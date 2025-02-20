Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187193
ИКТ 14495
Организации 11240
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3541
Системы 26490
Персоны 80871
География 2987
Статьи 1574
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2745
Мероприятия 878

Санаторно-курортное лечение Санатории Курорты


 

Курорты СССР / 1920-е Советский рекламный плакат, продвигающий курорты СССР. Надписи на плакате гласят: • “Климатическое лечение и морские купания” • “Курорты СССР” • “Главное курортное управление” Также указаны популярные направления для отдыха: • Крым (Ялта, Мисхор-Алушта, Симеиз, Гурзуф и др.) • Черноморское побережье Кавказа (Сочи, Туапсе и др.) • Украина (Евпатория, Одесса и др.) Советский Союз был одной из первых стран в мире, где курортный отдых и санаторное лечение стали частью государственной политики. Уже в 1920-х годах была организована сеть санаториев, профилакториев и домов отдыха, а поездки туда часто оплачивались профсоюзами или государством. Это считалось не роскошью, а “оздоровлением трудящихся” — частью восстановления сил после труда на благо общества. Существовала даже специальная “курортная книжка”, куда вносились сведения о путёвках. Такой подход сделал курортный отдых доступным для миллионов людей, что было довольно уникально по тем временам. Курорты СССР / 1920-е Советский рекламный плакат, продвигающий курорты СССР. Надписи на плакате гласят: • “Климатическое лечение и морские купания” • “Курорты СССР” • “Главное курортное управление” Также указаны популярные направления для отдыха: • Крым (Ялта, Мисхор-Алушта, Симеиз, Гурзуф и др.) • Черноморское побережье Кавказа (Сочи, Туапсе и др.) • Украина (Евпатория, Одесса и др.) Советский Союз был одной из первых стран в мире, где курортный отдых и санаторное лечение стали частью государственной политики. Уже в 1920-х годах была организована сеть санаториев, профилакториев и домов отдыха, а поездки туда часто оплачивались профсоюзами или государством. Это считалось не роскошью, а “оздоровлением трудящихся” — частью восстановления сил после труда на благо общества. Существовала даже специальная “курортная книжка”, куда вносились сведения о путёвках. Такой подход сделал курортный отдых доступным для миллионов людей, что было довольно уникально по тем временам.

СОБЫТИЯ


20.02.2025 Теперь в МФЦ Подмосковья участники СВО могут оформить путевку на оздоровление

я услугой потребуется всего три документа: паспорт, справка, подтверждающая необходимость санаторно-курортного лечения и справка об отсутствии противопоказаний. Если по какой-то причине участни
18.10.2024 Санаторная, Океанская и Вторая речка получили обновленные скорости интернета

ал Владивостока, Владивостокская клиническая больница №2, Больница рыбаков и другие важные учреждения. Также новые скорости мобильного интернета пришли в пригородные районы Владивостока - на Седанку. Санаторную, Океанскую Садгород и в пос.Трудовое. Значительная часть Советского района — санаторно-курортная зона, где расположены санатории, дома отдыха, пансионаты и детские оздоровительные це
25.09.2024 Курорт «Роза Хутор» внедрил Mango Office и создал единое пространство для коммуникаций

ся с гостями в режиме «единого окна». Операторы смогут закрыть коммуникации по трем ключевым направлениям клиентского сервиса: аренда и бронирование номеров, справки по работе объектов инфраструктуры курортного комплекса, приём жалоб и негативных обращений. В 2022 г. курорт «Роза Хутор» диагностировал разрозненность своих систем телефонии. В разных направлениях бизнеса использовались разные
07.08.2024 Российский курорт усилил и оптимизировал контроль доступа к информационным системам

перативно помогала на всех этапах», — отметили представители Департамента информационных технологий курортного комплекса после успешного внедрения. Решение СКДПУ НТ встроилось в существующую ИТ
25.07.2024 К туристическому сезону МТС оцифровала парк им.Лазо и пляж на Санаторной

МТС модернизировала сеть LTE в районе станции Санаторная в пригороде Владивостока. Благодаря установке нового телекоммуникационного оборудо
20.05.2024 На Кавказских Минеральных Водах с началом курортного сезона ускорился мобильный интернет

из республик СКФО или прилетают ночью на самолете. Изменения затронули санаторно-оздоровительные комплексы, отели и гостевые дома, районы с плотной жилой застройкой. Кроме того, на территории каждого курортного города связисты модернизировали оборудование в диапазоне 2100 МГц. Это позволило увеличить пропускную способность сети и разогнать мобильный интернет. Особое внимание специалисты уде
19.02.2024 «МегаФон» ускорил интернет в курортном городе Зеленогорск

