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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия СЗФО Санкт-Петербург Петроградский район Петроградская сторона

Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петроградский район - Петроградская сторона

СОБЫТИЯ


30.07.2026 Мобильный интернет ускорили в «самом авангардном» месте Санкт-Петербурга 1
22.09.2025 В спальных районах Санкт-Петербурга ускорили мобильный интернет 1
20.06.2025 «Билайн» и «Лаборатория Касперского» создают сетевое решение для защиты смартфонов от онлайн-угроз 1
22.12.2022 Денис Струков -

Денис Струков, «Геоинтеллект»: Геоинформационные технологии помогают управлять городом и бизнесом

 1
07.12.2021 Арестован бывший ИТ-директор Санкт-Петербурга. У другого экс-ИТ-директора обыск 1
18.02.2021 В Санкт-Петербурге создали демо-зону B2B-техники Apple, Lenovo и Samsung 1
28.06.2017 Время собирать данные: в Петербурге датчики даже на дворниках 3
27.09.2016 ИТ-директора Санкт-Петербурга перевели в главы района 2
13.09.2016 МТС обеспечил связь в тоннеле под Невой 1
01.02.2012 ТКТ организовала резервные каналы в Пушкине и Колпино и ввела новые опорные точки в центральных районах Санкт-Петербурга 1
10.09.2008 «ВестКолл» приобрел 90% «Сильвернета» 1
30.06.2008 RusFinInno заключил первые контракты с финским инновационным сектором 1
03.06.2008 «Петерстар» уходит от «серых схем» 1
28.02.2008 Финские итэшники признали Питер раньше Токио 1
15.02.2008 ГИБДД Петербурга установит на дорогах более 70 видеокамер 1
30.01.2008 Библиотеки Петроградского района оцифровывают каталоги 1
15.01.2008 Невский проспект накрыла сеть камер видеонаблюдения 1
22.10.2007 «Банк Советский» в результате ограбления лишился крупной партии оргтехники 1
03.07.2007 На видеонаблюдение в Петроградском районе Петербурга потратят 1 млрд руб. 1
27.02.2007 «Связь-банк» увеличит сеть POS-терминалов 1
13.02.2007 «Метроком» занялся домашними сетями 1
05.02.2007 ОВО Петроградского района объявило конкурс на обслуживание УПАТС 2
15.11.2006 В Гатчине устанавливают видеонаблюдение 1
04.09.2006 Салоны связи грабят постоянно 1
20.07.2006 Петербургских судей наказали за атаку на СМАРТС 1
11.12.2001 "МТС" начала подключение индивидуальных абонентов в Санкт-Петербурге 1
04.08.2000 Компания "Телрос" начинает предоставлять операторские услуги в Санкт-Петербурге. 1

Публикаций - 27, упоминаний - 31

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15711 4
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб - АТС Смольного СПб ГУП 17 1
Samsung Electronics 11048 1
Ростелеком 10931 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5642 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 1
Microsoft Corporation 25761 1
Lenovo Group 2445 1
Apple Inc 13127 1
LG Electronics 3734 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2171 1
9580 1
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 230 1
SAS Institute 1082 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9501 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1
Sony 6736 1
Visiology - Визиолоджи 90 1
Logitech 437 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 220 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1096 1
ВестКолл - WestCall 90 1
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 1
Metrocom - Метроком 89 1
Питерская группа связистов 441 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 1
МТС - МТТ Старт Телеком 83 1
Геоинтеллект - Geointellect - Центр пространственных исследований 15 1
NBCom Group - NBcompany - Энбиком групп 4 1
Technopolis Oyj - Technopolis Plc - Технополис 53 1
Смарт Телеком - ГлобалТелеФорт - Плаза-Телеком - VMB-Сервис 10 1
Телрос 36 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8820 1
Почта России ПАО 2363 1
Связной ГК 1400 1
Visa International 1993 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 192 1
ВкусВилл - Избёнка 216 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2417 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1203 1
Евросеть 1421 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 1
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 163 1
Главстрой 18 1
Цифроград 171 1
Dixis - Диксис - Dиксис 371 1
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 89 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3582 3
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 3
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1593 2
Администрация Санкт-Петербурга - ИАЦ СПб ГУП - Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр - Удостоверяющий центр 44 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5960 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3642 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3064 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6532 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2336 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 975 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 205 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 87 1
Государственный совет Финляндии - органы государственной власти 53 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 1
Районные суды РФ 196 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 301 1
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 80 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Судебная власть - Judicial power 2495 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64962 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29654 8
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4625 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26725 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9901 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5276 3
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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26261 3
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10115 2
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26144 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3808 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24345 2
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2216 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13234 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9464 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6464 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13888 2
Утилизация мусора - Умные мусоросборщики - решения в сфере управления логистикой по вывозу отходов 75 2
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1647 2
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Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2402 2
Домонет - Домовая сеть - Домашняя сеть - House network 972 2
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22379 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1597 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5180 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4869 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13098 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5021 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18085 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6658 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12870 1
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 1
Умные платформы 1986 1
Оцифровка - Digitization 5179 1
Cleantech - Greentech - Чистые технологии - экологически чистые технологии - Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика - Зелёные технологии - Безотходное производство 350 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 855 2
Nortel Meridian 38 2
ВымпелКом - Билайн - Купол безопасности 3 1
Microsoft Office 4163 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6250 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2507 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 1
Microsoft Teams - MS Teams 669 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 742 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1401 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 906 1
Yandex DataLens 65 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
Магистраль северной столицы ЗСД - Западный скоростной диаметр - Внутригородская платная автомагистраль в Санкт-Петербурге. 25 1
Администрация Санкт-Петербурга - Наш Санкт-Петербург 17 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 1
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 237 1
Logitech Rally System 11 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по строительству Санкт-Петербурга - ЕССК - Единая система строительного комплекса города Санкт-Петербурга 13 1
NBCom Group - Resonance Space 2 1
Недобросовестная конкуренция 57 1
Чамара Денис 59 3
Громов Иван 102 3
Куприенко Игорь 2 2
Анохин Сергей 120 1
Демидов Александр 20 1
Петров Дмитрий 79 1
Смирнов Дмитрий 111 1
Брюквин Юрий 300 1
Полтавченко Георгий 23 1
Соловенчук Александр 156 1
Говорунов Александр 13 1
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Кравчук Илья 16 1
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Ноготкова Елена 26 1
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Струков Денис 6 1
Нечай Марина 1 1
Гладунов Юрий 1 1
Pekkarinen Mauri - Пеккаринен Маури 5 1
Азарсков Алексей 6 1
Гербер Михаил 8 1
Тычкин Игорь 2 1
Тарашнина Светлана 2 1
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Фонтанка 39 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11557 1
Рустелеком ТК 305 1
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ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 51 1
Academy of Finland - Академия Финляндии 2 1
VTT Technical Research Centre of Finland - Центр технических исследований Финляндии 18 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 748 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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