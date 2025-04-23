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Индексная книга (каталог) CNews*
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Администрация Санкт-Петербурга Наш Санкт-Петербург

Администрация Санкт-Петербурга - Наш Санкт-Петербург

 Портал «Наш Санкт-Петербург» ежегодно обрабатывает около 500 тыс. обращений– за 2023 год в систему поступило свыше 460 тыс. сообщений, большая часть из которых была посвящена проблемам благоустройства (283 290 сообщений) и вопросам содержания МКД (188 389). Количество пользователей постоянно растет и в 2023 году их было уже более 300 тыс. В среднем пользователи подают в день 1350 сообщений о проблемах, связанных с ЖКХ, благоустройством, состоянием дорог и тротуаров, незаконными объектами строительства и торговли, нарушением земельного или миграционного законодательств и по другим вопросам.

 


23.04.2025 CNews Analytics опубликовал рейтинг ИКТ-бюджетов российских регионов на 2025 г. 1
25.09.2024 Программные роботы ускорят подготовку ответов на обращения петербуржцев 1
01.07.2024 Станислав Казарин, вице-губернатор Санкт-Петербурга в интервью CNews: В петербургских трамваях запущена ИИ-система «второго пилота» 1
20.06.2024 Портал «Наш Санкт-Петербург» начал переход на отечественное ПО и расширяет функциональность 1
20.12.2022 Денис Чумаков, «Нетрика Медицина»: Именно сервисы для пациентов помогают людям увидеть на практике результаты цифровой трансформации здравоохранения 1
27.07.2022 «Почта Mail.ru» обновила алгоритмы умной сортировки писем 1
09.03.2022 Российские регионы запланировали существенный рост ИКТ-расходов в 2022 г. 1
29.09.2020 Артем Мошков, «Нетрика» -

Регионам бывает сложно соответствовать меняющейся федеральной ИТ-повестке

 1
27.07.2020 ИТ-директор Петербурга — в интервью CNews: В перспективе мы хотим создать цифровой двойник города 1
18.05.2020 Нейросеть поможет горожанам при работе с порталом «Наш Петербург» 1
15.08.2018 Есть ли в России «умные» города? 1
23.04.2018 Импортозамещение в госсекторе становится реальностью 1
25.09.2017 Денис Чамара -

Нам удалось более чем в 10 раз повысить эффективность использования вычислительных ресурсов

 1
27.09.2016 ИТ-директора Санкт-Петербурга перевели в главы района 1
28.11.2015 Глава Комитета ИТ и связи Петербурга Иван Громов о приоритетах информатизации 1
16.07.2015 Сервисы карт «Спутника» открыты для разработчиков сайтов и приложений 1
28.10.2014 Иван Громов - Нам удалось организовать эффективное взаимодействие населения и органов государственной власти  1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

