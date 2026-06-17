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Новожилов Сергей
СОБЫТИЯ
Новожилов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Бурылин Сергей 1 1
|Носов Евгений 4 1
|Михайлов Роман 7 1
|Копаев Геннадий 16 1
|Шадаев Максут 1202 1
|Турчак Евгений 24 1
|Чукарин Алексей 59 1
|Трушкин Константин 59 1
|Фишер Андрей 75 1
|Симаков Олег 113 1
|Бутенко Юрий 65 1
|Кузнецов Александр 159 1
|Малышев Александр 39 1
|Козлов Александр 69 1
|Хохлов Роман 2 1
|Шклярук Мария 15 1
|Финк Дмитрий 20 1
|Салбиев Алан 31 1
|Романов Роман 51 1
|Веригин Илья 37 1
|Кухаренко Михаил 3 1
|Бессольцев Дмитрий 4 1
|Решетова Ольга 4 1
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Ключевых фраз выявлено - 1450549, в очереди разбора - 728420.
Создано именных указателей - 196227.
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