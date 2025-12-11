Получите все материалы CNews по ключевому слову
Антонян Эмин
СОБЫТИЯ
Антонян Эмин и организации, системы, технологии, персоны:
|МегаФон Контроль грузов 8 1
|МегаФон Экология 8 1
|Формоза-Софт - Лесохранитель 16 1
|Apple iPhone 6 4862 1
|МегаФон Облако - МегаФон Деловое облако - МегаФон Cloud 32 1
|Куйвашев Евгений 21 1
|Тойчибеков Данияр 3 1
|Ионин Дмитрий 10 1
|Сродных Михаил 93 1
|Хен Алексей 1 1
|Есекеев Куанышбек 36 1
|Вермишян Геворк 65 1
|Вольфсон Влад 59 1
|Номоконов Василий 13 1
|Тютрин Игорь 6 1
|Абуталимов Заур 14 1
|Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 94 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406798, в очереди разбора - 733187.
Создано именных указателей - 187193.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.