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Belmont Белмонт

Belmont - Белмонт

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 1 дело, на cумму 110 000 ₽*

Судебные дела (1) на сумму 110 000 ₽*
в качестве ответчика (1) на сумму 110 000 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


06.04.2016 Genesys начал демпинговую войну на рынке ПО для колл-центров 1
07.09.2015 Belmont реализовала возможность предсказательного взаимодействия с клиентами для «Кредит Европа Банка» 2
14.07.2015 «Кредит Европа Банк» протестировал систему управления обучением Blackboard 1
01.07.2015 Топ-менеджмент лично контролирует качество клиентского сервиса 1
24.05.2013 Genesys открывает первый центр обучения в России 1
01.11.2010 ЦОД в России: рынок подстроился под разборчивый бизнес 1
07.07.2010 Время подрасти: эксперты оценивают рынок ЦОВов 1
24.07.2007 В Acer назначен менеджер по развитию продаж периферийного оборудования 1
26.04.2004 Belmont открыл представительство в северной столице 1
28.01.2003 Hewlett-Packard объявил чемпионов 2
20.03.2002 Verysell Distribution объявила лучших дилеров по оборудованию НР 1
19.09.2001 25-28 сентября в Москве пройдет INTERNETCOM 2001 1
07.12.2000 В Рунете работает приемный пункт химчистки "Лавандерия" 1

Публикаций - 14, упоминаний - 16

Belmont и организации, системы, технологии, персоны:

Genesys 215 4
HP Inc. 5876 3
Ростелеком 10896 2
МегаФон 10665 2
Microsoft Corporation 25728 2
Intel Corporation 12789 2
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 202 2
HP - Hewlett-Packard 3662 2
TietoEVRY - Tieto 145 2
Altuera - Альтуэра 20 2
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 2
Oxygen - O2xygen - О2ксиджен - О2 клауд - Бизнес Система Телехаус 6 1
Radware - Alteon WebSystems 31 1
AESP - Advanced Electronic Support Products 27 1
Broadcom - VMware 2599 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5619 1
Dell EMC 5172 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 1
Amazon Inc - Amazon.com 3261 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1617 1
IBM - International Business Machines Corp 9687 1
9535 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1749 1
Acer Group - Acer Inc 2766 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2142 1
Комплит - Complete 114 1
Vertiv - ранее Emerson Network Power 77 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9488 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 338 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 1
Компьюлинк ГК - Compulink 456 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1132 1
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 271 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 231 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 341 1
Такском - Taxcom 254 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 475 1
AMT Group - АМТ-Груп 364 1
Кредит Европа банк 66 2
Трансинвестбанк - Транспортный инвестиционный банк 4 1
Sky Express - Скай Экспресс - Небесный экспресс 23 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8784 1
Газпром ПАО 1488 1
ВТБ - Почта Банк 513 1
Связной ГК 1400 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2919 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1504 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
TCV - Technology Crossover Ventures 10 1
Tez Tour - Тез Тур 8 1
NF Group - НФ Групп - ранее Knight Frank - Найт Фрэнк 35 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13701 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5619 1
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 16 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4478 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64591 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35940 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8570 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5979 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12150 3
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 726 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13553 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6931 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33292 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12121 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26193 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10601 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9243 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12801 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4982 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16935 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8194 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24253 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27273 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3569 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6219 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12769 2
MarTech - Telemarketing - Телемаркетинг 167 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18262 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22818 2
VADI - Virtual Application Delivery Infrastructure 4 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2054 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2978 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4851 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13028 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18025 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6625 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8191 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34612 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22475 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17916 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1339 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1899 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28131 1
ИнтелТелеком - Infinity call-center 18 1
Dell PowerConnect 14 1
RapidSoft - Clientrix 5 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1671 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 290 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1283 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1443 1
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 191 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 681 1
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 357 1
Microsoft Dynamics CRM 564 1
Amazon EC2 - Amazon ECC - Amazon Elastic Compute Cloud 146 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 355 1
Genesys Cloud - Genesys Cloud Omnichannel Contact Center - Genesys Omnichannel Engagement Center Solution 8 1
Genesys BEP - Genesys Business Edition Premise 6 1
Dell VIS - Dell Virtually Integrated System 4 1
HPE Blade Scale Architecture - HPE BladeSystem - HPE BladeMatrix 92 1
Dell EMC EqualLogic SAN 24 1
Genesys Voice Platform 10 1
Infra Call Center - Infra Call Center Outbound - Infra Call Center Supervisor 16 1
IBM Smarter Planet - Разумная планета 15 1
Левин Владимир 20 3
Саушкин Олег 31 2
Перевозчиков Алексей 4 1
Шнырев Алексей 2 1
Солокхин Александр 6 1
Зубехина Алина 2 1
Хроменко Светлана 1 1
Сцепуро Инна 1 1
Сорочкин Лев 1 1
Левин Леонид 133 1
Крылов Павел 25 1
Лапшин Алексей 24 1
Чернов Антон 23 1
Ананьин Алексей 90 1
Тимофеев Алексей 7 1
Поляков Алексей 15 1
Белик Сергей 17 1
Богаченко Александр 9 1
Легезо Денис 40 1
Старков Петр 7 1
Гениев Артем 11 1
Ромашин Максим 5 1
Ходос Юрий 22 1
Слизов Владимир 5 1
Суконник Михаэль 8 1
Городецкий Борис 4 1
Борисова Полина 13 1
Лещенко Олег 7 1
Шокуров Егор 6 1
Квасников Алексей 8 1
Серогодская Ольга 5 1
Бодров Андрей 4 1
Вотановский Андрей 2 1
Кудрявцев Денис 3 1
Петракова Ирина 1 1
Пащенко Денис 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 165207 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47401 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54581 4
Европа 24918 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19441 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14789 3
Казахстан - Республика 6017 2
Финляндия - Финляндская Республика 3693 2
Земля - планета Солнечной системы 10842 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3447 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1376 1
Италия - Итальянская Республика 4497 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3561 1
Украина 7911 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1709 1
Москва - Садовое кольцо 119 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 578 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3118 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27129 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53182 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2462 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6132 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33537 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18059 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2311 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3780 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11533 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6566 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12246 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3783 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21496 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6137 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3006 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57368 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11665 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5087 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3836 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5579 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7363 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6702 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1830 1
Аренда 2670 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1710 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3293 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4629 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 373 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3451 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1629 1
Web design - Веб-дизайн 119 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2167 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1577 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 738 1
Философия - Philosophy 530 1
The Economist 49 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8579 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3938 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 332 1
Genesys University 4 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457759, в очереди разбора - 727842.
Создано именных указателей - 197873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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