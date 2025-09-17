«Элар» внедрил для КБ «Кубань Кредит» централизованную ECM-систему нового поколения

Корпорация «Элар» завершила проект по разработке и внедрению единой системы управления корпоративным контентом (ECM) для КБ «Кубань Кредит». Новый электронный архив, созданный на базе платформы «Элар Контекст», объединил ключевые процессы банка, обеспечив защищенное и долговременное хранение документов, доступ к данным и юридическую значимость электронного документооборота. Об этом CNews сообщили представители «Элар».

Цифровая трансформация архивов

Ранее документооборот банка опирался на смешанный формат: часть материалов хранилась в электронном виде, часть — на бумаге, причем в разных подразделениях. Это приводило к дублированию данных, затрудняло поиск нужных документов и замедляло обслуживание клиентов. Внедрение ECM-системы позволило создать централизованное хранилище, где юридические дела, кредитные и клиентские досье доступны в электронном виде из любого офиса банка.

Теперь сотрудникам не требуется тратить время на поиск копий в бумажных архивах или согласование информации между подразделениями: все данные консолидированы в единой системе.

Интеграция и единый контур

ECM-система на базе «Элар Контекст» была интегрирована с основными банковскими платформами и другими сервисами. В результате банк получил единый технологический контур: документы, созданные или загруженные в банковских системах, автоматически поступают в архив и становятся доступны в привычных интерфейсах сотрудников.

Особое внимание уделено юридической значимости. Система поддерживает электронную подпись и штампы времени — криптографически защищенные отметки, фиксирующие момент подписания или изменения документа. Это обеспечивает подлинность документов и их соответствие требованиям Центрального банка России.

Важной новацией стал интеллектуальный поиск. Система распознает документы, формирует текстовую подложку и позволяет находить информацию как по атрибутам и ключевым словам, так и по фразам или штрих-кодам.

Модульная архитектура решения обеспечивает масштабируемость и возможность дальнейшего развития — банк сможет подключать новые функциональные блоки без перестройки всей системы.

Платформа «Элар Контекст»

Платформа «Элар Контекст» основана на более чем 30-летнем опыте корпорации «Элар» в области автоматизации документооборота и создания электронных архивов. Она поддерживает широкий спектр форматов и позволяет настраивать решения под задачи конкретной отрасли — от универсальных корпоративных архивов до специализированных систем с применением технологий искусственного интеллекта.

Использование современных инструментов разработки по принципу Low-code и встроенных средств интеграции делает внедрение и сопровождение экономически эффективным. Система разворачивается быстро, обеспечивая организациям непрерывность бизнес-процессов и защищенное управление документами. Дополнительными преимуществами являются кроссплатформенность и простая миграция данных из внешних систем.

Результаты внедрения

Внедрение ECM-системы нового поколения позволило КБ «Кубань Кредит» сократить расходы на бумажное хранение и администрирование, ускорить обработку клиентских запросов, минимизировать риски утраты или дублирования информации и упростить выполнение регуляторных требований к срокам и форматам хранения документов.

Как отметили в банке, реализация проекта помогла достичь ключевых целей цифровой трансформации: повысить уровень автоматизации жизненного цикла документов, обеспечить надежное долговременное хранение с защитой информации и оптимизировать бизнес-процессы, связанные с обработкой документов.