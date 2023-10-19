«Магнит» покупает KazanExpress и запускает собственный маркетплейс

«Магнит», российский ритейлер, достиг соглашения, в соответствии с которым может приобрести онлайн-площадку KazanExpress. На базе нового актива ритейлер запустит собственный маркетплейс «Магнит маркет». Об этом CNews сообщили представители «Магнита».

«Магнит» достиг соглашения о приобретении 100% «Казаньэкспресс» у «AliExpress Россия», предпринимателя Сергея Еремеева и основателей KazanExpress Линара Хуснуллина и Кевина Ханда. Закрытие сделки зависит от согласования с Федеральной антимонопольной службой России (ФАС России). Ожидается, что сделка будет профинансирована за счет собственных средств.

Платформа и сильная команда KazanExpress в сочетании с закупочной силой «Магнита», его сетью из 28 тыс. магазинов по всей стране и развитой логистической инфраструктурой позволит ритейлеру стать значимым игроком в динамично растущем сегменте маркетплейсов. Ожидается, что сделка окажет сильный синергетический эффект на основной бизнес «Магнита», равно как и на бизнес KazanExpress, а также позволит ритейлеру сделать рывок в реализации своей омниканальной стратегии.

В сделку войдет вся инфраструктура маркетплейса KazanExpress: технологическая платформа, пункты выдачи заказов (ПВЗ), склады, автопарк, а также интеллектуальная собственность. Кроме того, «Магнит» получит наработанный пул из 12 тыс. российских продавцов маркетплейса.

В контуре группы компаний «Магнит» KazanExpress сменит название и будет развиваться под брендом «Магнит маркет». Компания рассчитывает задействовать экспертизу команды KazanExpress и возможности собственного e-grocery бизнеса в масштабировании маркетплейса.

По оценке INFOline, по итогам 2022 г. KazanExpress находился на пятом месте среди маркетплейсов по количеству заказов. Аудитория маркетплейса превышает 5 млн человек в месяц. Ассортимент насчитывает около 1,5 млн SKU более чем в 20 категориях, таких как электроника и бытовая техника, одежда и обувь, красота и здоровье, бытовая химия и личная гигиена, товары для дома, строительства и ремонта, детские товары, товары для спорта и отдыха, зоотовары, книги, и др. «Магнит» продолжит сотрудничество с представленными на площадке продавцами, будет развивать товарные категории и привлекать новых селлеров.

Сеть ПВЗ KazanExpress сейчас насчитывает более 500 точек в 120 городах. Планируется, что в рамках развития маркетплейса «Магнит маркет» география и число пунктов выдачи будут кратно увеличены за счет открытия ПВЗ в магазинах «Магнит» всех форматов, что позволит покупателям получать заказы в удобной локации рядом с домом, а ритейлеру – привлечь дополнительный трафик.

Гюванч Донмез, директор по электронной коммерции розничной сети «Магнит»: «Покупая KazanExpress, мы получаем технологическое решение и ассортиментную базу для эффективного запуска маркетплейса. Наличие собственной инфраструктуры – десятков распределительных центров, автопарка из тысяч грузовиков и самой большой в стране сети из 28 тыс. магазинов, на базе которых будут организованы пункты выдачи, - позволит нам быстро нарастить присутствие в этом динамичном сегменте рынка и войти в число лидеров электронной коммерции в России. На «Магнит маркете» мы планируем собрать все необходимое, от продуктов питания до товаров для ремонта, которые будут доступны к заказу в пункты выдачи в шаговой доступности от покупателя или с курьерской доставкой. Мы рассчитываем, что налаженные отношения с ведущими поставщиками позволят нам сформировать уникальное ценовое предложение в наиболее востребованных категориях товаров – ключевым преимуществом «Магнит маркета» станут традиционно низкие цены «Магнита».

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Андрей Бодров, директор по инвестициям, стратегии и развитию бизнеса розничной сети «Магнит»: «Это стратегическая сделка для «Магнита», она позволит нам расширить присутствие на рынке и придаст дополнительный импульс развитию бизнеса компании, следуя нашей стратегии омниканальности и мультиформатности. «Магнит» уже является одним из лидеров в традиционном ритейле и заметным игроком в e-grocery, а выход в сегмент маркетплейсов даст нам возможность вывести предложение для покупателей на новый уровень».

Сергей Гречин, генеральный директор «AliExpress Россия»: «AliExpress Россия – крупнейший маркетплейс для покупок товаров из других стран. В будущем мы сосредоточимся на развитии кросс-бордерного бизнеса, как фокусного для себя, и также продолжим развивать другие направления. В свою очередь, такой быстро растущий бизнес, как KazanExpress, нуждается в большем локальном фокусе для дальнейшего развития и масштабирования. Мы считаем, что «Магнит» обладает нужными ресурсами и сможет использовать талант и целеустремленность команды, логистические и инфраструктурные активы для того, чтобы достичь амбициозных результатов и доли рынка».

Линар Хуснуллин, основатель и генеральный директор KazanExpress: «Для нашего маркетплейса пришло время совершить новый рывок и открыть свои возможности для большинства жителей нашей страны. Мы рады, что теперь пойдем с «Магнитом» - компанией, которую знают в каждом уголке России, у которой великолепные логистические и закупочные мощности, а также миллионы преданных клиентов. Покупатели «Магнита» и KazanExpress вскоре смогут приобретать все нужное еще комфортнее: с еще более широким ассортиментом, удобной доставкой и множеством поставщиков».

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Публичное акционерное общество «Магнит» является холдинговой компанией группы обществ, занимающихся розничной торговлей через сеть магазинов «Магнит», с местом нахождения в Краснодаре. По состоянию на 30 июня 2023 г. сеть «Магнит» насчитывала 28 309 магазинов, расположенных в 4 183 населенных пунктах России и Республике Узбекистан. Около двух третей магазинов компании работает в городах с населением менее 500 тыс. человек. Компания управляет собственной логистической системой, насчитывающей по состоянию на 30 июня 2023 г. 45 распределительных центров, автоматизированную систему управления запасами и автопарком, состоящим из 5 412 автомобилей. В соответствии с результатами компании по МСБУ 17, ее выручка за первое полугодие 2023 г. составила 1 229 млрд руб., EBITDA – 82 млрд руб.