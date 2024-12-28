Администрация Санкт-Петербурга Комитет по информатизации и связи СПб АТС Смольного СПб ГУП
Администрация Санкт-Петербурга и организации, системы, технологии, персоны:
|Калинин Александр 154 2
|Чепрак Артем 20 2
|Осеевский Михаил 315 1
|Чамара Денис 59 1
|Макаров Алексей 63 1
|Тикуркин Максим 38 1
|Игнатова Людмила 31 1
|Кусков Денис 221 1
|Хрупов Сергей 5 1
|Смирнов Павел 45 1
|Иодковский Станислав 82 1
|Казарин Станислав 175 1
|Богданов Валентин 14 1
|Громов Иван 102 1
|Матвиенко Сергей 5 1
|Толстограев Сергей 1 1
|Нечай Марина 1 1
|Азарсков Алексей 6 1
|Тарашнина Светлана 2 1
|Копшарь Елена 3 1
|IDC - International Data Corporation 4911 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8138 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3207 1
|CNews Fast рейтинг 46 1
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