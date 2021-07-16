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Индексная книга (каталог) CNews*
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Genesys Cloud Genesys Cloud Omnichannel Contact Center Genesys Omnichannel Engagement Center Solution

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


16.07.2021 Softline перевела некоммерческий университет UniMinuto в Колумбии в онлайн 1
12.07.2021 LG открыла новый корпоративный облачный центр обработки звонков 1
09.04.2021 Genesys объявила о намерении приобрести Bold360 у LogMeln 1
30.07.2020 Интеграция Genesys Cloud и Microsoft Teams повышает эффективность совместной работы и производительность контакт-центров 1
09.06.2020 Решение Genesys Cloud включено в каталог AWS Marketplace 2
06.04.2016 Genesys начал демпинговую войну на рынке ПО для колл-центров 2
15.05.2015 Платформа Genesys Customer Experience интегрирована с решением Skype for Business 1

Публикаций - 8, упоминаний - 10

Genesys Cloud и организации, системы, технологии, персоны:

Genesys 216 5
Microsoft Corporation 25775 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 3
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 204 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 2
Belmont - Белмонт 14 1
Cisco Systems 5372 1
Amazon Inc - Amazon.com 3277 1
LG Electronics 3735 1
Softline - Софтлайн 3743 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 265 1
Крок - Croc 1964 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 1
Naumen - Наумен 752 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 1
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 271 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 231 1
AMT Group - АМТ-Груп 365 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 389 1
Altuera - Альтуэра 20 1
TCV - Technology Crossover Ventures 10 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Ингосстрах СПАО 478 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 1
ID Finance - MoneyMan - МФК МаниМен 30 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 89 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 4
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 3
CEM - CXM - Customer Experience Management - Технологии управления опытом клиента 55 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7062 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 2
Речевые технологии - VoiceTech - STT - S2T - Speech-to-text - Транскрибация - Технология преобразования речи в текст - Transcribe - Стенография, стенограмма - "расшифровка" (транскрибирование) аудиозаписей - Голосовой набор текста 167 1
Контактный центр - CCaaS - Contact Center as a Service - Контакт-центр как услуга - Контакт-центр из облака - Облачный контактный центр - Контактный центр по запросу (требованию) - Виртуальный контакт-центр - Аутсорсинговый контакт-центр 46 1
ТФОП - телефонная сеть общего пользования - PSTN - Public Switched Telephone Network 185 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2721 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1124 1
Service level - Уровень сервиса - Уровень обслуживания 571 1
Контактный центр - Outbound-услуги - сервис выполнения исходящих телефонных вызовов - Автодозвон - Предиктивный обзвон 430 1
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1280 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 1
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 668 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 1
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 727 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3257 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 1064 1
Microsoft Teams - MS Teams 670 2
Lenovo ThinkSmart Core - Lenovo ThinkSmart Hub - Lenovo ThinkSmart Bar - Lenovo ThinkSmart Cam 7 1
Genesys Engage - Genesys Engage Multicloud 56 1
Genesys CX Platform - Genesys Customer Experience - Genesys Customer Engagement Platform - Genesys Customer Interaction Portal - Genesys CIM Platform - Genesys Customer Interaction Management Platform 20 1
Genesys BEP - Genesys Business Edition Premise 6 1
Microsoft Forms 2 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 1
Terrasoft Creatio 109 1
Microsoft Skype for Business - Skype для бизнеса - Microsoft Lync Server - Microsoft Office Communication Server 198 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata EDP - Arenadata Enterprise Data Platform - AEDP 73 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
Amazon Web Services - AWS Marketplace 21 1
Саушкин Олег 31 1
McCann Dave - Макканн Дейв 1 1
Serafin Zig - Серафин Зиг 6 1
Jouve Olivier - Жув Оливье 1 1
Segre Paul - Сегре Пол 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 3
Америка Южная - Амазонка - Amazonas - крупнейшая река на Земле по длине, площади бассейна и полноводности - Амазония - Амазонская низменность 56 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Америка - Американский регион 2206 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Канада 5082 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Бразилия - Федеративная Республика 2520 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 1
Колумбия - Республика 551 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1074 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
Forrester Research 834 1
UniMinuto - Universidad Minuto de Dios 1 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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