Прайм Бизнес Групп - Мастертел - МТ Телеком

«Мастертел» и «СерчИнформ» начали совместную работу в области ИБ Компания «Мастертел» заключила партнерское соглашение с «СерчИнформ» и прошла сертификацию на оказание

Почему облачные провайдеры снижают стоимость сервисов, и как это сказывается на их надежности «Мастертел» — крупнейший телеком-оператор в столичном регионе, сетевая инфраструктура которого

Как выбрать действительно качественную облачную инфраструктуру В столице совершенствуют уникальный облачный кластер В конце весны 2021 г. компания «Мастертел» открыла третью точку геораспределенного катастрофоустойчивого кластера облака MasterCloud. Базой послужили 3 московских ЦОДа, сертифицированные по Tier 3. В каждый из них оператор «з

Виктор Сафронов, «Мастертел»: Почему телеком-компании отказываются от классического железа енциально способна оказать на качество телекоммуникационных услуг. Кроме того, несколько лет назад «Мастертел» принял стратегическое решение о развитии облачного направления, в рамках которого

HPE внедрила решение HPE Greenlake для «Мастертел» Hewlett Packard Enterprise (HPE) внедрила решение HPE Greenlake для «Мастертел», российского оператора связи. Благодаря HPE Greenlake «Мастертел» смог моде

«Мастертел» запустит облачный сервис в рамках Equinix Cloud Exchange «Мастертел» объявил о планах запуска облачного сервиса для клиентов в рамках Equinix Cloud Exchange. Представленный продукт позволит заказчикам внедрять инновации в облаке для улучшения качества

«Мастертел» завершил очередной этап строительства ЦОДа в технополисе «Москва» «Мастертел» объявил о завершении очередного этапа строительства крупнейшего в Москве центра об

«Мастертел» объединил офисы ФСК ЕЭС в единую телекоммуникационную сеть Компания «Мастертел», оператор связи в Москве и Санкт-Петербурге, сообщила о реализации проекта для Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы. В рамках сотрудничества, «Мастертел»

«Мастертел» подключил ЦОД IXcellerate к выделенной волоконно-оптической сети «Мастер-Коннект» Оператор связи «Мастертел» сообщил о подключении ЦОД IXcellerate к выделенной волоконно-оптической сети «Мастер-Коннект». Специалисты «Мастертел» проложили на территории IXcellerate кабель повышенной ем

«Мастертел» предоставил доступ в интернет «КБ Комплектэнерго» Оператор связи «Мастертел» сообщил о заключении партнерского соглашения на предоставление телекоммуникационных услуг с «КБ Комплектэнерго». В группу компаний «КБ Комплектэнерго» входят организации, которые раб

«Мастертел» предоставил «Русской Долговой Корпорации» резервный канал доступа в интернет «Мастертел» предоставил для ГК «Русская Долговая Корпорация» высокоскоростной резервный канал доступа в интернет, а также 100 выделенных телефонных линий для Call-центра. «Класть все яйца в одну

«Мастертел» предоставил телеком-услуги Научному центру оперативного мониторинга Земли Компания «Мастертел» сообщила о техническом партнерстве с Научным центром оперативного мониторинга Земли корпорации «Российские космические системы». В рамках сотрудничества, оператор связи «Мастертел

«Мастертел» предоставил канал доступа в интернет «Объединенной энергетической компании» Оператор связи «Мастертел» реализовал проект по предоставлению телекоммуникационных услуг для одной из крупнейших электросетевых компаний Москвы - «Объединенной энергетической компании» (ОЭК). ОЭК стремится ма

«Мастертел» обеспечил компанию «Финам» высокоскоростным каналом доступа в интернет Оператор связи «Мастертел» и «Инвестиционная компания «Финам» приступили к сотрудничеству. Целью такого сотрудничества является обеспечение компании «Финам» высокоскоростным каналом доступа в интернет с гарант

«Мастертел» предоставил холдингу «Кордиант» комплекс телекоммуникационных услуг в бизнес-центре Lighthouse Оператор связи «Мастертел» реализовал проект с компанией «Кордиант». В рамках партнерства «Мастертел» предоставляет холдингу полный комплекс телекоммуникационных услуг в новом бизнес-центре класса «А» L

«Мастертел» модернизирует сеть Компания «Мастертел» сообщила о вводе в эксплуатацию и переключении нового кабеля в дата-центре «СтекТелеком» по адресу Варшавское шоссе, д.125. По итогам ввода, емкость кабеля увеличилась с 72 до 264 во

«Мастертел» продублировал ядро сети «Мастертел» объявил об окончании работ по преобразованию сети MPLS в 2011 г. В ходе проекта был реализован ряд инициатив, позволяющий повысить качество и надежность предоставляемых услуг в любых

«Мастертел» модернизирует телеком-инфраструктуру Ломоносовской частной школы «Мастертел» объявил о начале масштабного телекоммуникационного проекта с Ломоносовской частной

«Мастертел» обеспечил связью пресс-конференцию Дмитрия Медведева в Сколково Компания «Мастертел», оператор связи в Москве и Санкт-Петербурге, обеспечил связью пресс-конференцию Президента России Дмитрия Медведева, которая прошла 18 мая в Московской школе управления «Сколково». С

