Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199225
ИКТ 15372
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Россия ЮФО Краснодарский край Анапа

Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа

СОБЫТИЯ


24.04.2026 В Анапе построен отель с 15 инновационными ИT-решениями

В Анапе построена первая очередь отеля на единой цифровой платформе — всего 15 крупных ИT-решений для работы и отдыха на берегу Черного моря. Постояльцам предложат различные digital-сервисы — от

14.01.2026 «МегаФон» расширил покрытие в Анапском районе

тот объём эквивалентен примерно 40 млн фотографий высокого качества или 50 млн музыкальных треков. «Анапа — это не только природные локации, но и современная цифровая среда. Благодаря обновлённ
12.03.2025 Билайн и студенты университетов ищут технологичные способы убрать мазут в Анапе

Экотехнологий (Гринтех) ИТМО без вступительных экзаменов, а 19 стали призерами конкурса. В рамках партнерства с ИТМО и кейс-чемпионатом «Техносфера» билайн поставил следующую задачу: «Разлив мазута в Анапе: технологии оператора связи для устранения последствий чрезвычайной ситуации, связанной с разливом мазута». Участникам необходимо было разработать предполагаемый план действий по нейтрали
14.07.2022 «Мегафон» создал систему видеоаналитики для безопасности городов

ередается в Городской ситуационно-аналитический центр и центр обработки данных (ЦОД). Для проекта в Анапе создан отдельный ЦОД с отечественными серверами и программным обеспечением. Уже сейчас

05.05.2022 В Анапе на центральном пляже заработал Wi-Fi

этом CNews сообщили представители «ЭР-телеком холдинга». «Центральный городской пляж города-курорта Анапа всегда был и остается главной точкой притяжения гостей и жителей города. В текущем году
28.02.2022 Крошечная компания заблокировала создание огромной ИТ-системы на знаменитом российском курорте

альная ассамблея Всемирной федерации водолечения и климатолечения (FEMTEK) неоднократно присваивала Анапе титул «Лучший курортный регион мира». Крупнейшей отраслью Анапы является санаторно-куро
21.10.2021 Цифровой двойник: «Ростелеком» развернет в Анапе геоинформационную платформу РусГИС

в базах в реальные налоговые поступления в бюджет муниципалитета. В перспективе с помощью РусГИС в Анапе будет создан полноценный цифровой двойник города», – отметил Евгений Матвеев, заместите
15.06.2016 Polycom совместно с Intact оснастила аудио-визуальными решениями учебный кампус Корпоративного университета «Сибура» в Анапе

пания Intact, системный интегратор России, завершили инсталляцию ИТ- и аудиовизуальных систем в рамках строительства современного учебного кампуса Корпоративного университета на базе КЦО «Сибур-Юг» в Анапе. Проект был завершён в сжатый срок: на проектирование и реализацию ушло всего 47 дней. Большая часть работ осуществлялась одновременно со строительством кампуса, сообщили CNews в Polycom.
22.03.2016 Intact оснастила учебный кампус «Сибура» в Анапе ИТ- и аудиовизуальными системами

никаких печатных материалов — только планшеты, беспроводная связь внутри кампуса — все эти технологии меняют подход и к восприятию материала, и к информационным технологиям, которые теперь и здесь, в Анапе, максимально “развернуты к людям”», — рассказал директор по ИТ «Сибура» Павел Клепинин. Компания Intact выполнила весь комплекс работ по проектированию, монтажу и пуско-наладке комплекса

27.08.2015 «Мегафон» модернизировал сеть 4G в Анапе и Туапсе

Компания «Мегафон» завершила плановую модернизацию сетей 4G в Анапе и Туапсе, увеличив на 20% пропускную способность каналов связи и скорости интернет-дост
23.06.2015 «Мегафон» «разогнал» интернет 3G на федеральных трассах Черноморского побережья

она в Краснодарском крае сеть 4G+ «Мегафона» охватила все крупные города Черноморского побережья. В Анапе услуги 4G+ доступны на большей части городских пляжей, среди которых Центральный, Высок
27.05.2015 «МегаФон» запустил интернет 4G+ в Анапе

«МегаФон» запустил мобильную сеть 4G+ в Анапе, обеспечив микрорайоны города интернетом на скорости до 100 Мбит/с по технологии LTE. Д
27.08.2014 В обращение выходят шесть почтовых марок в рамках серии «Города воинской славы»

ay:none;} В рамках серии «Города воинской славы» в 2014 г. 28 августа выходят марки, посвященные г. Анапе, г. Владивостоку, г. Коврову, г. Колпино, г. Старому Осколу и г. Тихвину. Анапа — город
20.08.2014 Delta Electronics оснастила отделение «Сбербанка России» в Анапе модульным ИБП

