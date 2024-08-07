Совладелец российской телекоммуникационной компании умер после конфликта с бизнес-партнером

Совладелец телекоммуникационной компании «Мастертел» Виталий Езопов скончался в собственной квартире. Езопов вместе с партнером Михаилом Беловым создал целый ряд смежных бизнесов – 3Data, «Музей истории телефона» и др. Недавно между партнерами начался конфликт, однако буквально на прошлой неделе между партнерами было подписано мировое соглашение.

Гибель гендиректора «Мастертела»

Гендиректор и совладелец телекоммуникационной компании «Мастертел» Виталий Езопов найден мертвым в своей квартире в Москве. Об этом первым сообщил Telegram-канал Baza.

6 августа 2024 г. Езопов не вышел на работу, после чего полицейские вместе с родственниками вскрыли квартиру бизнесмена и нашли в ней его тело рядом с баллоном и трубкой с надписью «Азот».

По предварительной версии, Езопов вдыхал закись азота (веселящий газ), не рассчитал дозу и умер от асфиксии. «Мастертел» сообщений относительно смерти Виталия Езопова не выпускал. Пиар-агентство «Аймарс Медиа», ранее рассылавшее заявления от лица Езопова, сообщило CNews, что более не работает с «Мастертелом».

Кто входит в группу «Мастертел» и кому она принадлежит

АО «Мастертел» создано в 2002 г. Компания занимается оказанием услуг связи для корпоративных клиентов. Согласно данным базы «Контур.Фокус», в 2012 г. доли в компании были поровну разделены между Михаилом Беловым, Виталием Езоповым и Алексеем Леоновым.

Виталий Езопов

Гендиректором компании был Езопов, а Белов до недавнего времени был его первым заместителем. Выручка АО «Мастертел» в 2023 г. составила 2,4 млрд руб., чистая прибыль – 241,8 млн руб.

У Белова и Езопова был еще целый ряд совместных проектом: оператор сети ЦОД 3Data, облачный провайдер «Русские облака», операторы связи для корпоративного сегмента «МТ-Телеком» и Net One, подмосковный оператор связи «Биз Телеком», журнал «Цифровой океан», «Музей истории телефона» и др. Кроме того, партнеры являются миноритарными совладельцами туроператора RussianDiscovery.

Конфликт между Виталием Езоповым и Михаилом Беловым

В июне 2024 г. Виталий Езопов распространил заявление с рядом обвинений в адрес своего партнера Михаила Белова. Якобы с целью подготовки к проведению IPO (первичного размещения акций) Езопов инициировал проведение аудита «Мастертела»», но Белов, наделенный широкими полномочиями и де-факто руководивший операционной деятельностью компании, выступил против.

После этого, по словам Езопова, Белов, якобы «действуя в сговоре с руководителями функциональных компаний по ИТ, кадровому и бухгалтерскому сопровождению», забрал доли Езопова в ряде совместных проектов: «МТ-Телеком», «ДЦ 3Дата», «Русские облака», издательстве «Цифровой океан» (ООО «Прайм Бизнес Синема»), Net one (ООО «НэтУан Рус») и RussianDiscovery (ООО «РД-Трэвел»).

Согласно данным базы «Контур.Фокус», в ООО «МТ-Телеком» единственным владельцем является гендиректор компании Владимир Елфимов. «МТ-Телеком» владеет 50,97% в ООО «Прайм Бизнес Синема». 30% в этой компании принадлежат Алексею Лавренкову, 19% - Илье Хала. Ранее Хала был гендиректором ряд структур группы «Мастертел»: «Прайм Бизнес Синема», ООО «ДЦ 3Дата», ООО «3Дата», «Русские облака» и др.

Также «МТ-Телеком» владеет 66,67% в ООО «ДЦ 3дата», 33,33% в этой компании принадлежат Хала. Аналогичное распределение долей в ООО «Русские облака». В ООО «3дата» по 33,33% принадлежит Белову, Езопову и Хала. В «РД-Трэвел» 61,17% владеет гендиректору компании Вадим Мамонтов, 20% владеет «МТ-Телеком», 13,8% - Олег Горлинский, 5% - Виталий Езопов.

