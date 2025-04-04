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Белов Михаил



04.04.2025 Гендиректора российской ИТ-компании арестовали за организацию преступного сообщества 1
07.08.2024 Совладелец российской телекоммуникационной компании умер после конфликта с бизнес-партнером 3
28.05.2024 «МегаФон» добавил инноваций системе экомониторинга в Череповце 1
27.10.2016 «Мегафон» покупает ЦОД в «Технополисе» 1
13.11.2010 Новый сервис отправляет сообщения на факс через электронную почту 1
29.01.2004 "Мастертел" выделил строительно-монтажное подразделение 2

Публикаций - 6, упоминаний - 9

Белов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Прайм Бизнес Групп - Мастертел - МТ Телеком 74 3
МегаФон 9111 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1089 1
3data - 3дата 84 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1493 1
NetOne - НэтУан Рус 8 1
Radius Group - Радиус груп - Радиус-ВИП - Radius-VIP - Радиус-Климат - Радиус-Дистрибуция - Russian Mining Center (RMC) - Русская майнинговая компания (РМК) 29 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Коминком-Комбеллга 109 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 840 1
Gravitel - Гравител 3 1
Ростелеком - Зебра Телеком - Zebra Telecom 143 1
Северсталь Российская сталь 23 1
Северсталь ПАО - Severstal 489 1
Северсталь ЧерМК - Череповецкий металлургический комбинат 38 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 480 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2550 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67720 2
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IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1088 1
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IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5845 1
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МегаФон Экология 8 1
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