Компания Delta Electronics объявила о внедрении своего решения в отделении «Сбербанка России» в Анапе. Региональный интегратор «Ситилинк-ЮГ» при участии компании «Темпесто», официального дистрибьютора Delta Electronics, установил модульный ИБП Delta NH Plus мощностью 120 кВА с системой па
20.09.2013 Интернет-трафик в сети «Билайн» на курортах Юга России за год вырос в 2,5 раза

в курортных городах Черноморского и Азовского побережья. Качество связи было существенно улучшено в Анапе, Ейске, станице Благовещенской, поселках Витязево и Веселовка. В результате в 3G сети «
17.07.2001 В Сочи, Анапе, Новороссийске идет установка базовых станций питерским оператором "Северо-Западный GSM"

На территории Краснодарского края, в городах Сочи, Анапе и Новороссийске, идет установка базовых станций оператором "Северо-Западный GSM", как сообщает компания "Мобильные ТелеСистемы", абоненты которой в настоящее время уже могут пользоваться


Публикаций - 197, упоминаний - 241

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 30
МегаФон 10742 28
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 15
Ростелеком 10948 14
Yandex - Яндекс 9216 10
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 9
9594 7
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 6
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 6
Центр Мир ИТ ФГБУ - Федеральное государственное бюджетное учреждение Отраслевой центр мониторинга и развития в сфере инфокоммуникационных технологий 10 5
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 233 4
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 4
Microsoft Corporation 25775 4
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 132 4
Intact - Интакт 21 3
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 263 3
МТС - Кубань GSM 118 3
РадиоТел - RadioTel 19 3
Межгорсвязьстрой 8 3
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 3
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 3
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 3
МС-СпецТелеком - MVNO-оператор мобильной связи 12 2
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 2
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 2
БУХта - Buhta 103 2
НеоБИТ - NeoBIT 6 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Сочителеком 7 2
Темпесто - Tempesto 18 2
Кубтелеком 7 2
ATGroup - Тетрасвязь 21 2
SAP SE 5601 2
Cisco Systems 5372 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 2
Аэродинамика - Базэл Аэро 54 13
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 191 10
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 117 9
МТС Трэвел - MTS Travel 292 9
Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 92 9
Красная Роза - бизнес-центр Москва 111 8
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 7
РЖД - Российские железные дороги 2096 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
Островок.ру - Ostrovok.ru 138 5
Аэродинамика - Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 50 5
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 5
Абрау-Дюрсо 24 4
МТС - Экосистема МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 156 4
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 4
Россети Ленэнерго 1699 3
Сибур Холдинг - Сибур Юг КЦО - Корпоративный Центр Оздоровления 3 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 122 2
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 2
РЖД МЖД - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 71 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 71 2
Dixis - Диксис - Dиксис 371 2
Дайвтехносервис 4 2
Газпром ПАО 1493 2
Роснефть НК - нефтяная компания 562 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 2
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 131 2
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 51 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 2
Tata Motors - Jaguar Land Rover 103 1
Valeo 9 1
Промтех ГК - Промышленные технологии 75 1
Арбат Отель Менеджмент 1 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 92 1
Honda Motor Company - HND 240 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 15
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 13
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 11
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 10
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 10
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 10
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 6
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 5
Судебная власть - Judicial power 2500 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 3
Военный Технополис ЭРА - Военный инновационный технополис ЭРА ФГАУ 9 2
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 95 2
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 32 2
Районные суды РФ 196 2
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 147 2
Администрация Краснодарского края 64 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
Федеральное казначейство России 1949 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 2
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 79 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 144 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 88 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 7
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
ОЗХО - Организация по запрещению химического оружия - OPCW - Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons 2 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
АЭВТ - Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта 6 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
Демократическая политическая партия США 122 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 38
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 29
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 25
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 25
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 24
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 24
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 21
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 19
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 18
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 887 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 17
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 15
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 14
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 14
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 14
Бронирование - Booking 983 13
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 12
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 10
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 10
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 9
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4636 9
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 9
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 8
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 8
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 224 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 8
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 7
HRM - Расчет отпуска 873 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 7
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 6
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 6
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 6
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 115 4
СудАкт - Sudact.ru - База судебных актов и нормативных документов Российской Федерации 21 4
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-154 - советский и российский трёхдвигательный реактивный пассажирский авиалайнер и транспортный самолет 35 4
Apple iOS 8583 4
Microsoft Windows 2000 8678 3
FreePik 1841 3
Google Android 15243 3
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 318 3
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 98 2
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 91 2
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 2
Ростелеком - РусГИС - Единое информационное пространство геоданных (ЕПГ) - RusGIS 15 2
