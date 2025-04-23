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Администрация Санкт-Петербурга Наш Санкт-Петербург
Портал «Наш Санкт-Петербург» ежегодно обрабатывает около 500 тыс. обращений– за 2023 год в систему поступило свыше 460 тыс. сообщений, большая часть из которых была посвящена проблемам благоустройства (283 290 сообщений) и вопросам содержания МКД (188 389). Количество пользователей постоянно растет и в 2023 году их было уже более 300 тыс. В среднем пользователи подают в день 1350 сообщений о проблемах, связанных с ЖКХ, благоустройством, состоянием дорог и тротуаров, незаконными объектами строительства и торговли, нарушением земельного или миграционного законодательств и по другим вопросам.
Администрация Санкт-Петербурга и организации, системы, технологии, персоны:
|Громов Иван 102 3
|Чамара Денис 59 2
|Копаев Геннадий 16 1
|Шадаев Максут 1035 1
|Турчак Евгений 24 1
|Чукарин Алексей 59 1
|Трушкин Константин 59 1
|Фишер Андрей 74 1
|Симаков Олег 113 1
|Бутенко Юрий 65 1
|Кузнецов Александр 129 1
|Малышев Александр 37 1
|Козлов Александр 68 1
|Хохлов Роман 2 1
|Шклярук Мария 15 1
|Финк Дмитрий 16 1
|Салбиев Алан 30 1
|Романов Роман 38 1
|Веригин Илья 34 1
|Файнштейн Александр 1 1
|Кухаренко Михаил 3 1
|Бессольцев Дмитрий 4 1
|Решетова Ольга 4 1
|Новожилов Сергей 2 1
|Бурылин Сергей 1 1
|Бессонова Елена 1 1
|Громова Александра 3 1
|Мошков Артем 14 1
|Козлов Михаил 175 1
|Кураш Антон 32 1
|Полтавченко Георгий 23 1
|Чернышенко Дмитрий 570 1
|Гладунов Юрий 1 1
|Распопин Николай 33 1
|Смирнова Юлия 10 1
|Мыздриков Иван 30 1
|Мурашко Михаил 13 1
|Чумаков Денис 18 1
|Казарин Станислав 175 1
|Пикалев Валерий 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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