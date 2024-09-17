Исследование Bronevik.com: летом 2024 г. туристы арендовали апартаменты на 70% чаще

Платформа Bronevik.com, входящая в МТС Travel, и сервис RealtyCalendar провели совместное исследование туристической аренды апартаментов в России летом 2024 г. Выяснилось, что общий спрос на посуточную недвижимость в летние месяцы увеличился на 70% год к году, а бронирования апартаментов для командировок удвоились. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Больше всего квартир арендовали на самых популярных летних направлениях внутреннего туризма – в Москве (18% от всех бронирований апартаментов по России), Санкт-Петербурге (15%) и Сочи (7%). Однако средний чек за проживание оказался выше в курортных Зеленоградске (8400 руб. за ночь) и Геленджике (6300 руб.), а также в дальневосточной столице Владивостоке (5900 руб.), где летом можно искупаться в теплом Японском море и попробовать знаменитую локальную кухню.

Самые высокие темпы прироста аренды апартаментов летом зафиксированы в локациях, находящихся в непосредственной близости от городов-лидеров по объему турпотока. Так, в Люберцах, городе-спутнике Москвы, бронирования квартир выросли в 2,5 раза, а в подмосковных Красногорске и Балашихе удвоились. На втором месте по темпам прироста Анапа, которая приняла часть турпотока на Черноморское побережье наряду с Сочи.

Топ-10 городов по приросту бронирований апартаментов летом 2024 года (год к году, город и прирост бронирований): Люберцы +145%, Анапа +120%, Уфа +106%, Челябинск +100%, Красногорск +100%, Балашиха +100%, Владивосток +97%, Волгоград +96%, Зеленоградск +92%, Ижевск +78%.

Средний чек при бронировании квартир для путешествий летом 2024 г. вырос на 17% год к году – до 3500 руб. за ночь. В то время как средняя стоимость проживания в отелях и других объектах размещения увеличилась на 24% – до 5500 руб. за ночь. Таким образом, несмотря на повышение цен, апартаменты остаются одним из самых доступных видов туристического жилья.

«Представители посуточного бизнеса более консервативны и осторожны при изменении цен, они более чувствительны к понижению спроса и при принятии решения ориентируются, в основном, на показатели загрузки, а не на цены конкурентов. Также мы отмечаем незначительное снижение средней продолжительности пребывания по сравнению с 2023 годом. Это может быть связано как с желанием гостей сэкономить, так и с намерением посетить большее количество городов за одну поездку», – отметил сооснователь сервиса RealtyCalendar Илья Формальский.

Отдельно были проанализированы летние бронирования апартаментов для командировок. Спрос бизнес-туристов на этот вид размещения удвоился (+101%), в то время как бронирования других объектов туристического жилья для деловых поездок увеличились на 28%.

«Интересно, что продолжительность бронирований апартаментов для командировок вдвое больше, чем для частных путешествий – четыре против двух дней, – сказала исполнительный директор Bronevik.com Марина Гончаренко. – Мы связываем это с развитием тренда на bleisure-туризм, совмещающий деловые поездки с коротким отпуском. Посещая по работе интересные места, командированные сотрудники стремятся захватить выходные дни, чтобы поближе познакомиться с достопримечательностями региона. По данным Bronevik.com, этим летом доля таких командировок составила уже более трети».

В топе городов по количеству бронирований апартаментов для бизнес-туристов по-прежнему крупные деловые и промышленные центры страны: Москва (8% от всех заказов по России), Санкт-Петербург (6%) и Екатеринбург (5%). Но самый высокий прирост заказов этим летом продемонстрировали популярные туристические направления – Краснодар (+260%), Москва (+220%) и Калининград (+180%).

Средний чек в заказах для командировок летом составил 3600 руб. за ночь (+11% год к году). Дороже всего проживание в апартаментах обходится командированным в отдаленных локациях – Владивостоке (6500 руб. за ночь), Южно-Сахалинске (5300 руб.), Петропавловске-Камчатском (5200 руб.) и Норильске (5100 руб). А также в курортных Сочи (5600 руб.) и Калининграде (5000 руб.), где летом высок спрос со стороны отдыхающих.