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Gravitel Гравител

Gravitel - Гравител

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 1 дело, на cумму 0 ₽*

Судебные дела (1) на сумму 0 ₽*
в качестве ответчика (1) на сумму 0 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


06.07.2026 Исследование «Гравител»: 58% российских компаний готовы передать первичные звонки голосовому ИИ к 2027 году 1
22.09.2020 «Норбит» внедрила «Битрикс24» в компании «Электролюкс Рус» 1
13.11.2010 Новый сервис отправляет сообщения на факс через электронную почту 1
26.10.2010 «Гравител» обеспечит связь с клиентами для интернет-магазинов 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Gravitel и организации, системы, технологии, персоны:

Electrolux AB - Электролюкс Рус 6 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4885 1
Meta Platforms - Facebook 4608 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2387 1
Ланит - Норбит - Norbit 427 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13635 2
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1298 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4466 1
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 726 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13515 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8161 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 1045 1
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 395 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26149 1
Микрофон - Microphone 2791 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2280 1
Fax - facsimile - Факс - факсимильная связь - факсимильный аппарат - факсимильные сообщения 1012 1
Бесплатный вызов - нумерация 800 - toll free 459 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 1065 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21830 1
Click-to-Call 34 1
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1730 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35813 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 915 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 743 1
Востриков Юрий 86 1
Белов Михаил 6 1
Грачева Наталья 2 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47325 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6122 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7724 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455066, в очереди разбора - 727874.
Создано именных указателей - 197173.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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