росла до 50 Мбит/с. Это стало возможным в результате проведенных работ специалистами оператора — они установили новое оборудование и модернизировали существующие базовые станции в популярных локациях курортного города. Об этом CNews сообщили представители МегаФона. Благодаря апгрейду сети улучшенные скорости интернета стали доступны в центральных скверах курорта: «Юность», «Победы» и «Молод
15.07.2015 «МегаФон» отметил рост курортного интернет-трафика на КавМинВодах

Приток отдыхающих в города КавМинВод в первые месяцы курортного сезона обеспечил рост потребления интернет-трафика в сетях «МегаФона». На конец ию
04.09.2014 В обращение выходит почтовая карточка с оригинальной маркой «300 лет г. Сестрорецку»

дит почтовая карточка с оригинальной маркой «300 лет г. Сестрорецку». Город Сестрорецк — крупнейший курорт на Балтике, расположенный на живописном побережье Финского залива в 30 километрах от С
24.07.2014 «Белтел» оснастил ИТ-решениями новый курорт Radisson Resort, Zavidovo

Компания «Белтел» обеспечила современными ИТ-решениями новый курорт Radisson Resort, Zavidovo. Об этом CNews сообщили в «Белтеле». В конце июня в Завидово
16.08.2012 «Элар» автоматизирует работу «Централизованной библиотечной системы Курортного района»

Корпорация «Элар» сообщила о том, что компания «Прософт-ПК» (корпорация «Элар») выполнит комплекс работ по автоматизации библиотечных процессов в девяти учреждениях культуры СПб ГБУК «ЦБС Курортного района». Право на реализацию проекта компания получила в результате победы в открытом аукционе на поставку оборудования, электронных читательских билетов и защитных этикеток для конт
04.09.2007 C ноутбуком на курорт, или в поисках бесплатного Wi-Fi

где люди не только работают, но и отдыхают. Иного пути быть не может, весь вопрос только когда Wi-Fi станет обязательным атрибутом расхожей фразы «все включено». Но пока очевидно одно – собираясь на курорт, не забудьте взять с собой ноутбук, на наш взгляд, он обязательно пригодится. Алекс Ксенин
05.06.2007 Курортный район закупает ИТ-решения для школ

Администрация Курортного района Санкт-Петербурга закупает ИТ-решения в сфере образования. Объявляется открытый конкурс на поставку интерактивных досок, программного обеспечения и оборудования для ГОУ школа №
27.06.2003 Покупая Mac, собирайтесь на курорт

м”. Участником акции может стать каждый клиент компании, купивший компьютер Apple в период с 1 июня по 31 августа 2003 года и заполнивший анкету на сайте www.nbz.ru. Победителя ждет приз - путевка на курорт Турции. Также компания NBZ Computers объявляет о старте новой дисконтной программы, которая проводится совместно с туристической компанией “Сказочный остров”. В рамках программы всем кли

