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Belmont Белмонт
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 1 дело, на cумму 110 000 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 14, упоминаний - 16
Belmont и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13701 1
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5619 1
|Левин Владимир 20 3
|Саушкин Олег 31 2
|Перевозчиков Алексей 4 1
|Шнырев Алексей 2 1
|Солокхин Александр 6 1
|Зубехина Алина 2 1
|Хроменко Светлана 1 1
|Сцепуро Инна 1 1
|Сорочкин Лев 1 1
|Левин Леонид 133 1
|Крылов Павел 25 1
|Лапшин Алексей 24 1
|Чернов Антон 23 1
|Ананьин Алексей 90 1
|Тимофеев Алексей 7 1
|Поляков Алексей 15 1
|Белик Сергей 17 1
|Богаченко Александр 9 1
|Легезо Денис 40 1
|Старков Петр 7 1
|Гениев Артем 11 1
|Ромашин Максим 5 1
|Ходос Юрий 22 1
|Слизов Владимир 5 1
|Суконник Михаэль 8 1
|Городецкий Борис 4 1
|Борисова Полина 13 1
|Лещенко Олег 7 1
|Шокуров Егор 6 1
|Квасников Алексей 8 1
|Серогодская Ольга 5 1
|Бодров Андрей 4 1
|Вотановский Андрей 2 1
|Кудрявцев Денис 3 1
|Петракова Ирина 1 1
|Пащенко Денис 4 1
|The Economist 49 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8579 4
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3938 1
|The Economist Intelligence Unit 41 1
|МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 332 1
|Genesys University 4 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457759, в очереди разбора - 727842.
Создано именных указателей - 197873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457759, в очереди разбора - 727842.
Создано именных указателей - 197873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.