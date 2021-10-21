Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46635
ИКТ 4555
Организации 3088
Ведомства 1087
Ассоциации 323
Технологии 2042
Системы 10692
Персоны 15470
Местоположение 1008
Статьи 671
Пресса 448
ИАА 388
НИИ, ВУЗы и Библиотеки 624
Мероприятия 554

Россия
ЮФО
Краснодарский край
Анапа

Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа


21.10.2021 Цифровой двойник: «Ростелеком» развернет в Анапе геоинформационную платформу РусГИС 5
04.10.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2021 г. 2
19.07.2021 Шесть известных ИБ-компаний России попали под санкции Минторга США. Это прямой удар по их бизнесу 1
19.05.2021 Для Путина написали план развития водородных автомобилей в России 1
13.05.2021 BelkaCar: выручка компании в I квартале 2021 года выросла на 87% 1
15.04.2021 Америка ввела санкции против шести крупных российских ИТ-компаний 1
13.04.2021 BelkaCar объявляет результаты деятельности за 2020 год 1
06.10.2020 Аналитика ТТК: бесплатный Wi-Fi на вокзалах стали использовать на 40% чаще 2
03.06.2020 Яндекс.Еда усиливает присутствие в регионах 1
02.04.2020 Минобороны России строит «секретные» военные нейросети 1
07.11.2019 Начались продажи нового продукта НОТ – «МойОфис Стандартный. Стартовая версия» 1
31.07.2019 Минобороны закупило отечественный ускоритель нейросетей 1
23.05.2019 Российское подразделение Bosch отчиталось о годовой выручке в 91 млрд рублей 1
25.03.2019 «Росэлектроника» и «Росатом» создали вычислительный комплекс для технополиса «Эра» 1
19.04.2018 Directum помогла автоматизировать бизнес-процессы «Арбат Отель Менеджмент» 1
22.02.2018 Шойгу просит Путина построить военный технополис и отобрать у Рогозина военный R&D-фонд 1
01.02.2018 «Электронные очереди» начали работать во всех кассах дальнего следования вокзалов Москвы 1
30.01.2018 Гэндальф автоматизировала закупки в аэропортах «Базэл Аэро» 2
30.06.2017 В России пресекли воровство ресурсов ЖКХ пылесосами, заблокировав 110 сайтов 1
10.11.2016 В Сочинском госуниверситете завершено внедрение «1С:Предприятие 8» 1
03.10.2016 «Базэл Аэро» сократила риск подписания несогласованных договоров с помощью Abbyy ScanDifFinder SDK 1
31.08.2016 «Мегафон» подготовил сети в прибрежных районах Краснодарского края к «бархатному» сезону 1
09.08.2016 Tele2 покрывает LTE-сетью Краснодарский край 1
15.06.2016 Polycom совместно с Intact оснастила аудио-визуальными решениями учебный кампус Корпоративного университета «Сибура» в Анапе 2
09.06.2016 В приложении Aviasales для iOS появился «детский» поиск 1
06.06.2016 ИТ-директор «Сибура» об информационных технологиях в частной нефтехимии 1
01.06.2016 «Мегафон» подготовил мобильную сеть на территории Краснодарского края к сезону отпусков 1
01.06.2016 «Ростелеком» запустил «Новую телефонию» в десяти городах ЮФО и СКФО 1
13.05.2016 Объекты связи в Сочи под угрозой: Власти не выделяют денег 1
15.04.2016 Беспилотники в 30 раз сократили сроки геодезических работ на российских стройках 1
22.03.2016 Intact оснастила учебный кампус «Сибура» в Анапе ИТ- и аудиовизуальными системами 1
03.03.2016 «Билайн» запустил 4G в 51 населенном пункте Краснодарского края 1
05.10.2015 «МегаФон» подтвердил инвестиции в развитие сетей связи на Кубани 2
27.08.2015 «Мегафон» модернизировал сеть 4G в Анапе и Туапсе 5
29.07.2015 DaTravel удвоит базу отелей за счет партнерства с Ostrovok 1
17.07.2015 «Ростелеком» с начала года подключил по «оптике» свыше 1000 домов Кубани и Адыгеи 1
02.07.2015 В «Базэл Аэро» создана инфраструктура виртуальных рабочих столов на базе решений Fujitsu 1
02.07.2015 Tele2 запустил сеть 3G в Краснодарском крае и республике Адыгее 1
24.06.2015 МТС обеспечила 4G район слияния Черного и Азовского морей 1
23.06.2015 «Мегафон» «разогнал» интернет 3G на федеральных трассах Черноморского побережья 3