Публикаций - 308, упоминаний - 341

Санаторно-курортное лечение и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14242 58
МегаФон 9906 53
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9196 15
Ростелеком 10311 12
Microsoft Corporation 25238 11
Yandex - Яндекс 8440 8
8992 8
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3116 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3304 6
Apple Inc 12629 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 5
Восход ФГБУ НИИ 684 4
Meta Platforms - Facebook 4532 4
Intel Corporation 12541 4
Oracle Corporation 6869 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2657 4
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 430 4
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1538 4
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 231 4
Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные решения - Русатом Инфраструктурные решения 118 4
Cisco Systems 5223 3
X Corp - Twitter 2907 3
LG Electronics 3675 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 393 3
ЭОС - Электронные офисные системы 1187 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3037 3
Telegram Group 2576 3
N3 Group - Netrika - Нетрика 167 3
EA - Electronic Arts 1299 3
АйТи 1439 3
МВД РФ СТиС НПО ФКУ - Специальная техника и связь МВД России 58 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1375 3
Beltel - Белтел 145 3
Sochi Digital Valley - Цифровая долина Сочи (ЦДС) 14 3
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 330 3
Samsung Electronics 10625 2
Huawei 4221 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2488 2
Canon 1422 2
Philips 2076 2
МТС Трэвел - MTS Travel 288 11
Красная Роза - бизнес-центр Москва 98 10
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 166 10
Роза хутор - горнолыжный экокурорт 59 8
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1302 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8178 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 6
Газпром ПАО 1416 4
Газпром Поляна - горно-туристический центр - курорт 10 4
РЖД - Российские железные дороги 2002 3
Почта России ПАО 2247 3
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 223 3
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 224 3
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 94 3
Сбер - Манжерок - Горнолыжный курорт Алтая 25 3
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 117 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 975 2
Лента - Сеть розничной торговли 2271 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 450 2
Алтай Резорт - Природно-оздоровительный комплекс 3 2
Островок.ру - Ostrovok.ru 101 2
Россети Кубань - Кубаньэнерго 25 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Усть-Луга - Усть-Лужский транспортный узел - российский порт 37 2
РЖД ДФО ДВЖД - Дальневосточная железная дорога 19 2
Braun GmbH 77 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 485 2
Radisson Hotel Group - Carlson Rezidor Hotel Group - Park Inn by Radisson - Парк Инн 16 2
АФК Система - Интурист ВАО - Интурист НТК - Интурист Отель Групп - Интурист Магазин Путешествий - Интурист Транспортные Услуги 51 2
Озеро Карачи - санаторий 4 2
HRS Гостиничные Ресторанные Системы 3 1
ПМХ - КМАруда - КМАстрой 2 1
Bork - Борк-Ритейл 45 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2997 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 672 1
НСПК - Национальная система платежных карт 901 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 561 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 427 1
Альфа-Банк 1869 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12849 17
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6275 11
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5231 11
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1453 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3457 10
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4793 7
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1484 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2163 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3365 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1409 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2813 4
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 303 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3119 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3110 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел 439 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 346 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 3
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2731 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 3
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 297 3
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 82 3
Администрация Санкт-Петербурга - Городской мониторинговый центр Санкт-Петербурга - СПб ГКУ 20 3
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 300 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4900 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3434 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1180 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 2
Совет при президенте Российской Федерации 200 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 336 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3250 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 734 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 752 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1028 2
Минкультуры РФ ГИВЦ - ГИВЦ МК РФ - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ - ГИВЦ Роскультуры 28 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 7
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 3
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 104 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 49 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 179 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 23 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73296 125
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57420 90
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8799 69
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9325 56
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28949 50
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21999 47
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17118 41
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25555 32
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 28
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4012 27
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34045 26
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9609 24
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8737 24
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3291 24
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25711 20
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8474 20
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6696 19
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12273 19
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 775 19
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23055 18
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13344 17
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8912 17
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 16
Бронирование - Booking 814 15
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12971 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23201 14
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5674 14
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8937 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31769 13
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4363 13
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11324 13
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6642 13
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12000 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31989 12
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26105 12
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12337 12
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14382 12
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6151 11
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7415 11
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5871 11
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5834 21
Google Android 14686 10
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 10
Apple iOS 8243 9
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1531 9
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 583 9
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 987 7
Microsoft Windows 2000 8662 6
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 424 5
МТС Big Data 311 5
Апартмент системс - RealtyCalendar 15 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1048 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2880 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 460 4
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 102 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 47 4
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 328 4
Microsoft Windows 16331 3
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 872 3
Intel x86 - архитектура процессора 1982 3
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 3
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 625 3
Apple iPhone 6 4862 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 201 3
Apple iPod 1550 3
ЭОС - eDocLib ECM-платформа 109 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2060 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - РЭМД - Федеральный реестр электронных медицинских документов 39 3
ЭОС EOS for SharePoint - EOS for SPS - EOS4SP 121 3
МТС 3G-сеть 121 3
Avito - Авито работа - Авито подработка 414 3
Росатом РИР Умный город - Умный Железноводск 4 3
Avito - Авито Путешествия 49 3
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - МТС Omnichannel 8 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7365 2
Apple iPad 3936 2
Linux OS 10906 2
Microsoft Windows 7 1994 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3048 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1905 2
Самойленко Игорь 52 6
Медведев Дмитрий 1662 5
Гончаренко Марина 23 5
Владимиров Владимир 19 4
Сысоева Евгения 99 4
Громов Иван 102 4
Путин Владимир 3352 3
Мишустин Михаил 736 3
