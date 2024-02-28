Получите все материалы CNews по ключевому слову
Прайм Бизнес Групп Мастертел МТ Телеком
«Мастертел» – один из телекоммуникационных провайдеров. Сетевая инфраструктура охватывает более 80% коммерческих зданий московского региона. Компания развивает направление информационной безопасности.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 180 дел, на cумму 405 241 030 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
|28.02.2024
|
«Мастертел» и «СерчИнформ» начали совместную работу в области ИБ
Компания «Мастертел» заключила партнерское соглашение с «СерчИнформ» и прошла сертификацию на оказание
|12.08.2021
|
Почему облачные провайдеры снижают стоимость сервисов, и как это сказывается на их надежности
«Мастертел» — крупнейший телеком-оператор в столичном регионе, сетевая инфраструктура которого
|22.07.2021
|
Как выбрать действительно качественную облачную инфраструктуру
В столице совершенствуют уникальный облачный кластер В конце весны 2021 г. компания «Мастертел» открыла третью точку геораспределенного катастрофоустойчивого кластера облака MasterCloud. Базой послужили 3 московских ЦОДа, сертифицированные по Tier 3. В каждый из них оператор «з
|06.10.2020
|
Виктор Сафронов, «Мастертел»: Почему телеком-компании отказываются от классического железа
енциально способна оказать на качество телекоммуникационных услуг. Кроме того, несколько лет назад «Мастертел» принял стратегическое решение о развитии облачного направления, в рамках которого
|16.07.2020
|
HPE внедрила решение HPE Greenlake для «Мастертел»
Hewlett Packard Enterprise (HPE) внедрила решение HPE Greenlake для «Мастертел», российского оператора связи. Благодаря HPE Greenlake «Мастертел» смог моде
|21.12.2018
|
«Мастертел» запустит облачный сервис в рамках Equinix Cloud Exchange
«Мастертел» объявил о планах запуска облачного сервиса для клиентов в рамках Equinix Cloud Exchange. Представленный продукт позволит заказчикам внедрять инновации в облаке для улучшения качества
|01.12.2016
|
«Мастертел» завершил очередной этап строительства ЦОДа в технополисе «Москва»
«Мастертел» объявил о завершении очередного этапа строительства крупнейшего в Москве центра об
|28.03.2014
|
«Мастертел» объединил офисы ФСК ЕЭС в единую телекоммуникационную сеть
Компания «Мастертел», оператор связи в Москве и Санкт-Петербурге, сообщила о реализации проекта для Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы. В рамках сотрудничества, «Мастертел»
|14.02.2013
|
«Мастертел» подключил ЦОД IXcellerate к выделенной волоконно-оптической сети «Мастер-Коннект»
Оператор связи «Мастертел» сообщил о подключении ЦОД IXcellerate к выделенной волоконно-оптической сети «Мастер-Коннект». Специалисты «Мастертел» проложили на территории IXcellerate кабель повышенной ем
|30.01.2013
|
«Мастертел» предоставил доступ в интернет «КБ Комплектэнерго»
Оператор связи «Мастертел» сообщил о заключении партнерского соглашения на предоставление телекоммуникационных услуг с «КБ Комплектэнерго». В группу компаний «КБ Комплектэнерго» входят организации, которые раб
|07.11.2012
|
«Мастертел» предоставил «Русской Долговой Корпорации» резервный канал доступа в интернет
«Мастертел» предоставил для ГК «Русская Долговая Корпорация» высокоскоростной резервный канал доступа в интернет, а также 100 выделенных телефонных линий для Call-центра. «Класть все яйца в одну
|24.10.2012
|
«Мастертел» предоставил телеком-услуги Научному центру оперативного мониторинга Земли
Компания «Мастертел» сообщила о техническом партнерстве с Научным центром оперативного мониторинга Земли корпорации «Российские космические системы». В рамках сотрудничества, оператор связи «Мастертел
|24.09.2012
|
«Мастертел» предоставил канал доступа в интернет «Объединенной энергетической компании»
Оператор связи «Мастертел» реализовал проект по предоставлению телекоммуникационных услуг для одной из крупнейших электросетевых компаний Москвы - «Объединенной энергетической компании» (ОЭК). ОЭК стремится ма
|19.07.2012
|
«Мастертел» обеспечил компанию «Финам» высокоскоростным каналом доступа в интернет
