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Хохлов Роман
|03.04.2025
|На платформе Leadhero.tech теперь доступна интеграция с Telegram на базе виджета Whatcrm от «Телфин» 1
|23.04.2018
|Импортозамещение в госсекторе становится реальностью 1
Хохлов Роман и организации, системы, технологии, персоны:
|Копаев Геннадий 16 1
|Шадаев Максут 1026 1
|Турчак Евгений 24 1
|Чукарин Алексей 59 1
|Трушкин Константин 59 1
|Фишер Андрей 74 1
|Симаков Олег 113 1
|Бутенко Юрий 65 1
|Кузнецов Александр 128 1
|Малышев Александр 37 1
|Козлов Александр 68 1
|Шклярук Мария 15 1
|Финк Дмитрий 16 1
|Салбиев Алан 30 1
|Романов Роман 37 1
|Веригин Илья 34 1
|Кухаренко Михаил 3 1
|Бессольцев Дмитрий 4 1
|Решетова Ольга 4 1
|Новожилов Сергей 2 1
|Бурылин Сергей 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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