Публикаций - 87, упоминаний - 120

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4936 15
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6981 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5756 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6841 6
4205 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2009 5
Yandex - Яндекс 4188 4
МегаФон Кавказский филиал 192 4
Центр Мир ИТ ФГБУ - Федеральное государственное бюджетное учреждение Отраслевой центр мониторинга и развития в сфере инфокоммуникационных технологий 6 4
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 226 4
Intact - Интакт 9 3
Астерос - Asteros 531 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1613 3
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 96 3
Microsoft Corporation 12409 3
Digital Security - Диджитал Секьюрити 134 2
Скай Линк - Skylink 650 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес 251 2
Ростелеком - Краснодарский филиал 25 2
Космическая связь ФГУП ГПКС 221 2
АСТ - AST - Advanced System Technologies 52 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 504 2
Ростех - Ростехнологии 2238 2
SAP SE 3347 2
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 704 2
Cisco Systems 2298 2
Merlion - Мерлион 286 1
Системный софт - SysSoft 124 1
Гэндальф - Gendalf 59 1
Navitel - Навител Навигатор 256 1
MONT - МОНТ 62 1
Шахты 41 1
Золотая Корона 287 1
Delta Electronics 75 1
Ростех Росэлектроника Вега - Концерн радиостроения 123 1
Bosch - БСХ бытовые приборы 249 1
SolarWinds 30 1
Газпромнефть Цифровые решения - ранее ИТСК - Информационно-технологическая сервисная компания 28 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 103 1
F-Secure 110 1
Базэл Аэро - Аэродинамика 18 6
РЖД - Российские железные дороги 1118 4
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 188 4
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 192 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4380 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 219 3
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 103 2
Сибур Юг КЦО - Корпоративный Центр Оздоровления 2 2
Гипросвязь ПАО 53 2
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина 27 2
Belkacar - Оператор каршеринга 26 2
Островок.ру - Ostrovok.ru 23 1
Банк Оранжевый 25 1
Абрау-Дюрсо 9 1
Яндекс.Еда 93 1
Valeo 7 1
Базэл - Базовый Элемент 22 1
Арбат Отель Менеджмент 1 1
Honda 76 1
Сибур НИПИГАЗ 6 1
GM - General Motors 153 1
ЗапСибНефтехим 19 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 204 1
Трансаэро - авиакомпания 43 1
Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) 19 1
Манжерок - Горнолыжный курорт Алтая 5 1
Промышленные технологии 3 1
Яндекс.Такси 271 1
Мортон 16 1
HeadHunter Group - HH Group 356 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 88 1
Nissan - Японский автопроизводитель 146 1
Роснефть НК 386 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 167 1
Газпром нефть 384 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 257 1
Газпром ПАО 552 1
S7 Airlines 83 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 71 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 46 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6008 10
Россвязь - Федеральное агентство связи 588 8
Президент Российской Федерации 1460 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2013 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1024 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1713 5
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 370 4
Правительство РФ 2264 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 984 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 904 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 773 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2300 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 540 2
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 36 2
Счётная палата РФ 473 2
ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 19 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 639 2
Президент США 107 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований 52 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 103 1
Ростех Росэлектроника НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники 27 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 61 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) 64 1
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата 43 1
Правительство Калининградской области 13 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 88 1
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи 24 1
ФГАУ Военный инновационный технополис ЭРА 3 1
Правительство Пермского края 15 1
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа 22 1
Правительство Краснодарского края 12 1
РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е. И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 8 1
Администрация Псковской области 22 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 134 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 463 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1760 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1431 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 66 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 442 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 47 1
Демократическая политическая партия США 40 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 19 1
ОЗХО - Организация по запрещению химического оружия - OPCW - Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons 2 1
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 91 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10690 7
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3988 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7664 6
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 468 6
3G - Стандарт мобильной связи 3920 6
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2177 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 586 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3289 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 695 2
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 534 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 733 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4978 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1049 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 803 2
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 447 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2261 2
BIA - Business Impact Analysis - анализ воздействия на бизнес 4 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1240 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 420 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 601 1
C2D2 - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройство диагностики рака крови 2 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1239 1
3D-печать 136 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 236 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 208 1
ASIC - application-specific integrated circuit - интегральные микросхемы специального назначения 43 1
BMS - Building Management System 31 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 180 1
