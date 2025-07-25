«МТС AdTech» первой среди операторов обеспечила real-time таргетинг рекламы с точностью 90%

«МТС AdTech» сообщает об обновлении рекламной платформы для малого и среднего бизнеса «МТС Маркетолог». За шесть месяцев 2025 г. количество доступных для таргетинга аудиторных сегментов увеличилось с 250 до 350, а точность попадания в аудиторию достигла 90%. Впервые на рынке рекламодатели получили возможность запускать точные и эффективные рекламные кампании благодаря отслеживанию качества работы сегментов в режиме реального времени. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Аудиторные сегменты — это группы пользователей, которые отбираются с помощью технологий анализа Big Data и машинного обучения МТС из общей абонентской базы, насчитывающей более 85 миллионов человек. Такие группы формируются на основе обезличенных и агрегированных данных - интересов, поведения, демографии, географии и других признаков. Использование сегментов позволяет рекламодателям таргетировать рекламу точечно, тем самым повышая ее конверсию и снижая нерелевантную рекламную нагрузку на конкретного пользователя.

Расширение набора сегментов стало результатом масштабной ревизии текущей инфраструктуры Big Data рекламной вертикали МТС: наиболее популярные сегменты были актуализированы, а также добавлено более 100 новых категорий. При формировании новых сегментов были учтены актуальные потребности рекламодателей, собранные в рамках клиентской обратной связи, а также лучшие рыночные практики.

«"МТС AdTech" первой среди операторов связи достигла точности таргетинга в 90% за счет перехода на real-time отслеживание качества работы сегментов. Мы полностью пересмотрели архитектуру сбора Big Data и с помощью алгоритмов машинного обучения внедрили автоматическую систему актуализации сегментов. В режиме реального времени и на основе множества параметров ИИ делает выводы о частоте использования сегментов, их актуальности и эффективности. Это уже позволило увеличить CTR в 1,5 раза. Мы также получили возможность оперативно корректировать выборки с помощью источников Больших данных, исследований и опросов, а также предлагать кастомизированные выборки под запросы рекламодателей. По нашим прогноза, уже на горизонте 2026 г. только 3-5% таргетированной рекламы будут считаться пользователями неполезной и нерелевантной», – сказал руководитель Центра продуктов диджитал-рекламы «МТС AdTech» Владимир Фарафонов.

Среди новых сегментов, доступных в рекламной платформе «МТС Маркетолог»: покупатели одежды разных ценовых категорий (mass-market, middle, premium); пользователи, путешествующие по регионам РФ (Казань, Алтай, Кавказ и др.); активные покупатели и продавцы на маркетплейсах; интересующиеся покупкой автомобилей — в том числе китайских брендов и коммерческого транспорта; пользователи, интересующиеся женским и мужским здоровьем; аудитории, посещающие культурные мероприятия — концерты, выставки, спектакли; аудитории, интересующиеся товарами для дома, спорттоварами, ювелирными изделиями, косметикой и пр.; пользователи сайтов знакомств и дейтинговых приложений.