«Мастертел» предоставит телеком-услуги туроператору VKO Travel «Мастертел», оператор связи в Москве и Санкт-Петербурге, и туроператор VKO Travel подписали со

«Мастертел» сделал звонки в Японию бесплатными Оператор Москвы и Санкт-Петербурга «Мастертел» объявил об отмене платы за звонки в Японию на время стихийного бедствия и первых ш

«Мастертел» обеспечил связью «Технический центр Департамента культуры города Москвы» «Мастертел» в рамках контракта с ГУК «Технический центр Департамента культуры города Москвы» провел комплекс работ в историческом центре столицы, куда технический центр переехал в 2010 г. Новый

«Мастертел» объединил телекоммуникационную инфраструктуру компании NAI Becar в Москве и Санкт-Петербурге «Мастертел» объединил телекоммуникационную инфраструктуру компании NAI Becar в Москве и Санкт-

«Мастертел» завершает модернизацию сети «Мастер-коннект» Компания «Мастертел», оператор связи в Москве и Санкт-Петербурге, завершает модернизацию сети «темного» волокна «Мастер-коннект». Инвестиции в процесс реформирования сети позволят оператору понизить цены

«Мастертел» заключил договор на оказание телекоммуникационных услуг с компанией Selgros Компания «Мастертел», оператор связи в Москве и Санкт-Петербурге, заключила договор на оказание телеком

«Мастертел» открыл музей истории телефона Оператор связи в Москве и Санкт-Петербурге компания «Мастертел» провела торжественную церемонию открытия крупнейшего в России и Европе музея истории телефона. В музее можно увидеть более 500 экспонатов, среди них широко представлены телефоны боль

«Мастертел» обеспечит телекоммуникациями бизнес-школу «Сколково» Оператор связи «Мастертел» и Московская школа управления «Сколково» подписали соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве, в рамках которого «Мастертел» обеспечит бизнес-школу телекоммуникациями. Московс

«Мастертел» проложит дополнительные резервные коммуникации р, серьезно повредивший сетевую инфраструктуру множества операторов связи, в том числе и узел сети «Мастертел», сообщает пресс-служба оператора. В результате чего некоторые клиенты компании ста

«Мастертел» заключил партнёрское соглашение с телерадиовещательной компанией «Лира» «Мастертел» и телерадиовещательная компания «Лира» заключили партнёрское соглашение, по услови

«Мастертел» предоставил услуги связи телеканалу «Дождь» Компания «Мастертел», оператор связи в Москве и Санкт-Петербурге, объявила о завершении проекта по предоставлению услуг связи телеканалу «Дождь». В рамках проекта были оказаны телекоммуникационные услуги

Павел Нестеров назначен техническим директором "Мастертела" Павел Нестеров назначен новым техническим директором компании «Мастертел» - оператора связи в Москве и Московской области. Ранее эту должность занимал Андрей Маркин. Павел Нестеров родился 4 июля 1976 года. В 1998 г. окончил МТУСИ, факультет автоматической

"Мастертел": Стратегия "единый оператор связи" оказалась верной История развития компании 2002 год Официальное объявление о создании оператора связи «Мастертел». Компания начала предоставлять корпоративным клиентам услуги телефонии, доступа в

В "Мастертел" назначен техдиректор Компания «Мастертел», работающая на рынке корпоративных телекоммуникационных решений Московского региона, объявляет о назначении Андрея Маркина техническим директором. Новое кадровое назначение связано с

В "Мастертел" назначен коммерческий директор Компания «Мастертел», работающая на рынке корпоративных телекоммуникационных решений Московского региона, объявляет о назначении Евгения Сандомирского коммерческим директором. Ранее г-н Сандомирский зани

"Мастертел" установил новый центральный коммутатор Компания «Мастертел», работающая на рынке корпоративных коммуникационных решений Московского региона, объявляет об окончании работ по внедрению в эксплуатацию цифровой транзитной АТС Nokia DX-220. Nokia

"Мастертел" обеспечил связью "Вэйпарк" Компания «Мастертел» ввела в эксплуатацию телекоммуникационную инфраструктуру торгово-развлекательного комплекса «Вэйпарк». Телекоммуникационная инфраструктура «Вэйпарка» включает в себя два выделенных ц

"Мастертел" создал телеком-инфраструктуру торгового комплекса "Разные Разности" Сегодня компания "Мастертел", универсальный оператор связи, работающий на рынке корпоративных коммуникационных решений Москвы и Московской области, объявила о создании телекоммуникационной инфраструктуры торгово

"Мастертел" расширил телекоммуникационную сеть филиалов "ПИЦЦАфабрика" Компания «Мастертел», универсальный оператор связи в Москве и области, объявила о расширении телекоммуникационной сети компании «ПИЦЦАфабрика» и подключении к ней новых филиалов. Компания «Мастертел

"Мастертел" и КОМКОР расширили стратегическое сотрудничество Компания "Мастертел", универсальный оператор связи, работающий на рынке корпоративных коммуникационных