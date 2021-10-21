Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ЮФО
Краснодарский край
Анапа
Публикаций - 87, упоминаний - 120
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1877 6
|Колесников Александр 13 5
|Артемьев Денис 14 4
|Клепинин Павел 7 3
|Зыков Александр 5 2
|Шойгу Сергей 60 2
|Тютин Алексей 14 2
|Никифоров Николай 1127 2
|Сардар Лориана 6 2
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
|Матвеев Евгений 10 1
|Базнамин Артем 1 1
|Федорова Олеся 60 1
|Clinton Hillary - Клинтон Хиллари 31 1
|Медведев Дмитрий 1459 1
|Суслов Сергей 3 1
|Дорошенко Екатерина 1 1
|Дедус Федор 1 1
|Biden Joe - Байден Джо 31 1
|Кушнир Семен 1 1
|Ларькин Андрей 1 1
|Ласкавый Сергей 17 1
|Шубин Алексей 3 1
|Красовский Александр 27 1
|Ткачев Александр 4 1
|Рыжов Александр 1 1
|Зверев Андрей 52 1
|Calmes Jere - Джери Калмис 13 1
|Сахненко Сергей 71 1
|Борисов Юрий 92 1
|Рогозин Дмитрий 79 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 316 1
|Навальный Алексей 58 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Свердлов Денис 163 1
|Кузнецов Сергей 92 1
|Рыбаков Александр 24 1
|Духовницкий Олег 91 1
|Масленников Олег 3 1
|Чурсин Игорь 20 1
|CNews Analytics 2239 1
|Net Applications 110 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru