Гениев Артем


УПОМИНАНИЯ


22.09.2025 «Экспресс 42» завершил трансформацию DevOps-практик ИТ-компании «Философт» 1
20.10.2021 Игра в VDI: почему «проще» не равно «лучше» 1
10.07.2020 Российские ЦОДы переходят на SDN. В чем преимущества таких решений? 1
29.03.2017 Управление технологиями переходит от ИТ к другим отделам 1
09.01.2017 Dell EMC: под флагом трансформации 1
10.11.2016 VMware расширила NFV-экосистему новыми партнерскими решениями 1
09.12.2015 Технологии SDN: массовое внедрение неизбежно 1
01.11.2010 ЦОД в России: рынок подстроился под разборчивый бизнес 1
21.04.2010 Dell выпустил ноутбуки для мобильных профессионалов 1
14.10.2009 Windows 7: какую схему лицензирования выбрать? 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Гениев Артем и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2443 7
Dell EMC 5060 4
Ростелеком 10124 3
МегаФон 9618 2
Intel Corporation 12435 2
Крок - Croc 1791 2
Dell Technologies - Dell Computer 2145 2
Cisco Systems 5185 1
Amazon Inc - Amazon.com 3085 1
Microsoft Corporation 25056 1
Huawei 4117 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13768 1
IBM - International Business Machines Corp 9508 1
Softline - Софтлайн 3126 1
ZTE Corporation 760 1
Autodesk 619 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 190 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2067 1
Fortinet 397 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9059 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1174 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 487 1
Dropbox 507 1
Extreme Networks 101 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1024 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 422 1
Riverbed Technology 112 1
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 115 1
TietoEVRY - Tieto 140 1
Emerson 85 1
HPE - Juniper Networks 428 1
Arista Networks 19 1
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 115 1
Прайм Бизнес Групп - Мастертел - МТ Телеком 74 1
Broadcom - VMware Telco NFV Group 7 1
Nvidia Corp 3661 1
NTT Com - NTT Communications 86 1
Radware 60 1
Viptela 6 1
Dell EMC Services - Dell Services 19 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2614 1
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 106 1
Columbia Sportswear 6 1
Абсолют Банк 240 1
Альфа-Капитал УК 128 1
Mitsubishi - MC Bank Rus - МС Банк Рус - Банк Капитал Москва 8 1
Трансинвестбанк - Транспортный инвестиционный банк 4 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6342 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 533 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70873 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22426 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16718 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11699 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55380 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31358 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26665 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6532 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9905 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16806 3
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 479 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30522 3
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2881 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13243 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21591 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14248 3
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2231 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33080 3
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1622 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4750 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21517 2
NFV - Network Functions Virtualization - VNF - Virtualized Network Functions - NFVI - Network Functions Virtualization Infrastructure - Виртуализация сетевых функций - Виртуальные сетевые решения 224 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12728 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4033 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25550 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14417 2
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 751 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3051 2
GSLB - Global Server Load Balancing - Глобальная балансировка нагрузки серверов - Балансировщик нагрузки 133 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5378 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4659 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12150 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6121 2
Кибербезопасность - ZTNA - Zero Trust Network Access - Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" - Нулевое доверие 233 2
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Software-Defined WAN - Программно-определяемая глобальная сеть 245 2
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 805 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7844 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11066 2
IN - Intelligent Network - Интеллектуальные сети 170 2
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 579 2
Microsoft Windows 7 1990 2
Broadcom - VMware vSphere 586 2
Dell Latitude - Серия ноутбуков 249 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1646 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3027 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 285 1
Microsoft Windows XP 2412 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1380 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1399 1
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 182 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1784 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 647 1
Autodesk AutoCAD 350 1
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 157 1
Nvidia Quadro GPU 249 1
Amazon EC2 - Amazon ECC - Amazon Elastic Compute Cloud 142 1
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 54 1
Broadcom - VMware vCloud NFV 9 1
Autodesk 3ds Max 84 1
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 186 1
Broadcom - VMware Ready 27 1
Broadcom - VMware vCloud Air Network - VMware vCloud Air Object Storage - VMware vCloud Air Monitoring Insight 36 1
Riverbed SteelHead 45 1
Fortinet Security Fabric - Fortinet Фабрика безопасности 48 1
Dell VIS - Dell Virtually Integrated System 4 1
Microsoft Open Subscription License - Microsoft Open Value Subscription 17 1
Broadcom - VMware Site Recovery 17 1
HPE Blade Scale Architecture - HPE BladeSystem - HPE BladeMatrix 92 1
Fortinet FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 117 1
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 352 1
IBM Smarter Planet - Разумная планета 15 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1313 1
Microsoft Windows 16142 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 262 1
Apple iPhone 6 4861 1
Broadcom - VMware vCloud Suite 98 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 302 1
Dell EMC EqualLogic SAN 24 1
Broadcom - VMware vMotion 42 1
Broadcom - VMware SD-WAN 12 1
Калинин Алексей 73 1
Марковский Роман 26 1
Сереченко Денис 13 1
Лапшин Алексей 24 1
Бобровников Борис 104 1
Чернов Антон 23 1
Василенко Александр 93 1
Ананьин Алексей 84 1
Поляков Алексей 15 1
Галкин Дмитрий 27 1
Алыхов Евгений 2 1
Белик Сергей 17 1
Карпов Сергей 42 1
Щербаков Борис 47 1
Di Piazza Gabriele - Ди Пьяцца Габриэль 2 1
Легезо Денис 40 1
Никитин Валерий 16 1
Лежнев Федор 43 1
Каганович Андрей 1 1
Мухин Алексей 2 1
Шуклин Андрей 22 1
Слизов Владимир 5 1
Суконник Михаэль 8 1
Квасников Алексей 8 1
Бондарев Сергей 10 1
Горелов Андрей 7 1
Зверев Виталий 2 1
Юдин Григорий 3 1
Fossé Philippe - Фоссе Филипп 4 1
Татур Андрей 2 1
Бодров Андрей 3 1
Вотановский Андрей 2 1
Перевозчиков Алексей 4 1
Курышева Юлия 6 1
Brown Jeff - Браун Джефф 16 1
Солокхин Александр 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 153358 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14377 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45049 2
Земля - планета Солнечной системы 10575 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1367 1
Украина 7735 1
Евразия - Евразийский континент 623 1
Москва - Садовое кольцо 154 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53012 1
Финляндия - Финляндская Республика 3643 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3371 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50363 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14703 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11538 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 446 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 344 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2258 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5724 2
Экономический эффект 1162 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19877 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1530 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6104 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1527 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3147 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4176 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31162 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3740 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5181 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6137 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1268 1
Аренда 2545 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 846 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54003 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4590 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17095 1
Философия - Philosophy 478 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4260 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5868 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 785 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1165 1
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 220 1
CNews - ZOOM.CNews 1852 1
IDC - International Data Corporation 4931 2
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8307 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 369 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 64 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 756 1
Gartner Magic Quadrant Data Center 9 1
SDN Central 3 1
Dell EMC Forum 1 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1385250, в очереди разбора - 730586.
Создано именных указателей - 183390.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

