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Формальский Илья



17.12.2024 Аналитика Bronevik.com: в 2024 г. количество туристического жилья на онлайн-витринах выросло в полтора раза 1
17.09.2024 Исследование Bronevik.com: летом 2024 г. туристы арендовали апартаменты на 70% чаще 1
13.06.2024 Исследование: туристы стали арендовать апартаменты вдвое чаще 1
18.04.2024 Bronevik.com расширяет присутствие апартаментов на своей платформе 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Формальский Илья и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 4
МТС Трэвел - MTS Travel 287 3
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 126 3
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2902 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4482 1
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1701 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 635 1
Бронирование - Booking 576 1
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Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Люберцы 135 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1763 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2956 1
Россия - СФО - Новосибирск 4291 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1467 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 324 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Адлер 136 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Геленджик 127 1
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 249 1
Россия - Заполярье 112 1
Россия - УФО - ЯНАО - Надым - Надымский район 56 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 3
Аренда 2416 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 2
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1231 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4794 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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