной технологией роботизации бизнес-процессов (RPA) обслуживает ведение коммерческой деятельности группы Zeppelin и автоматизирует обработку заказов с минимальным человеческим участием.

Промышленная группа Zeppelin – глобальный поставщик решений и оборудования для строительства и других отраслей промышленности, имеющая 30 филиалов в России, а также подразделения, осуществляющие деятельность по всему миру, выбрала российский продукт для автоматизации процессов Европейского офиса.

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Внедрение комплексного масштабируемого решения на базе российской платформы «Элар Контекст» решило целый ряд задач по сокращению издержек и повышению эффективности работы международного бизнеса за счет автоматизации обработки финансовых транзакций, проводимых при взаимодействии покупателей и поставщиков в российских и зарубежных филиалах. Мультиязычная система обеспечила быстрый поиск нужной информации для сотрудников из разных представительств – в электронном архиве созданы разделы для хранения документов различного назначения. Интеграция платформы с SAP ERP сделала систему единым удобным пространством для хранения документов SAP, что повысило скорость обработки и сопровождения заказов в несколько раз независимо от того, в каком регионе находится поставщик и его заказчик. При этом обработка всего объема заказов происходит автоматически и с минимальным человеческим участием – за это отвечают внедренные в систему программные роботы (RPA).

Таким образом, созданная на базе ECM-платформы «Элар Контекст» система обслуживает ведение всей основной коммерческой деятельности группы Zeppelin, автоматизируя рутинные операции с человеческим участием, снижая загрузку сотрудников на местах, оптимизируя рабочие процессы в представительствах и повышая эффективность международного бизнеса в целом.

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