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Цифровизация выборов и референдумов 42 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3033 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2523 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1211 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом 164 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1621 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 598 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 180 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 638 1
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 134 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 259 1
Microsoft Windows 10 7196 2
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 178 2
Яндекс.Карты и Транспорт 295 2
Microsoft Windows XP 1051 2
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 48 2
СудАкт - Sudact.ru - База судебных актов и нормативных документов Российской Федерации 11 2
Apple iOS 5750 2
Ростелеком Новая телефония 14 1
OpenStreetMap 40 1
Госуслуги - Суперсервисы - Цифровое исполнительное производство 10 1
Key Asic SPG101 - управляющий чип 2 1
МТС 3G-сеть 87 1
Microsoft Office 365 769 1
Аэрофлот Бонус 21 1
Esri ArcGIS 109 1
Microsoft Windows 2000 135 1
Росэнергоатом ЦОД Калининский 27 1
Autodesk Navisworks 14 1
Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 22 1
ЦНИИ ЭИСУ - Рассвет ОС 19 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 848 1
Autodesk ReCap 3 1
Opera - Браузер 681 1
Google Android 10773 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
НТЦ Модуль - NeuroMatrix Core - НейроМатрикс - Микропроцессорная архитектура - NM6408, NM6407 - Нейропроцессор 19 1
1С:ERP Управление предприятием 203 1
1С:Документооборот 78 1
Microsoft Excel 574 1
Bosch Home Connect 2 1
Autodesk Revit 73 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 507 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Microsoft Windows 7 1666 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Intel Core - Семейство процессоров 873 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 202 1
Microsoft Skype 1570 1
Directum - DirectumRX 62 1
Путин Владимир 1877 6
Колесников Александр 13 5
Артемьев Денис 14 4
Клепинин Павел 7 3
Зыков Александр 5 2
Шойгу Сергей 60 2
Тютин Алексей 14 2
Никифоров Николай 1127 2
Сардар Лориана 6 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Матвеев Евгений 10 1
Базнамин Артем 1 1
Федорова Олеся 60 1
Clinton Hillary - Клинтон Хиллари 31 1
Медведев Дмитрий 1459 1
Суслов Сергей 3 1
Дорошенко Екатерина 1 1
Дедус Федор 1 1
Biden Joe - Байден Джо 31 1
Кушнир Семен 1 1
Ларькин Андрей 1 1
Ласкавый Сергей 17 1
Шубин Алексей 3 1
Красовский Александр 27 1
Ткачев Александр 4 1
Рыжов Александр 1 1
Зверев Андрей 52 1
Calmes Jere - Джери Калмис 13 1
Сахненко Сергей 71 1
Борисов Юрий 92 1
Рогозин Дмитрий 79 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 316 1
Навальный Алексей 58 1
Мишустин Михаил 302 1
Свердлов Денис 163 1
Кузнецов Сергей 92 1
Рыбаков Александр 24 1
Духовницкий Олег 91 1
Масленников Олег 3 1
Чурсин Игорь 20 1
Россия - Российская федерация - РФ 61456 46
Россия - ЮФО - Краснодарский край 977 44
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 968 43
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1123 34
Россия - Геленджик 62 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 18913 23
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 149 22
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 253 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8214 12
Россия - Туапсе 32 11
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1208 9
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 510 9
Украина 3765 8
Чёрное море - Черноморское побережье 16 8
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 251 6
Россия - СФО - Новосибирск 2140 6
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 530 6
Россия - УФО - Екатеринбург 2223 6
Россия - ПФО - Казань 1596 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1386 6
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 591 5
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 919 5
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 291 5
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 253 5
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 910 5
Россия - ЦФО - Владимирская область 385 5
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 755 5
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 655 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8634 5
Беларусь - Белоруссия 2238 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 15698 5
Украина - Киев 545 4
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 638 4
Россия - СФО - Омская область - Омск 670 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2635 4
Россия - СФО - Ленинградская область 1332 4
Россия - Кубань 56 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1577 4
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 267 4
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 259 3
Федеральный бюджет Российской Федерации 42 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3429 2
Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль 7 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3048 2
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 2
ЖК РФ - Жилищный кодекс Российской Федерации 21 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1194 1
Русский язык 1081 1
ВК РФ - Воздушный кодекс Российской Федерации 14 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 862 1
БДДС - бюджет движения денежных средств 38 1
Федеральный закон 275-ФЗ - О государственном оборонном заказе 6 1
Региональное законодательство 45 1
Великая Отечественная война 135 1
Вторая мировая война 347 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 109 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 181 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 339 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 580 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1061 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 177 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 148 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Thomson Reuters - Рейтер 2221 1
РИА Новости 697 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 244 1
N+1 - Издание 96 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 374 1
ComputerWorld 95 1
Стрим-ТВ - телекомпания 85 1
CNews Analytics 2239 1
Net Applications 110 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 123 2
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 9 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 684 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 44 1
РАН - Российская академия наук 348 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 142 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 252 1
Олимпийские игры - Olympic Games 323 13
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 99 2
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 55 1
Aero India - Международная авиакосмическая выставка 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Плюсы и минусы новой Windows 11: стоит ли обновлять систему

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Показать еще

Наука

Как отпечаток пальца: индивидуальность нейронов поможет решить проблемы ИИ

Прошлое спутника Земли под вопросом: молодые лунные камни удивили ученых

Электронный лед существует — физики смогли сделать первое фото
Показать еще