«МегаФон» и «МТС AdTech» и реализовали прямой технологический стек для MarTech-коммуникаций

«МегаФон» и МТС заключили договор о прямом технологическом AdTech-партнерстве между операторами. Компании объединили инфраструктуру для доставки рекламно-информационных сообщений своим абонентам. Прямой стек технологий позволяет обеим компаниям снизить издержки на сопровождение и развитие MarTech-платформ до 12% в год, уменьшить количество промежуточных звеньев в цепочке поставок MMS и существенно повысить кибербезопасность коммуникаций.

Партнерство создает основу для долгосрочного роста MarTech-рынка и развития омниканальных и каскадных коммуникаций – от «верхних» охватных каналов (например, мессенджеры) к более точечным и конверсионным (SMS и MMS). С запуском прямого стека инфраструктур рекламодатели «МТС AdTech» и «МегаФона» впервые получили возможность отправлять MMS абонентам оператора-партнера, что ранее было ограничено техническими особенностями интеграции и снижало процент успешной доставки, но теперь ее доля в среднем увеличивается на 30%. Это особенно важно при коммуникации со своей абонентской базой, так как гарантирует более высокий уровень охвата и стабильность доставки. Клиентам обоих операторов доступна отправка MMS по всей продуктовой линейке MarTech&Adtech.

«Ценность в MarTech сегодня — это не только наличие абонентской базы, но и развитые рекламные платформы, которые обеспечивают весь цикл коммуникаций: не только отправку SMS и MMS на двух операторов, но и шаблонизацию по типам трафика, а также соблюдение требований законодательства о персональных данных. Создание прямого стека MarTech-инфраструктур между «МТС AdTech» и «МегаФоном» позволило существенно спрямить цепочку поставок коммуникаций и в кратчайшие сроки запустить прямой технологический стек для MarTech-коммуникаций. Если бы мы создавали аналогичную систему с нуля, это потребовало бы более года разработки, тогда как в формате партнерства решение заработало сразу», — отметил руководитель центра продуктов digital-рекламы и информирования «МТС AdTech» Владимир Фарафонов.

«Партнерство двух крупнейших операторов позволяет корпоративным абонентам повышать эффективность коммуникаций со своими клиентами. Бизнес все чаще использует MMS в своих рекламных рассылках, однако для повышения конверсии доставки ранее наши клиенты были вынуждены осуществлять отправку на своих клиентов с двух разных платформ, в зависимости от кого, абонентом какого оператора является их клиент. Мы упростили этот путь, сделали коммуникацию сквозной, точной и эффективной», — отметил директор по рекламным и телеком продуктам «МегаФона» Александр Алхимов.

Операторские мультимедийные коммуникации становятся все более востребованными у бизнеса — за год (август 2024 к августу 2025) спрос на MMS вырос в 15 раз. В топ-3 отраслей по спросу вошли — ритейл и электронная коммерция, банки и финансовые организации, а также фешн-индустрия. MMS-формат позволяет доносить флэш-офферы и локальные сообщения с помощью гео-таргета, интегрируя изображения и графические элементы, что делает сообщения более наглядными и удобными для восприятия по сравнению с текстовыми форматами.

Ранее клиенты могли отправлять с платформы «МегаФон Хаб» сообщения в SMS, мессенджеры, социальные сети и email по своей клиентской базе соблюдая принцип каскада. Сначала сообщение направляется по наиболее доступным каналам или привычным для клиента, а в случае сбоя или отсутствия реакции, дублируется через альтернативные. Включение мультимедийных сообщений в каскадные рассылки расширяет рекламные возможности для бизнеса. Коммуникационные процессы управляются в одном личном кабинете платформы, где также можно отслеживать их эффективность в реальном времени, интегрироваться с существующими системами через API, при этом оптимизируя расходы за счёт умного распределения сообщений по наиболее экономичным каналам связи.