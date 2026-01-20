Получите все материалы CNews по ключевому слову
Бодров Андрей
СОБЫТИЯ
|20.01.2026
|Сеть «М.Косметик» открыла первый даркстор 1
|19.10.2023
|«Магнит» покупает KazanExpress и запускает собственный маркетплейс 1
|01.04.2013
|Эстонец собрал из фото Curiosity панораму Марса 1
|01.11.2010
|ЦОД в России: рынок подстроился под разборчивый бизнес 1
Бодров Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2262 1
|Вотановский Андрей 2 1
|Хуснуллин Линар 4 1
|Перевозчиков Алексей 4 1
|Солокхин Александр 6 1
|Ханда Кевин 4 1
|Лапшин Алексей 24 1
|Чернов Антон 23 1
|Ананьин Алексей 88 1
|Поляков Алексей 15 1
|Белик Сергей 17 1
|Легезо Денис 40 1
|Гениев Артем 10 1
|Слизов Владимир 5 1
|Суконник Михаэль 8 1
|Квасников Алексей 8 1
|Юдин Григорий 3 1
