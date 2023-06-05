«Мегафон» разработал систему мониторинга воды в Волге

«Мегафон» разработал систему мониторинга воды в Волге. Комплекс заработал в тестовом режиме и контролирует качество воды в Волге в районе Стрелки в Нижнем Новгороде. Работы по установке комплекса инженеры оператора провели при сотрудничестве с Министерством экологии и природных ресурсов Нижегородской области и ГБУ «Экология региона».

Система мониторинга состоит из погружных безреагентных датчиков и контроллера с дисплеем, установленных в защитном блок-боксе. Датчики настроены на контроль концентрации в воде нефтепродуктов, нитратов, а также анализируют химическое потребление кислорода. Именно эти показатели характеризуют воздействие состояния водного объекта на человека и другие живые организмы.

Измерительные датчики работают автоматически и не требуют присутствия людей. Результаты измерений передаются по сети оператора на сервер управления заказчику, а также визуализируются в личном кабинете на платформе «Мегафон экология». Все данные автоматически сохраняются в локальном архиве.

«По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина мы формируем территориальную сеть экомониторинга. На первом этапе внедрения сети эко-мониторинга мы устанавливаем восемь стационарных постов наблюдений за загрязнением атмосферы в семи крупных городах региона. В девяти городах появятся 50 малогабаритных автоматических станций оценки качества атмосферного воздуха. Уже приобрели передвижную экологическую лабораторию и дооснастили две существующие. Мы уверены, что реализация инициативы по созданию сети эко-мониторинга позволит наглядно отражать существующую экологическую ситуацию в регионе. Более того, предусмотрена прозрачная система. Данные будут передаваться не только в государственные органы, но и гражданам через мобильные приложения», – сказал министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров.

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В 2021 г. «Мегафон» запатентовал платформу «Мегафон экология», работающую на базе технологии IoT (интернет вещей). Платформа в режиме реального времени собирает, анализирует и передает данные о состоянии компонентов окружающей природной среды, выбросах и сбросах промышленных предприятий, прогнозирует превышение допустимых значений и рассчитывает потенциальную сумму штрафов. В июне 2022 г. решение было включено в реестр российского программного обеспечения. Платформа у используется представителями бизнеса и государственности власти в России, а также прошла первое внедрение на территории Республики Узбекистан.