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Смарт Телеком ГлобалТелеФорт Плаза-Телеком VMB-Сервис
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|19.10.2026
|Из-за борьбы с мошенниками может отключаться бортовое оборудование самолетов 2
|22.03.2010
|Выручка оператора «Смарт Телеком» за 2009 г. выросла на 7% до 547 млн руб. 3
|28.04.2009
|«Смарт Телеком» завершил приобретение «ПлазаТелеком» 3
|01.07.2008
|ФАС «раскулачит» телеком-гигантов 1
|03.06.2008
|«Петерстар» уходит от «серых схем» 2
|24.04.2008
|Началась распродажа «карманных» операторов 5
|23.04.2008
|«Смарт Телеком» купил «ГлобалТелеФорт» 4
|30.05.2007
|«Смарт Телеком» модернизирует сеть 2
|24.04.2007
|«Смарт-телеком» подвёл итоги за 2006 год 2
|16.08.2006
|"Смарт-телеком" установит новый абонентский терминал 1
|12.01.2004
|К транзитной сети МТТ присоединены фрагменты сетей 3-х операторов 3
Публикаций - 11, упоминаний - 28
Смарт Телеком и организации, системы, технологии, персоны:
|Суходольский Андрей 3 3
|Петров Дмитрий 81 1
|Брюквин Юрий 300 1
|Кусков Денис 221 1
|Кочетков Владислав 248 1
|Григоренко Дмитрий 267 1
|Кравчук Илья 16 1
|Королева Юлия 3 1
|Попов Олег 57 1
|Саяпина Елена 46 1
|Лебедев Олег 16 1
|Тихонова Виктория 14 1
|Рябоконь Юрий 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11613 1
|РБК Daily 91 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480111, в очереди разбора - 724583.
Создано именных указателей - 202865.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480111, в очереди разбора - 724583.
Создано именных указателей - 202865.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.