Как «Мастертел» остался без оформленных на секретарш подрядчиков

Также в заявлении Белова утверждалось, что компании, обслуживавшие «Мастертел» - ООО «Облако для бизнеса» (ИТ-сопровождение), ООО ЛинкЦентр» (кадровое сопровождение), ООО «ЛигаПроФинанс» (бухгалтерское сопровождение и управленческая отчетность) – одномоментно расторгли договора с «Мастертел» и отказались передавать важную для компании информацию.

«Облако для бизнеса» принадлежит Любови Езоповой, ранее собственником компании была Елена Езопова (возможно, родственницы Виталия Езопова).

«ЛинкЦентр» принадлежит гендиректору компании Ирине Елистратовой. Ранее собственниками компании на паритетных началах были Езопов и Белов. «ЛигаПроФинанс» принадлежит гендиректору Наталье Стамбулко. В интервью «Известиям» Езопов утверждал, что внутри холдинга «Мастертел» ряд функций (HR, бухучет) был отдан на аутсорсинг компаниям группы, которые были номинально оформлены на «секретарей ресепшена».

Как клиентов «Мастертела» пытались перевести на другие компании группы

В июле 2024 г. «Мастертел» от лица своего гендиректора Виталия Езопова оповестил своих клиентов о том, что «группа бывших сотрудников компании» вводят в заблуждение клиентов компании относительно проводимой реорганизации и предлагают перезаключать договора с «Мастертел» на ООО «Пегас нет» или АО «Марафон». Соответствующие письма якобы были подписаны факсимиле Езопова или по доверенности С. Фомичевым.

ООО «Пегас Нэт» на 69,9% принадлежит гендиректору компании Рамизу Курбанову, на 30,1% - ООО «Аксиома», которая принадлежит Юлии Горбуновой. Курбанов также является гендиректором ООО «Техносистем» и ООО «Ариадна», которые на паритетных началах принадлежат Белову и Езопову. АО «Марафон» при создании в 2004 г. на паритетных началах принадлежало Езопову и Белову, Белов также является гендиректором данной компании.

«Мастертел» предупреждал, что доверенность Фомичева была отозвана в июне 2024 г. Также «Мастертел» назвал несколько десятков сотрудников компании, которые более в ней не работают и не могут выступать от ее лица.

Кроме того, «Мастертел» предупредил, что «из-за недобросовестных действий бывших сотрудников и подрядчиков нашей компании мы были вынуждены вручную восстанавливать бухгалтерский учет и систему автоматического выставления счетов». Из-за этого происходила задержка с выставлением счетов и закрывающих документов.

Мировое соглашение и конце конфликта

По словам источника CNews на телекоммуникационном рынке, конфликт между совладельцами «Мастертела» начался из-за намерения Езопова продать компанию «Эр-Телекому». Это вызвало недовольство Белова, который заявил о своем приоритетном праве на выкуп компании. После этого Езопов якобы начал прессинг сотрудников «Мастертела» с участием ЧОП, проверкой на детекторе лжи и т.д.

В ответ, по словам источника CNews, большая часть из 200 сотрудников «Мастертела» перешла на сторону Белова. Бизнес «Мастертела» был разделен между различными юридическими лицами. В условиях же конфликта двух учредителей каждая из компаний холдинга оказалась де-факто под контролем того, кто был ее гендиректором. В результате под контролем Белова оказались юрлица, контролировавшие инфраструктуру, а сам «Мастертел» остался с обязательствами, которые компании трудно было выполнить.

Понимая, что в таких условиях конфликт не выиграть, Езопов, по словам источника CNews, согласился пойти на мировую, которая была подписана в конце прошлой недели. Но фактически это было для Езопова поражением, что, по мнению собеседника CNews, стало причиной «депрессии» Езопова.

Собеседник CNews из числа топ-менеджеров «Мастертела» подтверждает факт заключения мирового соглашения, но по иному трактует его условия: якобы каждый из участников конфликта получил «наиболее желаемое». «Всех устроило «решение», документы подписали, пожали руки, начали нормально работать, - говорит собеседник издания. - Поэтому смерть Езопова повергла всех в шок». «Эр-Телеком» отказался от комментариев, Михаил Белов был недоступен для комментариев.