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Российский курорт усилил и оптимизировал контроль доступа к информационным системам

Курортный комплекс, обслуживающий десятки тысяч человек в год, внедрил платформу контроля привилегированных пользователей СКДПУ НТ для защиты цифровой инфраструктуры и автоматизации бизнес-процессов. Об этом CNews сообщили представители «АйТи Бастион».

Отельный комплекс, состоящий из жилых, рекреационных и технологических объектов, использует десятки цифровых сервисов для поддержания комфорта и безопасности гостей, а также заботится о сохранности персональных данных клиентов. В качества инструмента защиты доступов к самым важным информационным ресурсам организации был выбран продукт СКДПУ НТ от отечественного разработчика «АйТи Бастион».

Через СКДПУ НТ удаленные администраторы подключаются к инфраструктуре для обслуживания программ «», приложений, баз данных и специализированных систем жизнеобеспечения зданий и объектов курорта.

«Внедрив платформу класса PAM (Privileged Access Management), мы четко знаем, кто подключился к тем или иным корпоративным ресурсам, а главное – что этот администратор делает. Если замечена подозрительная активность, то СКДПУ НТ позволяет принудительно отключить «неблагонадежного» пользователя еще до того, как это приведет к проблемам с цифровой инфраструктурой. Также новая платформа снизила нагрузку по «ручному» согласованию того или иного доступа, теперь права выдаются в автоматическом режиме, согласно заданным правилам. Процесс внедрения прошел гладко, техническая поддержка разработчика оперативно помогала на всех этапах», — отметили представители Департамента информационных технологий курортного комплекса после успешного внедрения.

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Решение СКДПУ НТ встроилось в существующую ИТ-архитектуру черноморского курорта благодаря совместимости с большинством типов программного обеспечения для бизнеса и автоматизированными системами управления оборудованием отелей.

«Проект с российскими отельерами – первый в сфере гостиничного бизнеса для нашей компании. Накопленный опыт работы с самыми сложными объектами из других отраслей помог подобрать удобное и эффективное решение под инфраструктуру с собственной спецификой. Технологии платформы СКДПУ НТ гарантируют целостность внутреннего периметра, а также безопасность хранения данных крупнейшего санаторно-курортного комплекса региона. И это значит, что клиенты наших заказчиков могут спать спокойно – данные под защитой», — сказал генеральный директор «АйТи Бастион» Сергей Бочкарев.

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