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Хохлов Роман



03.04.2025 На платформе Leadhero.tech теперь доступна интеграция с Telegram на базе виджета Whatcrm от «Телфин» 1
23.04.2018 Импортозамещение в госсекторе становится реальностью 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Хохлов Роман и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5137 1
Intel Corporation 12252 1
AMD - Advanced Micro Devices 4273 1
Норси-Транс - НТ 110 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 378 1
Telegram Group 2103 1
Базальт СПО - BaseALT 677 1
Ростелеком - РТЛабс 180 1
ALP Group - КТ-АЛП, АЛП-ИС - АЛП-Информационные системы 59 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1021 1
КСК Технологии 43 1
CommuniGate Systems - СталкерСофт 180 1
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ЦСР - Центр стратегических разработок 145 1
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 72 1
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9536 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 368 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7567 1
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Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 578 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51777 1
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67690 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4858 1
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ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3900 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2984 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6760 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2210 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11578 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1517 1
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СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2217 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1274 1
Оцифровка - Digitization 4624 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2557 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1740 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10267 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31327 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12310 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1491 1
Repository - Репозиторий 901 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 950 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 937 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 974 1
Linux OS 10123 1
WhatsApp Messenger 1099 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5346 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1349 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - R - Микропроцессоры архитектуры SPARC 18 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 134 1
Норси-Транс - Яхонт-УВМ Э 15 1
Администрация Санкт-Петербурга - Наш Санкт-Петербург 16 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 77 1
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 48 1
Росаккредитация ФГИС - федеральная государственная информационная система 19 1
ЭЛАР Контекст 13 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1445 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1299 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 478 1
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 251 1
Stafory - робот Вера 334 1
Обращения граждан 229 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 398 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1660 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по строительству Санкт-Петербурга - ЕССК - Единая система строительного комплекса города Санкт-Петербурга 12 1
Копаев Геннадий 16 1
Шадаев Максут 1026 1
Турчак Евгений 24 1
Чукарин Алексей 59 1
Трушкин Константин 59 1
Фишер Андрей 74 1
Симаков Олег 113 1
Бутенко Юрий 65 1
Кузнецов Александр 128 1
Малышев Александр 37 1
Козлов Александр 68 1
Шклярук Мария 15 1
Финк Дмитрий 16 1
Салбиев Алан 30 1
Романов Роман 37 1
Веригин Илья 34 1
Кухаренко Михаил 3 1
Бессольцев Дмитрий 4 1
Решетова Ольга 4 1
Новожилов Сергей 2 1
Бурылин Сергей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146895 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17272 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43728 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17632 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7599 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1197 1
Россия - УФО - Челябинская область 1248 1
Малайзия 871 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 509 1
Земля - планета Солнечной системы 10430 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4003 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5850 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10074 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14720 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11059 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8792 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2781 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51900 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 495 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5021 1
Социализация - процесс интеграции индивида в социальную систему 139 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48691 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6284 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5518 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 189 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2049 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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