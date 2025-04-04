Получите все материалы CNews по ключевому слову
Белов Михаил
Белов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Северсталь Российская сталь 23 1
|Северсталь ПАО - Severstal 489 1
|Северсталь ЧерМК - Череповецкий металлургический комбинат 38 1
|ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 480 1
|Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2550 1
|Езопов Виталий 14 2
|Курбанов Рамиз 1 1
|Горлинский Олег 1 1
|Горбунова Юлия 1 1
|Стамбулко Наталья 1 1
|Лавренков Алексей 1 1
|Езопова Елена 1 1
|Езопова Любовь 1 1
|Елфимов Владимир 3 1
|Елистратова Ирина 4 1
|Мамонтов Вадим 1 1
|Леонов Алексей 79 1
|Суханос Олеся 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1351082, в очереди разбора - 760758.
Создано именных указателей - 172260.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.