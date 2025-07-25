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Фарафонов Владимир


УПОМИНАНИЯ


25.07.2025 МТС запустила новые инструменты борьбы с рекламным спамом 1
25.07.2025 «МТС AdTech» первой среди операторов обеспечила real-time таргетинг рекламы с точностью 90% 1
02.03.2023 МТС поможет бизнесу запускать рекламу с мобильных устройств 1
12.09.2006 В кабельной сети "Ленэнерго" будет внедрена геоинформационная система 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Фарафонов Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13494 3
Россети Ленэнерго 1700 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15809 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69576 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7023 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5500 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8236 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4974 2
AdTech - Programmatic advertising - Алгоритмическое размещение рекламы - Программатик - Способ закупки таргетированной digital-рекламы - Real-Time Bidding, RTB - Торг в реальном времени - Demand Side Platform, DSP - Supply Side Platform, SSP 257 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3795 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21361 2
AdTech - CTR - Click-Through Rate - показатель кликов 110 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4306 2
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1865 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11906 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12481 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1439 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4106 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24935 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9494 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5129 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1240 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32519 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2091 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54212 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2633 1
Мобильная версия - Mobile version 373 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - AdTech-контур МТС 100 3
Google Android 14393 1
Apple iOS 8033 1
МТС Big Data 295 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17669 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3141 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1357 2
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 470 2
Россия - РФ - Российская федерация 151279 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11392 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19571 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5084 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5921 2
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 995 2
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 654 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4200 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7113 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 285 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1374122, в очереди разбора - 748516.
Создано именных указателей - 179139.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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