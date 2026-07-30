Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия СЗФО Санкт-Петербург Петроградский район Петроградская сторона
СОБЫТИЯ
Публикаций - 27, упоминаний - 31
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Чамара Денис 59 3
|Громов Иван 102 3
|Куприенко Игорь 2 2
|Анохин Сергей 120 1
|Демидов Александр 20 1
|Петров Дмитрий 79 1
|Смирнов Дмитрий 111 1
|Брюквин Юрий 300 1
|Полтавченко Георгий 23 1
|Соловенчук Александр 156 1
|Говорунов Александр 13 1
|Соколов Андрей 22 1
|Кравчук Илья 16 1
|Громова Александра 3 1
|Хотин Аркадий 8 1
|Гирев Андрей 77 1
|Москалева Татьяна 73 1
|Ноготкова Елена 26 1
|Деревянко Евгений 1 1
|Смородин Геннадий 16 1
|Евсеев Руслан 14 1
|Жданов Сергей 50 1
|Ладыгин Кирилл 7 1
|Богданов Леонид 10 1
|Белозеров Иван 7 1
|Гриненко Илья 1 1
|Струков Денис 6 1
|Нечай Марина 1 1
|Гладунов Юрий 1 1
|Pekkarinen Mauri - Пеккаринен Маури 5 1
|Азарсков Алексей 6 1
|Гербер Михаил 8 1
|Тычкин Игорь 2 1
|Тарашнина Светлана 2 1
|Фонтанка 39 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11557 1
|Рустелеком ТК 305 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461230, в очереди разбора - 728388.
Создано именных указателей - 198545.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461230, в очереди разбора - 728388.
Создано именных указателей - 198545.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.