Курорты СССР / 1920-е Советский рекламный плакат, продвигающий курорты СССР. Надписи на плакате гласят: • "Климатическое лечение и морские купания" • "Курорты СССР" • "Главное курортное управление" Также указаны популярные направления для отдыха: • Крым (Ялта, Мисхор-Алушта, Симеиз, Гурзуф и др.) • Черноморское побережье Кавказа (Сочи, Туапсе и др.) • Украина (Евпатория, Одесса и др.) Советский Союз был одной из первых стран в мире, где курортный отдых и санаторное лечение стали частью государственной политики. Уже в 1920-х годах была организована сеть санаториев, профилакториев и домов отдыха, а поездки туда часто оплачивались профсоюзами или государством. Это считалось не роскошью, а "оздоровлением трудящихся" — частью восстановления сил после труда на благо общества. Существовала даже специальная "курортная книжка", куда вносились сведения о путёвках. Такой подход сделал курортный отдых доступным для миллионов людей, что было довольно уникально по тем временам.