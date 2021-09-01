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Emerson


01.09.2021 PT ISIM выявляет эксплуатацию критически опасных уязвимостей в комплексе промышленной автоматизации CODESYS 1
06.07.2021 Group-IB и «Ротек» объявили о сотрудничестве для защиты объектов КИИ от технологических рисков и киберугроз 1
04.08.2020 В PT Industrial Security Incident Manager появилась возможность пополнять базу знаний пакетами экспертизы 1
13.07.2020 Государство выдало 250 миллионов на выпуск «железа» на «Байкалах» 1
02.12.2019 12 ошибок в работе с электронными таблицами, повлекших катастрофические убытки 2
26.11.2019 Что нужно знать о цифровизации промышленности 1
14.06.2019 Cisco представила решения интернета вещей для работы в неблагоприятных условиях 1
30.08.2018 Как «принцип Михалыча» помог создать «цифровое месторождение» 1
15.08.2018 Появились первые истинно российские материнские платы — на процессорах Intel. Опрос 1
27.02.2018 Emerson и AspenTech представят совместные программные технологические решения 6
19.12.2016 Как работают инновации в ТЭК: российская платформа для автоматизации отрасли 1
29.11.2016 Каждая российская организация стала жертвой хакеров 1
19.07.2016 «Информзащита» при поддержке Emerson протестировала решение для защищенного подключения удаленных пользователей к АСУ ТП 3
19.02.2016 «ТрастИнфо» подвел итоги модернизации инженерных систем в 2015 г. 1
10.12.2015 Дата-центр без потерь электроэнергии 1
13.10.2015 «Первый БИТ» обновил «1С:Бухгалтерию предприятия» в Emerson Process Management 2
22.07.2015 «Парма-Телеком» перешла на бренд ITPS 1
17.03.2015 «ЛанКей» построила ЦОД для «Федеральной грузовой компании» 1
19.02.2015 Новым главой Firefox стал эксперт по облакам 1
02.12.2014 Исследователи Digital Security обнаружили 29 уязвимостей в компонентах АСУ ТП 1
19.11.2014 Международный форум «Вокруг ЦОД. Современная инженерная инфраструктура» пройдет в Санкт-Петербурге 1
04.09.2014 IBS Platformix завершил проект по созданию резервного ЦОД для банка «Петрокоммерц» 1
14.03.2014 Delta поставит ИБП большой мощности для China Telecom 1
04.03.2014 «АМТ-Груп» создала ИТ-инфраструктуру проекта МТА для «ОАК-Транспортные самолеты» 1
04.02.2014 В Москве пройдет гранд-форум «Бизнес и ИТ. Вокруг Облака. Вокруг ЦОД. Вокруг IP» 1
20.12.2013 «Энвижн Груп» предоставляет услуги инженерной поддержки «Интер РАО» 1
09.12.2013 «Челябэнергосбыт» открыл новый ЦОД на базе решений Oracle 1
07.10.2013 «Газпром нефть» рассказала об ИТ-стратегии компании 1
18.06.2013 В Калининграде пройдет конференция «Вокруг ЦОД. Вокруг Облака. Вокруг IP» 1
28.05.2013 Компьютер займет место инженера в ЦОД 3
16.04.2013 В Москве пройдет выставка телеком-оборудования, систем управления, ИТ и услуг связи «Связь-Экспокомм-2013» 1
13.03.2013 В Москве состоится гранд-форум «Бизнес и ИТ, Вокруг Облака, Вокруг ЦОД и Вокруг IP» 1
01.10.2012 9 октября откроется XII Международная специализированная выставка «Передовые Технологии Автоматизации. ПТА-2012» 1
27.08.2012 Банк ВТБ24 и «Инфосистемы Джет» запустили новый отказоустойчивый дата-центр 1
17.08.2012 CNews FORUM 2012: Список VIP-докладчиков и гостей пополняется с каждым днем 1
02.08.2012 Определены 10 ИТ-профессий с самыми высокими требованиями 1
06.06.2012 «Инфосистемы Джет» построили ЦОД для «Авиастар-СП» 1
24.02.2012 Oracle: компании из самых разных отраслей расширяют использование серверов SPARC T4 1
14.02.2012 «Астерос» оборудовала серверное помещение в новом офисе «Фармстандарт» 1
10.02.2012 «ДатаДом» построил ЦОД для «Электронной Москвы» 1

