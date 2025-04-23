Администрация Санкт-Петербурга - Наш Санкт-Петербург

Портал «Наш Санкт-Петербург» ежегодно обрабатывает около 500 тыс. обращений– за 2023 год в систему поступило свыше 460 тыс. сообщений, большая часть из которых была посвящена проблемам благоустройства (283 290 сообщений) и вопросам содержания МКД (188 389). Количество пользователей постоянно растет и в 2023 году их было уже более 300 тыс. В среднем пользователи подают в день 1350 сообщений о проблемах, связанных с ЖКХ, благоустройством, состоянием дорог и тротуаров, незаконными объектами строительства и торговли, нарушением земельного или миграционного законодательств и по другим вопросам.