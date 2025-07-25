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Фарафонов Владимир
УПОМИНАНИЯ
Фарафонов Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|Россети Ленэнерго 1700 1
|МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - AdTech-контур МТС 100 3
|Google Android 14393 1
|Apple iOS 8033 1
|МТС Big Data 295 1
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