Публикаций - 56, упоминаний - 95

Emerson упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11143 4
SAP SE 3218 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 2
Рикор Электроникс - Rikor Electronics 24 2
Рикор Холдинг - Rikor 70 2
АТОЛ ГК 168 2
ОФД-Я - Ярус 18 2
Cisco Systems 2054 2
Intel Corporation 4198 2
LanKey - ЛанКей ИТ 23 1
Рикор ИМТ 5 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 597 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 1
Aspen - AspenTech - Aspen Technology - Аспен Технолоджи 35 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 1
Supermicro 65 1
Atrinity - Атринити 21 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
B&R Industrial Automation 4 1
ITPS Группа компаний - Парма-Телеком 34 1
Saprun - Сапран групп 38 1
Google LLC 7168 1
Nortel Networks 223 1
Eastman Kodak 102 1
Schneider Electric 409 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Facebook 3767 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 1221 1
IBM 3554 1
Oracle Corporation 3360 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 1
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 1
Ланит Интеграция 101 1
Siemens AG - Сименс Россия 672 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 1
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур 59 1
RedSys - РедСис 67 1
Астерос - Asteros 531 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 247 2
АвтоВАЗ 119 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 163 1
ГАЗ - Горьковский автомобильный завод 64 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 1
Транснефть 159 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
Sony Pictures Entertainment 79 1
Schlumberger - Шлюмберже 16 1
Barclays Capital 16 1
Fidelity 14 1
Yokogawa Electric Corporation - Иокогава Электрик 8 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1342 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 754 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 1
MI5 - Military Intelligence - государственное ведомство британской контрразведки 16 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1706 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 2
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 266 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1035 2
ARM64 - Архитектура процессора 1019 1
CMMS - Computerized Maintenance Management System - КСУТО - Компьютеризированная система управления техническим обслуживанием 7 1
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 582 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс 43 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата 36 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2233 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 114 1
Сервер - Серверные платформы 169 1
ARM - Advanced RISC Machine 225 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 241 1
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 168 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1009 1
DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 87 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 2
Microsoft Excel 436 2
Oracle Exalogic Elastic Cloud 51 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 65 1
Emerson Plantweb Optics 1 1
B&R APROL - система управления производственными процессами 2 1
OSIsoft PI System 6 1
Positive Technologies - PT ISTI - PT Industrial Security Threat Indicators 4 1
Baikal Electronics - Байкал-S - серверный процессор 16 1
PTC OPC UA - PTC OPC Unified Architecture 11 1
Cisco Industrial Router 1 1
Cisco ISR - Cisco Integrated Services Router - серия маршрутизаторов 22 1
IBM Maximo 31 1
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 193 1
Node.js - программная платформа 58 1
Cisco SD-WAN 15 1
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 278 1
Microsoft Windows 10 6670 1
Linux OS 4272 1
Intel Xeon E 43 1
Emerson Plantweb 1 1
Cisco DNA - Cisco Digital Network Architecture 21 1
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 33 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 80 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Cisco Services 7 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 292 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 250 1
Иванов Борис 49 1
Pietri Antonio - Пьетри Антонио 11 1
Centoni Liz - Чентони Лиз 5 1
Миронов Павел 5 1
Reinhart Carmen - Рейнхарт Кармен 1 1
Ixil Bruno - Иксил Бруно 1 1
Куликов Вячеслав 1 1
Zornio Peter - Зорнио Питер 1 1
Farr Dave - Фарр Дэйв 1 1
Краснов Роман 6 1
Лебедев Павел 21 1
Одегов Валерий 1 1
Боборыкина Мария 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 6
Европа 3781 4
Германия - Федеративная Республика 3664 4
Украина 3389 3
Франция - Французская Республика 2139 3
Индия - Республика 2181 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1623 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 2
Казахстан - Республика 2646 2
Россия - Нижегородская область 744 1
Япония 2808 1
Беларусь - Белоруссия 2096 1
Великобритания - Лондон 826 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 1
Ближний Восток 1478 1
Восточная Европа 1688 1
Африка 1494 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 842 1
Азия - Азиатский регион 1525 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1153 1
Россия - Арзамас 57 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2864 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 1
CNews Analytics 1991 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 86 1
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766763, в очереди разбора - 670448.
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