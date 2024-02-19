Разделы

Телеком Беспроводная связь Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ
|

«МегаФон» ускорил интернет в курортном городе Зеленогорск

Скорость мобильного интернета в телефонах абонентов, живущих или приезжающих в излюбленный курорт, выросла до 50 Мбит/с. Это стало возможным в результате проведенных работ специалистами оператора — они установили новое оборудование и модернизировали существующие базовые станции в популярных локациях курортного города. Об этом CNews сообщили представители МегаФона.

Благодаря апгрейду сети улучшенные скорости интернета стали доступны в центральных скверах курорта: «Юность», «Победы» и «Молодежный», а также в Плодовом саду. В не полном феврале 2024 г. именно в этих локациях абоненты «МегаФона» прокачали на 60% большего трафика, чем в других популярных местах Зеленогорска. Новое оборудование полностью удовлетворит растущий спрос абонентов на высокоскоростной интернет в городе-курорте.

Также специалисты вывели на новый уровень сеть в западной части памятника природы «Комаровский берег», расположенного в Зеленогорске. Эта территория, примыкающая к побережью Финского залива, сочетает в себе высокий елово-сосновый лес и песчаные дюны. Теперь абонентам МегаФона, проводящим время на свежем воздухе, доступен интернет на скорости до 50 Мбит/с.

«Город Зеленогорск является излюбленным местом отдыха как для петербуржцев, так и для гостей северной столицы: здесь находится много рекреационных и заповедных зон, памятников природы и культуры, большое количество музеев и санаториев. Ежегодно мы наблюдаем, как растет интернет-трафик в локации. Мы уже фиксируем рост активности в сети Зеленогорска по сравнению с прошлым годом на 27%. Поэтому инженеры "МегаФона" развивают сеть, чтобы даже в пиковые нагрузки обеспечивать абонентам комфортное пользование нашими услугами», — сказал директор «МегаФона »по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Максим Токаренко.

Модернизация в Зеленогорске также позволила повысить емкость сети и улучшить покрытие мобильной связью и интернетом на Приморском и Зеленогорском шоссе. Автомобилисты, прибывающие в город или следующие транзитом в Выборг или Санкт-Петербург, смогут использовать онлайн-навигаторы, уточнить прогноз погоды, связаться с родными и близкими и воспользоваться всеми привычными цифровыми сервисами.

Дмитрий Рубин, Naumen: За 20 лет мы создали целую экосистему в области управления ИТ
Цифровизация

***

«МегаФон» — оператор цифровых возможностей. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более четыре тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Бизнесу в помощь: рассказываем про полезный ресурс по законодательству в области ИБ

Основатель «Марвела» и Fplus открыл компанию для создания межсетевых экранов

Георгий Казимирчик, VK Teams: Базовых функций ВКС уже недостаточно для большинства корпоративных заказчиков

Московские интернет-провайдеры обратились в прокуратуру: Им подняли цену за доступ в дома

Игорь Лейпи, Softline: Объем поставок российских операционных систем в ближайшие годы увеличится как минимум вдвое

YouTube заблокировал телеканалы 40 российских регионов

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие подарки для автомобилистов: выбор ZOOM

Лучшие приложения для автомагнитол на Android: выбор ZOOM

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: все состояния материи, кроме известных со школы

Как работает инновационный огнетушитель, который обходится без воды

Ликбез RnD.CNews: может ли течение Гольфстрим погрузить Землю в климатический хаос в 2025 году
Показать еще