Администрация Санкт-Петербурга и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 2146 3
N3 Group - Netrika - Нетрика 153 3
Ростелеком 9868 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4090 2
Cisco Systems 5145 1
Intel Corporation 12274 1
AMD - Advanced Micro Devices 4285 1
Норси-Транс - НТ 111 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 379 1
Базальт СПО - BaseALT 684 1
KPMG 258 1
Ростелеком - РТЛабс 180 1
McKinsey & Company Int 252 1
ALP Group - КТ-АЛП, АЛП-ИС - АЛП-Информационные системы 59 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1029 1
КСК Технологии 43 1
CommuniGate Systems - СталкерСофт 182 1
Сател 144 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка - Новосибирский инновационный фонд - Новосибирский инновационный кластер информационно-коммуникационных технологий 95 1
Yandex - Яндекс 7620 1
8400 1
Agfa Gevaert 66 1
VK - Mail.ru Group 3479 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 343 1
Цифра ГК 2459 1
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 46 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина 54 1
МКД 61 1
Базис Консалтинговая компания 26 1
ВитаСофт - Вита-Софт 5 1
ИИ-Технологии 130 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7518 3
Гора Белая - Горнолыжный курорт - Спортивно-развлекательный комплекс 1 1
Ситилаб - Citilab - Сеть клинических лабораторий 4 1
Авиценна - многопрофильный клинико-диагностический центр 4 1
LavkaLavka - ЛавкаЛавка 6 1
X5 Group - Перекрёсток 565 1
Почта России ПАО 2148 1
Енисейская Сибирь - Корпорация развития 4 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 179 1
Евромед 4 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ММНКЦ им. С.П. Боткина - Московский многопрофильный научно-клинический центр им. С.П. Боткина - ГКБ им С. П. Боткина - Городская клиническая больница имени С. П. Боткина - Боткинская больница 17 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2859 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 202 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 295 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11940 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1376 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1401 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5545 4
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1232 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1397 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5044 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2561 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1923 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 324 2
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 72 2
Администрация Санкт-Петербурга - ИАЦ СПб ГУП - Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр - Удостоверяющий центр 39 2
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 114 2
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 72 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3025 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3098 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 149 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6050 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4603 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 738 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 326 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 152 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 225 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 217 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 584 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3320 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2950 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 991 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1413 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 214 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 297 1
Росреестр - Управления федеральной регистрационной службы 60 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 257 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 160 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 101 1
Администрация Санкт-Петербурга - Архивный комитет Санкт-Петербурга и Центральный государственный архив Санкт-Петербурга, ЦГА СПб - ЦГАКФФД СПб - Центральный государственный архив кинофотофонодокументов  4 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 17 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 178 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68170 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52165 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14494 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31549 9
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11421 7
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 583 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12755 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11277 5
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1848 5
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4079 5
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2227 5
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4064 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24619 4
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4117 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12211 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4490 4
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1380 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20980 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6788 4
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1746 4
5G - пятое поколение мобильной связи 2230 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16267 3
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1464 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20323 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10522 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21653 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3253 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5248 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5435 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16050 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11643 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28168 3
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1591 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10731 3
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1078 3
Оповещение и уведомление - Notification 4800 3
Электронная очередь - Электронная запись - Электронная регистратура 217 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28603 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12663 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9590 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5381 11
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1450 7
Администрация Санкт-Петербурга - Цифровой Петербург ЭГС - Электронный Санкт-Петербург - МАИС ЭГУ - Межведомственная автоматизированная информационная система государственных и муниципальных услуг - Реестр государственных информационных систем СПб 27 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 444 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1018 4
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по строительству Санкт-Петербурга - ЕССК - Единая система строительного комплекса города Санкт-Петербурга 12 4
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 239 4
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 244 3
Правительство Москвы - Наш город 103 3
ЕГИСЗ РС - РЕГИЗ ГИС - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 23 3
Ростелеком - РТЛабс ЦАМИ - Центральный архив медицинских изображений 26 3
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 402 3
Электронный дневник - Цифровой дневник 156 2
Экологический паспорт - Эколог-Город 7 2
Apple iOS 7927 2
Google Android 14195 2
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 481 2
Правительство Москвы - МЭШ - Московская электронная школа 61 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 542 2
ЕМИАС Электронный рецепт 87 2
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 776 2
Обращения граждан 229 2
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 86 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 941 1
Linux OS 10161 1
WhatsApp Messenger 1111 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1358 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - R - Микропроцессоры архитектуры SPARC 18 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 139 1
Норси-Транс - Яхонт-УВМ Э 15 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 77 1
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 48 1
Росаккредитация ФГИС - федеральная государственная информационная система 20 1
МОД Народный контроль 44 1
OpenStreetMap - OSM 57 1
Правительство Москвы - Портал открытых данных - data.mos.ru 74 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2784 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 310 1
Smart Delta Systems - Инфоклиника МИС 26 1
Администрация Санкт-Петербурга - ЕКП - Единая карта петербуржца - ekp.spb.ru 16 1
Громов Иван 102 3
Чамара Денис 59 2
Копаев Геннадий 16 1
Шадаев Максут 1035 1
Турчак Евгений 24 1
Чукарин Алексей 59 1
Трушкин Константин 59 1
Фишер Андрей 74 1
Симаков Олег 113 1
Бутенко Юрий 65 1
Кузнецов Александр 129 1
Малышев Александр 37 1
Козлов Александр 68 1
Хохлов Роман 2 1
Шклярук Мария 15 1
Финк Дмитрий 16 1
Салбиев Алан 30 1
Романов Роман 38 1
Веригин Илья 34 1
Файнштейн Александр 1 1
Кухаренко Михаил 3 1
Бессольцев Дмитрий 4 1
Решетова Ольга 4 1
Новожилов Сергей 2 1
Бурылин Сергей 1 1
Бессонова Елена 1 1
Громова Александра 3 1
Мошков Артем 14 1
Козлов Михаил 175 1
Кураш Антон 32 1
Полтавченко Георгий 23 1
Чернышенко Дмитрий 570 1
Гладунов Юрий 1 1
Распопин Николай 33 1
Смирнова Юлия 10 1
Мыздриков Иван 30 1
Мурашко Михаил 13 1
Чумаков Денис 18 1
Казарин Станислав 175 1
Пикалев Валерий 2 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17717 15
Россия - РФ - Российская федерация 147708 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43910 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7660 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2487 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2977 2
Россия - УФО - Свердловская область 1562 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3051 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1205 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1719 2
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 513 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3130 2
Россия - ПФО - Ульяновская область 623 2
Россия - СЗФО - Псковская область 641 2
Россия - СКФО - Дагестан Республика 603 2
Россия - СКФО - Ставропольский край 900 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 879 2
Россия - СЗФО - Мурманская область 690 2
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 524 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17345 1
Сингапур - Республика 1865 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4036 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2994 1
США - Нью-Йорк 3102 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 571 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1752 1
Россия - СФО - Новосибирск 4392 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2544 1
Испания - Каталония - Барселона 744 1
Россия - УФО - Челябинская область 1254 1
Малайзия 871 1
Великобритания - Лондон 2390 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск 205 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1037 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1591 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 535 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Выборгский район 111 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1936 1
Россия - ПФО - Самарская область 1360 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 400 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52197 14
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8917 8
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8957 8
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10120 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19037 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29829 8
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10062 8
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3604 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4013 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3218 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4103 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48889 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8175 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5620 4
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