Шадаев Максут 1148 3
Горбунов Анатолий 18 3
Высочина Людмила 22 3
Сивакозов Александр 7 3
Бакулин Евгений 3 3
Формальский Илья 5 3
Никифоров Николай 1136 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1023 2
Кузнецов Сергей 161 2
Соловьев Владимир 107 2
Селиванов Дмитрий 51 2
Ушацкий Андрей 105 2
Емельянов Антон 63 2
Бочкарев Сергей 60 2
Сухотина Ксения 27 2
Варфоломеев Владимир 3 2
Суворов Владимир 18 2
Ласкавый Сергей 20 2
Сафронов Роман 36 2
Погосян Тигран 26 2
Цой Иннокентий 47 2
Лермонтов Михаил 6 2
Куликов Роман 31 2
Бекиров Руслан 56 2
Степанова Олеся 27 2
Моисеев Евгений 6 2
Романов Пётр Алексеевич - Пётр I 58 2
Лекай Дмитрий 1 1
Доев Таймураз 1 1
Усков Алексей 3 1
Сулава Татьяна 1 1
Корюкалов Юрий 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 156943 167
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45725 76
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18577 66
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1691 56
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2047 52
Россия - СКФО - Ставропольский край 984 32
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53462 29
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1420 21
Европа 24638 20
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2656 20
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1309 19
Беларусь - Белоруссия 6030 18
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8116 18
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2196 18
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Геленджик 154 17
Чёрное море - Черноморский бассейн - Черноморское побережье - Причерноморье 262 17
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1707 16
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Адлер 149 16
Россия - СКФО - Ставропольский край - Пятигорск 143 16
Россия - СКФО - Ставропольский край - Кисловодск 104 16
Земля - планета Солнечной системы 10658 15
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3259 15
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1410 14
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 718 14
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 179 14
Солнце - звезда Солнечной системы 5348 14
Россия - СКФО - Ставропольский край - Кавминводы - КМВ - Кавмингруппа - Кавказские Минеральные Воды 73 14
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 938 13
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 480 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14489 12
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2948 12
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2668 12
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1568 12
Россия - СФО - Кемеровская область 985 12
Россия - СКФО - Ставропольский край - Железноводск 37 12
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Туапсе 96 12
Украина 7796 11
Россия - СФО - Новосибирск 4652 10
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3356 10
Турция - Турецкая республика 2490 10
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6979 114
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5402 55
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55064 52
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20400 36
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6410 35
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10753 33
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31946 31
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9679 28
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51319 26
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26014 24
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10539 24
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2666 24
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4765 22
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2971 22
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17414 20
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2952 18
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11439 17
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5325 17
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15130 15
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 15
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4336 12
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8546 12
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5310 10
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1828 10
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 9
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5709 9
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1858 8
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6787 8
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5976 8
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6111 8
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8135 8
Аренда 2584 8
Здравоохранение - Реабилитация 417 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10313 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11769 7
Страхование - Страховое дело - Insurance 6255 7
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3175 7
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 7
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1402 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4247 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11409 6
AP - Associated Press 2006 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1140 2
The Register - The Register Hardware 1697 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6016 2
CNews - ZOOM.CNews 1854 2
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 303 2
Юность - радиостанция 51 2
Sky and Telescope - Space and Telescope 61 2
МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2155 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1322 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1072 1
The Guardian - Британская газета 384 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 308 1
AppleInsider 398 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 1
Фонтанка 34 1
9to5Mac 70 1
Telecom.paper 194 1
Telecom Today - Today in Telecom 138 1
РС Рro 91 1
CNews Северо-Запад 24 1
Минкультуры РФ - Культура.РФ - Культурный стриминг 13 1
Today's Zaman 4 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 5
Gartner - Гартнер 3609 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3757 2
IDC - International Data Corporation 4943 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 248 1
Forrester Research 828 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 349 1
Strategy Analytics 284 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 188 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 1
Allied Business Intelligence 16 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 261 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1261 3
РАН - Российская академия наук 2014 3
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 109 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 2
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 46 2
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 2
Государственный Русский музей 51 2
TUM - TU München - Technische Universität München - Мюнхенский технический университет 39 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 518 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 53 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 396 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 600 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 199 1
МГМСУ - Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И.Евдокимова 14 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 263 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 336 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 131 1
ГПИБ России - ФГБУК Государственная публичная историческая библиотека России 7 1
Catholic University of Portugal - Католический университет Португалии - Институт медицинских наук 3 1
ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 41 1
НГАУ - Новосибирский государственный аграрный университет 6 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 42 1
РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 32 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 99 1
РГБИ - Российская государственная библиотека искусств 6 1
КБГУ - Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х. М. Бербекова 10 1
РГУ имени А.Н. Косыгина - Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина 17 1
Театральный институт имени Бориса Щукина 4 1
Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина 3 1
Минздрав РФ - СГМУ ВО ФГБОУ - Северный государственный медицинский университет 3 1
Болгарская академия наук - Национальный институт метеорологии и гидрологии Болгарии 1 1
СГУ - Сочинский государственный университет 5 1
UO - University of Oregon - Орегонский университет - Университета штата Орегон 68 1
University of Bath - Университет Бата - Университет в Бате 17 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 257 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 15
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 6
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 6
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 224 3
ЭОС Весенний документооборот 14 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1216 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 2
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 82 2
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 2
IIHF - International Ice Hockey Federation - Международная федерация хоккея - Чемпионат мира по хоккею 17 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 612 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 1
CNews AWARDS - награда 549 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 1
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 32 1
Cybathlon - Кибатлон - соревнование людей с ограниченными возможностями 11 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2605 1
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 102 1
RIBA International Prize - международная архитектурная премия 1 1
Нейротлон - соревнования людей с ограниченными возможностями, использующих ассистивные технологии 1 1
Масленица - Масленая неделя 20 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406798, в очереди разбора - 733187.
Создано именных указателей - 187193.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще