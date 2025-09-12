Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182758
ИКТ 14211
Организации 11042
Ведомства 1488
Ассоциации 1061
Технологии 3505
Системы 26185
Персоны 78534
География 2944
Статьи 1553
Пресса 1253
ИАА 717
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2715
Мероприятия 871

МегаФон Хаб


«МегаФон Хаб» — единый интерфейс для коммуникации с аудиторией по мобильным и цифровым каналам. Полученные сервисом данные хранятся в территориально разнесенных дата-центрах. Сервис дает возможность актуализировать контакты аудитории и получить достоверную статистику по всем коммуникациям.

УПОМИНАНИЯ


12.09.2025 «МегаФон» и «МТС AdTech» и реализовали прямой технологический стек для MarTech-коммуникаций 1
07.08.2024 SMS-сообщения от «112» стали приходить быстрее 1
07.09.2023 «Мегафон» помог запустить колл-центр для сети ресторанов в 100 городах России 1
16.11.2022 «Мегафон» проинформирует, когда придет врач 1
31.10.2022 «Мегафон» стал основным партнером Почты России по информированию клиентов 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

МегаФон Хаб и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9592 4
Telegram Group 2391 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб - АТС Смольного СПб ГУП 17 1
Почта России ПАО 2211 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1396 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5677 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8001 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8777 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21563 3
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 899 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13167 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7608 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3025 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11075 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55180 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4031 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5353 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8376 1
Мобильная связь - Многоканальный номер 93 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5089 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2270 1
Оповещение и уведомление - Notification 5178 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16694 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6112 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11676 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25162 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31290 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7339 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4190 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70629 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3384 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12701 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 243 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 503 1
Байгильдин Дамир 32 1
Колохов Александр 1 1
Скворцов Максим 6 1
Самошонков Кирилл 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 152992 3
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 736 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 545 1
Казахстан - Республика 5729 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 481 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 931 1
Россия - ЦФО - Московская область - Наро-Фоминск 86 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 503 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7927 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 332 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18227 1
Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 220 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 445 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск - Брянской городская агломерация 284 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1312 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1335 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7188 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3644 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1381 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6089 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3707 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19828 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10440 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14645 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6702 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50269 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5292 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383446, в очереди разбора - 733779.
Создано именных указателей - 182758.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет
Показать еще