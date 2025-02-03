Скворцов Максим
Скворцов Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|Klever Resort & Spa - Алтайский отель 1 1
|Altay Village Teletskoe - Курорт 1 1
|Алтай Резорт - Природно-оздоровительный комплекс 3 1
|КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
|МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1364 1
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
|Данев Дмитрий 1 1
|Гармаш Вера 2 1
|Гугнин Юрий 2 1
|Богомолов Дмитрий 1 1
|Храмов Владимир 1 1
|Ноздрин-Плотницкий Николай 1 1
|Земсков Максим 1 1
|Алисов Александр 1 1
|Сысоев Александр 41 1
|Bitcoinme.ru 1 1
|Bitcoin News 1 1
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