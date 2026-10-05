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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 202335
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Егоров Денис

СОБЫТИЯ


05.10.2026 От срочного импортозамещения до устойчивой эксплуатации: «Норбит» внедрил новую CRM в ДКС 1
08.06.2023 «Ростелеком» установил первый комплекс экомониторинга в Нижегородской области 1
05.06.2023 «Мегафон» разработал систему мониторинга воды в Волге 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Егоров Денис и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 11039 1
МегаФон 10939 1
Ростелеком Волга - Приволжский макрорегиональный филиал Ростелекома 77 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33922 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2552 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13136 1
КИПиА - КИП и А - контрольно-измерительные приборы и автоматика - IMU - Inertial Measurement Unit - Инерциальные измерительные модули 137 1
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 936 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16683 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13372 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5366 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26372 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6525 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54772 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2269 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8392 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29897 1
Ростелеком - РусГИС - Единое информационное пространство геоданных (ЕПГ) - RusGIS 15 1
МегаФон Экология 10 1
Цыганков Константин 9 1
Никитин Глеб 52 1
Боровский Алексей 1 1
Петров Евгений 34 1
Россия - РФ - Российская федерация 168402 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3620 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2335 2
Россия - ПФО - Нижегородская область - Кстовский район - Кстово 56 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Дзержинск 105 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Выксунский район - Выкса 67 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Богородский район - Богородск 63 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Балахнинский район - Балахна 40 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Бор (городской округ) 11 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48057 1
Узбекистан - Республика 2043 1
Россия - УФО - Челябинская область 1533 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11973 3
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 440 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4609 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58434 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2312 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477029, в очереди разбора - 724127.
Создано именных указателей - 202335.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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