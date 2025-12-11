Разделы

Антонян Эмин


СОБЫТИЯ


11.12.2025 Глава МегаФона признан лучшим CEO в России 1
06.06.2024 «СКБ Контур» и «МегаФон» договорились о партнерстве для развития цифровых сервисов ​ 1
06.06.2024 «МегаФон» и Свердловская область договорились о сотрудничестве по цифровизации региона 1
05.06.2024 «МегаФон» объявил о стратегическом партнёрстве Ivideon 2
23.06.2023 «Мегафон» разработает систему экомониторинга морской акватории Камчатского края 1
14.07.2022 «Мегафон» создал систему видеоаналитики для безопасности городов 1
16.06.2022 «Мегафон» и РЖД договорились о внедрении цифровых решений 1
25.04.2022 «Мегафон» станет партнером проекта создания системы экомониторинга в Ташкенте 1
09.12.2021 «Мегафон» и «Сибур» построят самую большую частную сеть Private LTE в России 1
30.03.2021 «Мегафон» назначил коммерческого директора по развитию корпоративного и государственного сегментов 3
28.11.2019 «ИКС Холдинг» вышел на рынок Казахстана 1

Публикаций - 12, упоминаний - 15

Антонян Эмин и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9906 9
ИКС 392 2
Зерде НИКХ - Zerde - Национальный инфокоммуникационный холдинг 22 1
Казахтелеком 339 1
ИКС Казахстан - ICS Holding Qazaqstan - Digital Holding Qazaqstan 4 1
ИКС - Криптонит ГК - Kryptonite 79 1
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 103 1
USM Telecom - ЮэСэМ Телеком 41 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1538 1
Ivideon - Мобильные видеорешения 66 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1254 1
Воронежсинтезкаучук АО 17 1
Сибур Холдинг - Сибур Химпром 24 1
Сибур Холдинг - ТюменьГаз - СибурТюменьГаз - Сибур Тюмень - Юграгазпереработка 12 1
Сибур Холдинг - НИОСТ - НИО Сибур-Томскнефтехим 22 1
Сибур Холдинг - Сибур Тобольск - Тобольск-Нефтехим - Тобольский нефтехимический комбинат 8 1
Восточный Банк - Юниаструм Банк 53 1
СДМ-Банк 66 1
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 128 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 142 1
РЖД - Российские железные дороги 2002 1
VK - ESforce - Исфорс Рус 32 1
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 83 1
Хокимият города Ташкента и Ташкентской области - Администрация Ташкента и Ташкентской области 3 1
Правительство Республики Узбекистан - Минцифры Узбекистана - Министерство цифровых технологий Республики Узбекистан - Узбекское агентство связи и информации - УзАСИ - Узбекское агентство почты и телекоммуникаций 44 1
Правительство Камчатского края - Губернатор Камчатского края - органы государственной власти 54 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5231 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57420 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73296 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21999 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6151 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31769 4
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3077 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7703 3
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4689 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7415 3
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4059 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34045 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10532 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23201 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23055 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17164 2
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2055 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7106 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 445 1
Бухгалтерия облачная - онлайн-бухгалтерия - бухгалтерия онлайн - интернет-бухгалтерия 318 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2373 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8799 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2172 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network - ЕВСПД - Единая ведомственная сеть передачи данных 756 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11575 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3772 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11196 1
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1964 1
Видеокамера - Camcorder 2327 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1827 1
Оповещение и уведомление - Notification 5386 1
Metadata Govenance - Metadata management - Управление метаданными 297 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13010 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2061 1
Оператор связи - B2O - Business-to-Operator - Рынок межоператорских телекоммуникационных услуг связи - Система аналитической отчетности по данным межоператорских расчетов 46 1
4G - pLTE - Private LTE - Выделенные сотовые сети - частные сети предприятий 81 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2351 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12971 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9325 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 622 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1587 1
МегаФон Контроль грузов 8 1
МегаФон Экология 8 1
Формоза-Софт - Лесохранитель 16 1
Apple iPhone 6 4862 1
МегаФон Облако - МегаФон Деловое облако - МегаФон Cloud 32 1
Куйвашев Евгений 21 1
Тойчибеков Данияр 3 1
Ионин Дмитрий 10 1
Сродных Михаил 93 1
Хен Алексей 1 1
Есекеев Куанышбек 36 1
Вермишян Геворк 65 1
Вольфсон Влад 59 1
Номоконов Василий 13 1
Тютрин Игорь 6 1
Абуталимов Заур 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 156943 8
Узбекистан - Республика 1872 2
Россия - Средний Урал 91 1
Казахстан - Атырауская область - Атырау - Гурьев 60 1
Казахстан - Республика 5796 1
Африка - Африканский регион 3571 1
Ближний Восток 3031 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 505 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 619 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45725 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1691 1
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 273 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 406 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 179 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1014 1
Россия - УФО - Свердловская область 1740 1
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 768 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55064 10
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4336 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10539 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31946 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10313 2
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 492 1
Логистика - Курьерские услуги - From door to door - От двери до двери 149 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 744 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4920 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51319 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6111 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2067 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6979 1
Энергетика - Energy - Energetically 5527 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1826 1
Зоология - наука о животных 2792 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1402 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8247 1
Взрывозащита - Взрывоопасные зоны - ATEX directives - директивы ЕС, требования к оборудованию и работе в потенциально взрывоопасной среде 62 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4247 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 905 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3771 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7359 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 94 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 257 1
