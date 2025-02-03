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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 167448
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Скворцов Максим



03.02.2025 «МегаФон» установил в подмосковных котельных умные датчики, следящие за состоянием температуры воды и давлением в трубопроводах 1
07.08.2024 SMS-сообщения от «112» стали приходить быстрее 1
04.07.2019 «2ГИС» построила отель, в котором принципиально ловит только «Мегафон» 1
16.05.2018 «Карма» подвела итоги первого хакатона для крипто-анархистов 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Скворцов Максим и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8865 3
Telegram Group 2005 1
AppTractor 3 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 291 1
АФК Система ПАО 1797 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8754 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12647 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2899 1
Ростелеком 9715 1
Descrow 1 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 73 1
Klever Resort & Spa - Алтайский отель 1 1
Altay Village Teletskoe - Курорт 1 1
Алтай Резорт - Природно-оздоровительный комплекс 3 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1364 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8474 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7596 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9382 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7095 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1495 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24505 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20661 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4033 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9624 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66263 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 779 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1956 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6985 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4132 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 642 1
Транспорт - Автомобилестроение - внедорожники - off-road vehicle - внедорожные транспортные средства 178 1
Радиосвязь и радиовещание - Сети проводного радиовещания - Радиотрансляционная сеть - Ретранслятор, ретрансляция - Repeater - оборудование связи, два или более радиопередатчика, удалённых друг от друга на большие расстояния 284 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3420 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1004 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24192 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12551 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27888 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 469 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 233 1
МегаФон Хаб 4 1
МегаФон ДМХ - Старт Медиа - Старт.Ру - Start.Ru - МегаФон ТВ - MegaFon.TV - МегаФон Кино - онлайн-кинотеатр 70 1
Данев Дмитрий 1 1
Гармаш Вера 2 1
Гугнин Юрий 2 1
Богомолов Дмитрий 1 1
Храмов Владимир 1 1
Ноздрин-Плотницкий Николай 1 1
Земсков Максим 1 1
Алисов Александр 1 1
Сысоев Александр 41 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7452 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2460 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5187 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай - Чемальский район - Чемал 22 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1576 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 247 1
Россия - СФО - Новосибирск 4307 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43265 1
Россия - РФ - Российская федерация 144674 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1285 1
Россия - Телецкое озеро 15 1
Россия - ЦФО - Московская область - Жуковский 93 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1677 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5012 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48106 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3548 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 418 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4009 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2307 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6196 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13546 1
Bitcoinme.ru 1 1
Bitcoin News 1 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 318 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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