МегаФон Экология


В 2021 году МегаФон запатентовал платформу «МегаФон Экология», работающую на базе технологии IoT (интернет вещей). Платформа в режиме реального времени собирает, анализирует и передает клиенту и контролирующим органам данные об объеме и составе промышленных выбросов, а также прогнозирует превышение допустимых значений и рассчитывает потенциальную сумму штрафов. В июне 2022 года решение включено в реестр российского ПО.

24.12.2025 «МегаФон» взял под контроль качество воздуха в Подмосковье 1
28.05.2024 «МегаФон» добавил инноваций системе экомониторинга в Череповце 1
18.04.2024 Экология должна быть экономной: как автоматизировать экологический мониторинг на российских технологиях 2
08.04.2024 Олеся Суханос -

Олеся Суханос, «МегаФон ПроБизнес»: Экологическая обстановка стабилизируется за счет новейших технологий

 1
13.09.2023 «Мегафон» открывает бизнес в Киргизии 1
23.06.2023 «Мегафон» разработает систему экомониторинга морской акватории Камчатского края 1
05.06.2023 «Мегафон» разработал систему мониторинга воды в Волге 1
12.04.2023 «Мегафон» впервые внедрил систему цифрового экологического мониторинга за рубежом 1
06.07.2022 «Мегафон» договорился о внедрении экомониторинга на производстве цемента в Оренбуржье 1

МегаФон 9949 8
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1539 2
Siemens AG - Siemens Group 2629 1
Schneider Electric 591 1
ESG - Enterprise Strategy Group 253 1
UMS holding - Akkermann - Akkermann Cement - Аккерманн Цемент - Южно-уральская горно-перерабатывающая компания, ЮУГПК - Ахангаранцемент 10 2
Интер РАО - ТГК-11 - Территориальная генерирующая компания №11 - Омск РТС - Омские распределительные тепловые сети - Томскэнерго - Томская распределительная компания 20 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 263 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1494 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1662 1
USM Holdings - Удоканская медь ГМК - Байкальская горная компания 14 1
Северсталь ЧерМК - Череповецкий металлургический комбинат 43 1
Северсталь ПАО - Severstal 564 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - ЛГОК - Лебединский ГОК - Лебединский горно-обогатительный комбинат 19 1
Северсталь Российская сталь 23 1
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 83 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5237 3
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 218 2
Правительство Камчатского края - Губернатор Камчатского края - органы государственной власти 54 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4803 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6292 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 155 1
Правительство Республики Узбекистан - Кабинет Министров Республики Узбекистан 29 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6165 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57458 7
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4694 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73455 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31998 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34054 4
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2373 4
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 626 3
HVAC - Климатическое оборудование - Фильтрация и очистка воздуха - Очиститель воздуха 133 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22007 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4060 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3080 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7703 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13085 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2450 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8949 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13332 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 958 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4848 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3923 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12910 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10534 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11196 1
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 373 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4921 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Narrowband Internet of things - узкополосный интернет вещей 307 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9374 1
4G - pLTE - Private LTE - Выделенные сотовые сети - частные сети предприятий 81 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 455 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18341 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23227 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31842 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4568 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17171 1
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1756 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1827 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1630 1
МегаФон ПроБизнес 13 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2365 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1328 1
МегаФон Транкинг - MC PTT - Система профессиональной мобильной радиосвязи 6 1
Суханос Олеся 6 3
Голиков Денис 3 1
Калошин Александр 11 1
Усольцев Юрий 2 1
Егоров Денис 2 1
Вильдт Никита 1 1
Талдыкина Наталья 48 1
Никитин Глеб 45 1
Антонян Эмин 12 1
Белов Михаил 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 157362 7
Узбекистан - Республика 1875 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3373 3
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 885 2
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 662 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ноябрьск 117 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1316 2
Россия - СЗФО - Республика Коми 807 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2116 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1023 2
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 768 2
Россия - СФО - Омская область 735 2
Россия - ПФО - Оренбургская область - Новотроицк 51 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1577 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 890 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1357 1
Киргизия - Бишкек 137 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 952 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 267 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1213 1
Россия - ЦФО - Московская область - Воскресенск 55 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха - Эльгинское угольное месторождение 5 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4337 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10353 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55079 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10542 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2795 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 430 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2179 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3778 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4417 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4255 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51335 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 540 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3666 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4380 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3388 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3706 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6676 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8382 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1629 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3776 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8247 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1552 1
Цифровой регион - Федеральный проект 106 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 931 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2962 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 249 1
