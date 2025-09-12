«МегаФон Хаб» — единый интерфейс для коммуникации с аудиторией по мобильным и цифровым каналам. Полученные сервисом данные хранятся в территориально разнесенных дата-центрах. Сервис дает возможность актуализировать контакты аудитории и получить достоверную статистику по всем коммуникациям.