U.S. NOAA GOES - Geostationary Operational Environmental Satellite - U.S. NOAA GOS - Global Observing System 42 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 94 2
Avito - Авито Путешествия 60 2
Апартмент системс - RealtyCalendar 16 2
Microsoft Windows 7 2007 2
Microsoft Windows 16882 2
Microsoft Windows XP 2431 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 2
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 513 2
Apple iPhone 6 4861 2
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Калининский 48 1
Поляна-Д - автоматизированная система управления боевыми действиями зенитной ракетной бригады 46 1
Desnol soft - Desnol Service Desk Itilium - Итилиум - 1С:ITILIUM 64 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 1
Яндекс.Погода - Yandex.Weather - Метеум 63 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
KIA Rio Hatchback 24 1
GAiA-X - европейская облачная система 54 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - КИОН Музыка - МТС Музыка - MTS Music 121 1
Путин Владимир 3454 7
Колесников Александр 27 5
Холодов Андрей 55 5
Артемьев Денис 14 4
Сардар Лориана 7 3
Клепинин Павел 19 3
Яковлева Елена 20 3
Лемешева Татьяна 10 3
Гончаренко Марина 35 3
Никифоров Николай 1138 3
Зыков Александр 15 2
Медведев Дмитрий 1665 2
Козлова Ирина 29 2
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 2
Ласкавый Сергей 23 2
Тютин Алексей 15 2
Ивченко Владислав 2 2
Карисалов Одиссей 2 2
Формальский Илья 6 2
Галактионова Инесса 120 2
Шойгу Сергей 92 2
Савельев Виталий 55 1
Старовойт Роман 22 1
Хомяков Сергей 65 1
Алхазов Дмитрий 15 1
Петров Александр 26 1
Лукашенко Александр 104 1
Солодовников Дмитрий 56 1
Титов Алексей 62 1
Смирнов Андрей 75 1
Поляков Андрей 15 1
Анкилов Константин 121 1
Ивановский Владимир 1 1
Железнов Михаил 1 1
Ковальчук Михаил 24 1
Дорошенко Екатерина 1 1
Логвинов Эдуард 3 1
Шелепов Владимир 25 1
Фролов Владимир 3 1
Антонян Эмин 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 166167 134
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 114
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 103
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 83
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 77
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Геленджик 167 76
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 63
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 273 57
Чёрное море - Черноморский бассейн - Черноморское побережье - Причерноморье 271 33
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 31
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Туапсе 102 30
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 484 29
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 26
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 24
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 23
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 22
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Адлер 164 21
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 19
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 19
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Ейский район - Ейск 42 18
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 17
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1192 17
Россия - ЮФО - Адыгея Республика - Майкоп 106 16
Россия - СФО - Новосибирск 4876 16
Россия - Кубань 229 15
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Джубга 25 14
Беларусь - Белоруссия 6289 14
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 14
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 14
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Армавир 49 13
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 13
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 13
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 543 13
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Темрюкский район - Темрюк 42 12
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 12
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 12
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 831 12
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Славянск-на-Кубани - Славянский район 26 11
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 752 11
Украина 7928 10
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 51
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 39
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 31
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 31
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 24
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 20
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 20
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 19
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 19
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 17
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1904 17
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 344 17
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 16
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 16
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 15
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 12
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 11
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 11
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 11
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 10
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 9
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 8
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 396 8
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 8
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 8
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 7
Аренда 2687 7
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1290 7
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 6
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 6
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 6
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 6
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 5
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 5
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 880 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 5
МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
Ведомости 1466 2
N+1 - Издание 188 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 2
Известия ИД 770 1
ComputerWorld 144 1
АнтиЗапрет - AntiZapret.info - Реестр запрещенных сайтов 31 1
РосПравосудие 11 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
ITnews 34 1
Интерфакс Украина 12 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
РИА Новости 1033 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 7
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 4
IDC - International Data Corporation 4975 2
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
Net Applications 127 1
Mobile Research Group 87 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
ACSI - American Customer Satisfaction Index - Американский индекс удовлетворенности потребителей 19 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 8
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 2
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 30 2
КубГУ - Кубанский государственный университет 38 1
Государственный Русский музей 52 1
РАН МАЭ - Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук - Кунсткамера 14 1
СГУ - Сочинский государственный университет 5 1
СГЮА - Саратовская государственная юридическая академия - Саратовская государственная академия права - Саратовский юридический институт им. Д. И. Курского 5 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 21
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 3
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 3
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 3
Городские технологии - выставка-форум 21 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 2
Всероссийский цифровой диктант 14 1
Aero India - Международная авиакосмическая выставка 7 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
Связь-Экспокомм 276 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще