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Смарт Телеком ГлобалТелеФорт Плаза-Телеком VMB-Сервис

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


19.10.2026 Из-за борьбы с мошенниками может отключаться бортовое оборудование самолетов 2
22.03.2010 Выручка оператора «Смарт Телеком» за 2009 г. выросла на 7% до 547 млн руб. 3
28.04.2009 «Смарт Телеком» завершил приобретение «ПлазаТелеком» 3
01.07.2008 ФАС «раскулачит» телеком-гигантов 1
03.06.2008 «Петерстар» уходит от «серых схем» 2
24.04.2008 Началась распродажа «карманных» операторов 5
23.04.2008 «Смарт Телеком» купил «ГлобалТелеФорт» 4
30.05.2007 «Смарт Телеком» модернизирует сеть 2
24.04.2007 «Смарт-телеком» подвёл итоги за 2006 год 2
16.08.2006 "Смарт-телеком" установит новый абонентский терминал 1
12.01.2004 К транзитной сети МТТ присоединены фрагменты сетей 3-х операторов 3

Публикаций - 11, упоминаний - 28

Смарт Телеком и организации, системы, технологии, персоны:

ВестКолл - WestCall - ВинЛинк 90 2
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 2
Комлайн-Нева 2 2
МегаФон 10999 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16207 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3092 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 229 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 1
МегаФон Поволжье - МегаФон Поволжский филиал - МСС-Поволжье - Мобильные Системы Связи-Поволжье - МСС-Саратов 134 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 1
Северен-Телеком - Severen 9 1
Питерская группа связистов 441 1
МТС - МТТ Старт Телеком 83 1
Effortel mobile Group - Эффортел ГК - MVNE-оператор 31 1
МТС - Комстар ОТС Регионы - ЛАНК Телеком 15 1
Простор Телеком - Prostor Telecom - Квантум ЗАО 31 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 267 2
Петровский форт БЦ 3 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1166 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 233 1
Miele - Миле 139 1
Автодом - АВТОDOM 38 1
Пулково Скай БЦ 1 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3098 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6715 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2353 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13954 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
АЭВТ - Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта 7 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23265 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26641 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5367 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4235 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5030 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8767 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11659 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36100 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55033 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9865 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1630 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - CPE - Customer Premises Equipment - телекоммуникационное оборудование, расположенное в помещении абонента-клиента - Абонентские терминалы - Subscriber terminals 154 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12405 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14913 1
Сеть передачи данных - Data transmission network - ТСПД - технологическая сеть передачи данных 4083 1
Недобросовестная конкуренция 57 1
Суходольский Андрей 3 3
Петров Дмитрий 81 1
Брюквин Юрий 300 1
Кусков Денис 221 1
Кочетков Владислав 248 1
Григоренко Дмитрий 267 1
Кравчук Илья 16 1
Королева Юлия 3 1
Попов Олег 57 1
Саяпина Елена 46 1
Лебедев Олег 16 1
Тихонова Виктория 14 1
Рябоконь Юрий 1 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19822 9
Россия - РФ - Российская федерация 168957 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петроградский район - Петроградская сторона 30 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1477 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48192 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3523 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3079 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1537 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 933 1
Россия - ПФО - Самарская область 1622 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 688 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 838 1
Россия - СЗФО - Республика Коми - Сыктывкар 230 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 259 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Василеостровский район - Васильевский остров 121 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5182 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5718 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58625 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5857 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3825 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7118 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1397 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1103 1
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Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6111 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 802 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7598 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 769 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54248 1
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Аренда 2727 1
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Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1534 1
ВиВ - водоснабжение и водоотведения, канализация - Автоматизированная система передачи показаний приборов учета водоснабжения - Digital Water Solutions, DWS - рынок цифровых решений для ВиВ 219 1
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Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1936 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11613 1
РБК Daily 91 1
Рустелеком ТК 305 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
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