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Нейросеть поможет горожанам при работе с порталом «Наш Петербург»

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

«Нетрика» объявила о запуске в промышленную эксплуатацию новой версии портала «Наш Санкт-Петербург», созданного Комитетом по информатизации и связи Санкт-Петербурга. В рамках проекта, выполненного совместно с Санкт-Петербургским информационно-аналитическим центром, была обновлена публичная общедоступная часть портала, а также полностью изменён принцип подачи сообщений – теперь для определения их тематики используется нейросеть.

Ключевой целью обновления портала стало упрощение и ускорение процесса подготовки сообщений о проблемах. В новой версии портала изменён принцип подачи сообщений от граждан: пользователю достаточно зайти в интерфейс и просто описать суть проблемы – нейросеть в фоновом режиме самостоятельно определит соответствие классификатору или подберёт до трёх вариантов возможных тематик сообщения. После этого пользователю останется только выбрать наиболее подходящую альтернативу. В целом в классификаторе портала представлено около 200 тематик.

«На протяжении всего времени существования портала, а это фактически шестилетний опыт его разработки и эксплуатации, классификатор категорий сообщений постоянно расширялся и корректировался, в первую очередь, по запросам граждан. Классификатор формируется на основе трехуровневого построения (объект / категория / причина), включая сразу информацию об ответственных за рассмотрение контролеров и координаторов. Именно эта особенность позволяет сокращать сроки и минимизировать возможные смены маршрутов при отработке сообщения. С другой стороны, жителям всегда приходилось искать причину, которую надо указать при подаче сообщения для обнаруженной проблемы, и часто возникали вопросы по практически схожим причинам для разных объектов, – отметила Елена Бессонова, руководитель проекта в СПб ГУП «СПб ИАЦ». – Мы всегда искали варианты упрощения и оптимизации подачи сообщения. В частности, ранее были внедрены так называемые теги или ключевые слова для поиска категорий, смотрели в сторону машинного обучения. Накопленная база сообщений и опыт работы ресурса позволили выступить перед Комитетом с инициативой внедрения на портале новейших технологий в виде элементов искусственного интеллекта. Уже сейчас можно утверждать, что результаты, полученные от внедренных изменений, позволят сделать новые выводы и предложения для дальнейшего развития портала. В частности, в ближайших планах – изменение подачи сообщений в мобильных приложениях и улучшение их юзабилити».

«Подробно проанализировав поведение пользователей, мы обнаружили интересный факт: люди часто указывали неверную тематику сообщения. Когда такое сообщение попадало на модерацию, оно либо отклонялось, либо корректировалось модератором вручную. Таким образом, недочёты приводили к негативной реакции и лишним усилиям как пользователей, так и сотрудников, которые занимаются обеспечением работы сайта, – отметил Александр Файнштейн, менеджер продукта компании «Нетрика». – Мы провели большой объём аналитической работы, в том числе обучение нейронных сетей и их тестирование. В результате мы смогли сократить время подачи сообщений и снизить число ошибок: теперь более чем в 90% случаев система правильно классифицирует проблему по описанию. Это позволило также существенно снизить нагрузку на сотрудников, работающих с ней».

Помимо этого, были обновлены дизайн и структура портала, разделы его главной страницы. Также был модернизирован раздел «Дом», в котором собирается информация в первую очередь о многоквартирных домах Санкт-Петербурга, и изменён способ визуализации данных с учётом показателей посещаемости разделов и страниц сайта. В результате доступ пользователей к информации стал более простым и удобным.

Портал «Наш Санкт-Петербург» создан по инициативе губернатора Санкт-Петербурга для оперативного взаимодействия жителей города с представителями органов власти, подведомственных учреждений, а также сотрудниками управляющих и обслуживающих компаний. Портал помогает решать проблемы в сферах ЖКХ, благоустройства, содержания помещений бюджетных организаций, ремонта дорог и тротуаров, земельного и миграционного законодательства, а также получать информацию об адресных городских программах. На портале зарегистрировано уже более 168 тысяч пользователей, а благодаря его работе решено более 2,1 млн проблем.

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