Оператор связи «Мастертел» и «Инвестиционная компания «Финам» приступили к сотрудничеству. Целью такого сотрудничества является обеспечение компании «Финам» высокоскоростным каналом доступа в интернет с гарант
|13.07.2012
|
«Мастертел» предоставил холдингу «Кордиант» комплекс телекоммуникационных услуг в бизнес-центре Lighthouse
Оператор связи «Мастертел» реализовал проект с компанией «Кордиант». В рамках партнерства «Мастертел» предоставляет холдингу полный комплекс телекоммуникационных услуг в новом бизнес-центре класса «А» L
|09.07.2012
|
«Мастертел» модернизирует сеть
Компания «Мастертел» сообщила о вводе в эксплуатацию и переключении нового кабеля в дата-центре «СтекТелеком» по адресу Варшавское шоссе, д.125. По итогам ввода, емкость кабеля увеличилась с 72 до 264 во
|05.09.2011
|
«Мастертел» продублировал ядро сети
«Мастертел» объявил об окончании работ по преобразованию сети MPLS в 2011 г. В ходе проекта был реализован ряд инициатив, позволяющий повысить качество и надежность предоставляемых услуг в любых
|16.06.2011
|
«Мастертел» модернизирует телеком-инфраструктуру Ломоносовской частной школы
«Мастертел» объявил о начале масштабного телекоммуникационного проекта с Ломоносовской частной
|19.05.2011
|
«Мастертел» обеспечил связью пресс-конференцию Дмитрия Медведева в Сколково
Компания «Мастертел», оператор связи в Москве и Санкт-Петербурге, обеспечил связью пресс-конференцию Президента России Дмитрия Медведева, которая прошла 18 мая в Московской школе управления «Сколково». С
|31.03.2011
|
«Мастертел» предоставит телеком-услуги туроператору VKO Travel
«Мастертел», оператор связи в Москве и Санкт-Петербурге, и туроператор VKO Travel подписали со
|17.03.2011
|
«Мастертел» сделал звонки в Японию бесплатными
Оператор Москвы и Санкт-Петербурга «Мастертел» объявил об отмене платы за звонки в Японию на время стихийного бедствия и первых ш
|02.03.2011
|
«Мастертел» обеспечил связью «Технический центр Департамента культуры города Москвы»
«Мастертел» в рамках контракта с ГУК «Технический центр Департамента культуры города Москвы» провел комплекс работ в историческом центре столицы, куда технический центр переехал в 2010 г. Новый
|21.02.2011
|
«Мастертел» объединил телекоммуникационную инфраструктуру компании NAI Becar в Москве и Санкт-Петербурге
«Мастертел» объединил телекоммуникационную инфраструктуру компании NAI Becar в Москве и Санкт-
|25.01.2011
|
«Мастертел» завершает модернизацию сети «Мастер-коннект»
Компания «Мастертел», оператор связи в Москве и Санкт-Петербурге, завершает модернизацию сети «темного» волокна «Мастер-коннект». Инвестиции в процесс реформирования сети позволят оператору понизить цены
|06.12.2010
|
«Мастертел» заключил договор на оказание телекоммуникационных услуг с компанией Selgros
Компания «Мастертел», оператор связи в Москве и Санкт-Петербурге, заключила договор на оказание телеком
|22.11.2010
|
«Мастертел» открыл музей истории телефона
Оператор связи в Москве и Санкт-Петербурге компания «Мастертел» провела торжественную церемонию открытия крупнейшего в России и Европе музея истории телефона. В музее можно увидеть более 500 экспонатов, среди них широко представлены телефоны боль
|09.11.2010
|
«Мастертел» обеспечит телекоммуникациями бизнес-школу «Сколково»
Оператор связи «Мастертел» и Московская школа управления «Сколково» подписали соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве, в рамках которого «Мастертел» обеспечит бизнес-школу телекоммуникациями. Московс
|19.10.2010
|
«Мастертел» проложит дополнительные резервные коммуникации
р, серьезно повредивший сетевую инфраструктуру множества операторов связи, в том числе и узел сети «Мастертел», сообщает пресс-служба оператора. В результате чего некоторые клиенты компании ста
|08.07.2010
|
«Мастертел» заключил партнёрское соглашение с телерадиовещательной компанией «Лира»
«Мастертел» и телерадиовещательная компания «Лира» заключили партнёрское соглашение, по услови
|03.06.2010
|
«Мастертел» предоставил услуги связи телеканалу «Дождь»
Компания «Мастертел», оператор связи в Москве и Санкт-Петербурге, объявила о завершении проекта по предоставлению услуг связи телеканалу «Дождь». В рамках проекта были оказаны телекоммуникационные услуги
