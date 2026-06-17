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Индексная книга (каталог) CNews*
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Новожилов Сергей

СОБЫТИЯ


17.06.2026 «Триафлай» v.5.3: единая аутентификация, развитие API и повышение надежности платформы 1
26.02.2026 Вышло обновление 5.2 платформы «Триафлай» 1
23.04.2018 Импортозамещение в госсекторе становится реальностью 1
22.02.2013 «Триколор ТВ» автоматизировал бюджетирование на базе IBM Cognos TM1 и Columbus RSys 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Новожилов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Integer - Интеджер 12 1
ЛАД ГК - ЛАД-Интегратор - ЛАД-Проект - ЛАД-софт - ЛАД Ай Ти - Лад-Эйр - Lad 28 1
Cisco Systems 5345 1
Intel Corporation 12754 1
IBM - International Business Machines Corp 9667 1
AMD - Advanced Micro Devices 4610 1
Норси-Транс - НТ 137 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 410 1
Telegram Group 2865 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 897 1
Ростелеком - РТЛабс 210 1
ALP Group - КТ-АЛП, АЛП-ИС - АЛП-Информационные системы 62 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1115 1
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 343 1
КСК Технологии 47 1
CommuniGate Systems - СталкерСофт 220 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 383 1
Сател 183 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5913 1
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Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2053 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3177 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1583 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 180 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 1
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 74 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2698 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3061 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1370 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 1106 1
Repository - Репозиторий 1144 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1999 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12023 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3931 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2468 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4715 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9626 1
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HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1808 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2917 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2521 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12888 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6407 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1639 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34162 1
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VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3172 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4290 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 978 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3050 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12032 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1888 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27953 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8645 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60747 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5449 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3746 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1146 1
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IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2338 1
Администрация Санкт-Петербурга - Наш Санкт-Петербург 17 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 89 1
Росаккредитация ФГИС - федеральная государственная информационная система 23 1
НКК - ГКС - Доверенная среда - Триафлай 39 1
IBM Cognos TM1 - IBM Planning Analytics - Applix TM1 - Sinper TM/1 64 1
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 48 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по строительству Санкт-Петербурга - ЕССК - Единая система строительного комплекса города Санкт-Петербурга 13 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1707 1
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus RSys - Columbus Requisition System 2 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1033 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1095 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1253 1
Linux OS 11383 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1274 1
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 278 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6160 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 451 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 542 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1637 1
Docker - Платформа распределённых приложений 521 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - R - Микропроцессоры архитектуры SPARC 19 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 192 1
Stafory - робот Вера 370 1
РТИ Системы - Система-Саров ИТЦ Технопарк - Яхонт 17 1
ЭЛАР Контекст 18 1
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8462 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1399 1
Россия - УФО - Челябинская область 1481 1
Малайзия 915 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 561 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11626 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52853 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6044 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56964 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 244 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10777 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3002 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7289 1
Социализация - процесс интеграции индивида в социальную систему 143 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5448 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Фертильность, беременность и роды - рождение ребенка, деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 573 1
Федеральный закон 59-ФЗ - О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации 303 1
Бухгалтерия - КУДИР - Книга учета доходов и расходов организаций - БДР - бюджет доходов и расходов - БДДС - бюджет движения денежных средств 329 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4391 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6981 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11321 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6507 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6094 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2176 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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