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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 167544
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Администрация Санкт-Петербурга Комитет по информатизации и связи СПб АТС Смольного СПб ГУП



28.12.2024 Монопродукты для бизнес-коммуникаций уходят в прошлое. Будущее — за ИИ и комплексными решениями 2
18.04.2024 В Санкт-Петербурге назвали самых востребованных голосовых помощников 2
18.10.2023 Артем Чепрак, «Информтехника и Связь»: РОСЧАТ успешно заменяет как «тяжелые» решения вроде Cisco Webex, так и более легкие Slack и Skype for business 2
06.12.2022 CNews Analytics: обзор российских альтернатив иностранным платформам для контакт-центров 1
16.11.2022 «Мегафон» проинформирует, когда придет врач 2
31.05.2019 Российские ИТ-компании выходят из стагнации и возобновляют рост 1
28.06.2017 Время собирать данные: в Петербурге датчики даже на дворниках 2
25.03.2015 В России запущен в серию первый «честно отечественный» маршрутизатор 2
18.08.2014 SIM-карты МТС проконтролируют местоположение петербургских автобусов 1
10.06.2013 На Невском проспекте в Петербурге появился бесплатный Wi-Fi от «Дом.ru» 2
17.04.2013 В Александровском парке Санкт-Петербурга появился бесплатный Wi-Fi 2
23.07.2008 «Метроком» запустил проект на базе ЕЦЭС 2
21.04.2008 Чиновники выбрали «карманного» оператора Матвиенко 1
10.12.2007 В Петербургском метрополитене внедрили систему цифровой радиосвязи 2

Публикаций - 14, упоминаний - 24

Администрация Санкт-Петербурга и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9715 2
МегаФон 8865 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3221 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12647 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 832 2
Протей НТЦ - Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 84 2
Metrocom - Метроком 89 2
Информтехника и Связь 35 2
Broadcom - VMware 2364 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4891 1
Cisco Systems 5116 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 1
InfoWatch - Инфовотч 1015 1
Softline - Софтлайн 2824 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 1
8237 1
Autodesk 609 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
SAS Institute 972 1
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 74 1
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 124 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8754 1
БАРС Груп 545 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 302 1
Naumen - Наумен 627 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 271 1
Эвотор - Evotor 184 1
МегаФон - Талмер - Talmer 53 1
Lenovo Motorola 3501 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 287 1
Adobe Systems 1550 1
DXC Technology - Computer Sciences 89 1
Галактика - Корпорация 1468 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 272 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 412 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 805 1
iCore - Ай Ко ЗАО 56 1
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 120 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 510 1
TeamViewer 119 1
Деловые Линии ГК 68 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7338 1
Почта России ПАО 2116 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 660 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2357 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 262 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1030 1
Ак Барс Банк 272 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 479 1
Абсолют Банк 230 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 241 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 201 1
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 97 1
НГКМ - Нефтегазкомплектмонтаж 3 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 251 1
Россети Ленэнерго 1701 1
РусГидро - ДЭК - Дальневосточная энергетическая компания - ДГК - Дальневосточная генерирующая компания - Хабаровскэнерго - ДРСК - Дальневосточная распределительная сетевая компания - Дальэнергосбыт - Амурэнерго 30 1
Пассажиравтотранс СПб ГУП 11 1
Газпром - Амурский ГПЗ - Амурский газоперерабатывающий завод 7 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 2
Петербургский метрополитен ГУП 136 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 293 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5451 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3143 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4760 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1364 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4974 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2997 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1857 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1378 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 980 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 1
Администрация Санкт-Петербурга - ИАЦ СПб ГУП - Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр - Удостоверяющий центр 39 1
Парк 300-летия Санкт-Петербурга ГКУ СПб 7 1
Правительство Москвы - Городской центр жилищных субсидий 20 1
МФЦ Мои документы СПб ГКУ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Санкт-Петербурга 6 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 65 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66263 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50626 4
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6985 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11078 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8204 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30785 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19418 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29751 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11002 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12551 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13495 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1249 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3867 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15752 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8474 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24192 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6576 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15928 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8015 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4132 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6791 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13946 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21185 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24179 2
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1074 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2540 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11975 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2001 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24505 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13824 2
Нагрузочное тестирование - Load testing 530 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7393 2
Оповещение и уведомление - Notification 4631 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8574 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2152 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8187 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4415 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2467 1
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 691 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5725 1
Google Android 14016 2
Apple iOS 7818 2
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1328 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 233 2
Информтехника ГК - Росчат - Единое рабочее пространство для сотрудников в офисе и на удаленке 27 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 922 1
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 79 1
Linux OS 9972 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1103 1
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 83 1
Apple macOS 2067 1
Microsoft Office 3739 1
Microsoft Windows 15686 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 831 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5198 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 226 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2755 1
Microsoft Teams - MS Teams 549 1
Microsoft Skype 2067 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1423 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 476 1
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 152 1
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 188 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 203 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1621 1
Microsoft Exchange 1715 1
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 205 1
Microsoft Skype for Business 175 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 182 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 94 1
Телефонные Системы IP ATC Oktell 35 1
МТС M2M-NB-IoT-сеть - MTS IoT HUВ - МТС IoT Connected Car - платформа интернета вещей - Цельсиум Интеллектуальная система - Энергосбыт-сервис 82 1
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - IP-АТС Александрит 12 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
ITPS AVIST Oil&Gas - Asset Virtualization System Oil&Gas 4 1
МТС SIM-карты - МТС Абонент 141 1
ITPS AVIST - Asset Visualization Smart Technology 6 1
Microsoft Active Directory Federation Services - Microsoft ADFS 23 1
МегаФон Хаб 4 1
Калинин Александр 154 2
Чепрак Артем 20 2
Осеевский Михаил 315 1
Чамара Денис 59 1
Макаров Алексей 63 1
Тикуркин Максим 38 1
Игнатова Людмила 31 1
Кусков Денис 221 1
Хрупов Сергей 5 1
Смирнов Павел 45 1
Иодковский Станислав 82 1
Казарин Станислав 175 1
Богданов Валентин 14 1
Громов Иван 102 1
Матвиенко Сергей 5 1
Толстограев Сергей 1 1
Нечай Марина 1 1
Азарсков Алексей 6 1
Тарашнина Светлана 2 1
Копшарь Елена 3 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17420 12
Россия - РФ - Российская федерация 144674 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52156 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3099 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17066 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14203 1
Азия - Азиатский регион 5541 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7452 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2967 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3954 1
Африка - Африканский регион 3481 1
Ближний Восток 2946 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2424 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14127 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1117 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Дворцовая площадь 18 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Центральный район - Невский проспект 75 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петроградский район - Петроградская сторона 22 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51166 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18545 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8450 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3562 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8688 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14377 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24147 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4982 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48106 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16330 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5372 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4812 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1633 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6142 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5772 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6958 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10962 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2357 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1217 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4369 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 180 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4884 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8647 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 193 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5429 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5839 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13546 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9966 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2440 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 701 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4675 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29139 1
Энергетика - Energy - Energetically 5094 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5765 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2482 1
Лабораторные исследования - Лабораторная диагностика 87 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2384 1
Здравоохранение - Диспансеризация - профилактический медицинский осмотр - Check-up - чекап 25 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9826 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 783 1
TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
IDC - International Data Corporation 4911 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8138 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3207 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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