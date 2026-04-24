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Россия ЮФО Краснодарский край Анапа
СОБЫТИЯ
|24.04.2026
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В Анапе построен отель с 15 инновационными ИT-решениями
В Анапе построена первая очередь отеля на единой цифровой платформе — всего 15 крупных ИT-решений для работы и отдыха на берегу Черного моря. Постояльцам предложат различные digital-сервисы — от
|14.01.2026
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«МегаФон» расширил покрытие в Анапском районе
тот объём эквивалентен примерно 40 млн фотографий высокого качества или 50 млн музыкальных треков. «Анапа — это не только природные локации, но и современная цифровая среда. Благодаря обновлённ
|12.03.2025
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Билайн и студенты университетов ищут технологичные способы убрать мазут в Анапе
Экотехнологий (Гринтех) ИТМО без вступительных экзаменов, а 19 стали призерами конкурса. В рамках партнерства с ИТМО и кейс-чемпионатом «Техносфера» билайн поставил следующую задачу: «Разлив мазута в Анапе: технологии оператора связи для устранения последствий чрезвычайной ситуации, связанной с разливом мазута». Участникам необходимо было разработать предполагаемый план действий по нейтрали
|14.07.2022
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«Мегафон» создал систему видеоаналитики для безопасности городов
ередается в Городской ситуационно-аналитический центр и центр обработки данных (ЦОД). Для проекта в Анапе создан отдельный ЦОД с отечественными серверами и программным обеспечением. Уже сейчас
|05.05.2022
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В Анапе на центральном пляже заработал Wi-Fi
этом CNews сообщили представители «ЭР-телеком холдинга». «Центральный городской пляж города-курорта Анапа всегда был и остается главной точкой притяжения гостей и жителей города. В текущем году
|28.02.2022
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Крошечная компания заблокировала создание огромной ИТ-системы на знаменитом российском курорте
альная ассамблея Всемирной федерации водолечения и климатолечения (FEMTEK) неоднократно присваивала Анапе титул «Лучший курортный регион мира». Крупнейшей отраслью Анапы является санаторно-куро
|21.10.2021
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Цифровой двойник: «Ростелеком» развернет в Анапе геоинформационную платформу РусГИС
в базах в реальные налоговые поступления в бюджет муниципалитета. В перспективе с помощью РусГИС в Анапе будет создан полноценный цифровой двойник города», – отметил Евгений Матвеев, заместите
|15.06.2016
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Polycom совместно с Intact оснастила аудио-визуальными решениями учебный кампус Корпоративного университета «Сибура» в Анапе
пания Intact, системный интегратор России, завершили инсталляцию ИТ- и аудиовизуальных систем в рамках строительства современного учебного кампуса Корпоративного университета на базе КЦО «Сибур-Юг» в Анапе. Проект был завершён в сжатый срок: на проектирование и реализацию ушло всего 47 дней. Большая часть работ осуществлялась одновременно со строительством кампуса, сообщили CNews в Polycom.
|22.03.2016
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Intact оснастила учебный кампус «Сибура» в Анапе ИТ- и аудиовизуальными системами
никаких печатных материалов — только планшеты, беспроводная связь внутри кампуса — все эти технологии меняют подход и к восприятию материала, и к информационным технологиям, которые теперь и здесь, в Анапе, максимально “развернуты к людям”», — рассказал директор по ИТ «Сибура» Павел Клепинин. Компания Intact выполнила весь комплекс работ по проектированию, монтажу и пуско-наладке комплекса
|27.08.2015
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«Мегафон» модернизировал сеть 4G в Анапе и Туапсе
Компания «Мегафон» завершила плановую модернизацию сетей 4G в Анапе и Туапсе, увеличив на 20% пропускную способность каналов связи и скорости интернет-дост
|23.06.2015
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«Мегафон» «разогнал» интернет 3G на федеральных трассах Черноморского побережья
она в Краснодарском крае сеть 4G+ «Мегафона» охватила все крупные города Черноморского побережья. В Анапе услуги 4G+ доступны на большей части городских пляжей, среди которых Центральный, Высок
|27.05.2015
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«МегаФон» запустил интернет 4G+ в Анапе
«МегаФон» запустил мобильную сеть 4G+ в Анапе, обеспечив микрорайоны города интернетом на скорости до 100 Мбит/с по технологии LTE. Д
|27.08.2014
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В обращение выходят шесть почтовых марок в рамках серии «Города воинской славы»
ay:none;} В рамках серии «Города воинской славы» в 2014 г. 28 августа выходят марки, посвященные г. Анапе, г. Владивостоку, г. Коврову, г. Колпино, г. Старому Осколу и г. Тихвину. Анапа — город
|20.08.2014
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Delta Electronics оснастила отделение «Сбербанка России» в Анапе модульным ИБП
Компания Delta Electronics объявила о внедрении своего решения в отделении «Сбербанка России» в Анапе. Региональный интегратор «Ситилинк-ЮГ» при участии компании «Темпесто», официального дистрибьютора Delta Electronics, установил модульный ИБП Delta NH Plus мощностью 120 кВА с системой па
|20.09.2013
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Интернет-трафик в сети «Билайн» на курортах Юга России за год вырос в 2,5 раза
в курортных городах Черноморского и Азовского побережья. Качество связи было существенно улучшено в Анапе, Ейске, станице Благовещенской, поселках Витязево и Веселовка. В результате в 3G сети «
|17.07.2001
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В Сочи, Анапе, Новороссийске идет установка базовых станций питерским оператором "Северо-Западный GSM"
На территории Краснодарского края, в городах Сочи, Анапе и Новороссийске, идет установка базовых станций оператором "Северо-Западный GSM", как сообщает компания "Мобильные ТелеСистемы", абоненты которой в настоящее время уже могут пользоваться
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