|20.11.2006
|
Павел Нестеров назначен техническим директором "Мастертела"
Павел Нестеров назначен новым техническим директором компании «Мастертел» - оператора связи в Москве и Московской области. Ранее эту должность занимал Андрей Маркин. Павел Нестеров родился 4 июля 1976 года. В 1998 г. окончил МТУСИ, факультет автоматической
|13.09.2005
|
"Мастертел": Стратегия "единый оператор связи" оказалась верной
История развития компании 2002 год Официальное объявление о создании оператора связи «Мастертел». Компания начала предоставлять корпоративным клиентам услуги телефонии, доступа в
|09.06.2005
|
В "Мастертел" назначен техдиректор
Компания «Мастертел», работающая на рынке корпоративных телекоммуникационных решений Московского региона, объявляет о назначении Андрея Маркина техническим директором. Новое кадровое назначение связано с
|01.06.2005
|
В "Мастертел" назначен коммерческий директор
Компания «Мастертел», работающая на рынке корпоративных телекоммуникационных решений Московского региона, объявляет о назначении Евгения Сандомирского коммерческим директором. Ранее г-н Сандомирский зани
|29.03.2005
|
"Мастертел" установил новый центральный коммутатор
Компания «Мастертел», работающая на рынке корпоративных коммуникационных решений Московского региона, объявляет об окончании работ по внедрению в эксплуатацию цифровой транзитной АТС Nokia DX-220. Nokia
|10.08.2004
|
"Мастертел" обеспечил связью "Вэйпарк"
Компания «Мастертел» ввела в эксплуатацию телекоммуникационную инфраструктуру торгово-развлекательного комплекса «Вэйпарк». Телекоммуникационная инфраструктура «Вэйпарка» включает в себя два выделенных ц
|20.07.2004
|
"Мастертел" создал телеком-инфраструктуру торгового комплекса "Разные Разности"
Сегодня компания "Мастертел", универсальный оператор связи, работающий на рынке корпоративных коммуникационных решений Москвы и Московской области, объявила о создании телекоммуникационной инфраструктуры торгово
|21.04.2004
|
"Мастертел" расширил телекоммуникационную сеть филиалов "ПИЦЦАфабрика"
Компания «Мастертел», универсальный оператор связи в Москве и области, объявила о расширении телекоммуникационной сети компании «ПИЦЦАфабрика» и подключении к ней новых филиалов. Компания «Мастертел
|25.03.2004
|
"Мастертел" и КОМКОР расширили стратегическое сотрудничество
Компания "Мастертел", универсальный оператор связи, работающий на рынке корпоративных коммуникационных
|09.03.2004
|
"Мастертел" выпустил карты для корпоративных клиентов "Альфа Банк Экспресс"
Сегодня компания «Мастертел», универсальный оператор связи, работающий на рынке корпоративных коммуникационных решений Москвы и Московской области, и «Альфа Банк Экспресс» (АБЭ) объявили о выпуске совместных тел
Прайм Бизнес Групп и организации, системы, технологии, персоны:
|Езопов Виталий 14 13
|Хала Илья 44 6
|Сафронов Виктор 5 4
|Белов Михаил 6 3
|Легезо Денис 40 2
|Сандомирский Евгений 5 2
|Елфимов Владимир 3 2
|Слизов Владимир 5 2
|Квасников Алексей 8 2
|Казачков Денис 2 2
|Маркин Андрей 4 2
|Перевозчиков Алексей 4 2
|Лапшин Алексей 24 2
|Чернов Антон 23 2
|Ананьин Алексей 87 2
|Белик Сергей 17 1
|Фомичев Сергей 6 1
|Медведев Дмитрий 1662 1
|Колмычек Павел 17 1
|Кузьмин Василий 11 1
|Горбунов Дмитрий 8 1
|Векилов Тимур 28 1
|Аксенов Андрей 41 1
|Гениев Артем 10 1
|Шингарев Евгений 7 1
|Рудевский Антон 40 1
|Алексанов Алексей 2 1
|Ковалевский Вадим 4 1
|Суконник Михаэль 8 1
|Богданчиков Евгений 12 1
|Богданчиков Сергей 8 1
|Юдин Григорий 3 1
|Карташев Андрей 2 1
|Бодров Андрей 3 1
|Вотановский Андрей 2 1
|Нестеров Павел 1 1
|Журавлев Вячеслав 2 1
|Жданов Вячеслав 1 1
|Елистратова Ирина 5 1
|Гавриленко Елена 12 1
|Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 3
|РБК Инновации 47 1
|N+1 - Издание 180 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 656 1
|Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11386 1
|Известия ИД 694 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1395739, в очереди разбора - 732101.
Создано именных указателей - 184942.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.