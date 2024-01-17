Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 200367
ИКТ 15497
Организации 11811
Ведомства 1511
Ассоциации 1115
Технологии 3591
Системы 27078
Персоны 87513
География 3127
Статьи 1584
Пресса 1331
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2835
Мероприятия 895

Emerson

Emerson

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 111 дел, на cумму 425 540 000 933 ₽*

Судебные дела (111) на сумму 425 540 000 933 ₽*
в качестве истца (43) на сумму 1 223 391 749 ₽*
в качестве ответчика (45) на сумму 133 918 888 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


17.01.2024 В PT ISIM расширена поддержка РСУ Emerson и добавлено 3000 индикаторов угроз

(система автоматизации, которая позволяет наладить структурированное управление производственными процессами на предприятии и тем самым снизить эксплуатационную сложность и проектные риски) компании Emerson. Теперь PT ISIM выявляет больше событий информационной безопасности и позволяет эффективнее обеспечивать защиту. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies. В продукт вк
31.07.2023 В PT Industrial Security Incident Manager расширена поддержка контроллеров Emerson и GE Fanuc

пакет экспертизы для системы глубокого анализа технологического трафика PT Industrial Security Incident Manager (PT ISIM). Обновление позволяет улучшить работу с протоколом GE-SRTP компании GE Fanuc (Emerson), обнаруживать дополнительные команды по протоколу FINS в контроллерах OMRON и отслеживать передачу конфигураций систем автоматизации в сети. Кроме этого, в пакет добавлено более 640 си
27.02.2018 Emerson и AspenTech представят совместные программные технологические решения

Tech приносит пользу на всех этапах жизненного цикла активов, включая проектирование, эксплуатацию и техническое обслуживание, в капиталоемких и сложных проектах и ​​операциях, поддерживая инициативы Emerson по обеспечению уверенности в проектах и операциях. Глобальный вклад компании Emerson, автоматизированные инженерные сервисы и программное обеспечение, а также обширные масштабные
19.07.2016 «Информзащита» при поддержке Emerson протестировала решение для защищенного подключения удаленных пользователей к АСУ ТП

Компания «Информзащита», российский системный интегратор в области информационной безопасности, при экспертной поддержке компании Emerson провела лабораторные испытания решения по организации защищенного и контролируемого подключения удаленных пользователей к АСУ ТП. Об этом CNews сообщили в «Информзащите». «Для проведени
13.10.2015 «Первый БИТ» обновил «1С:Бухгалтерию предприятия» в Emerson Process Management

Компания «Первый БИТ», интегратор ИТ-решений для учета и управления, обновила «Бухгалтерию предприятия» до конфигурации 3.0 в российском подразделении Emerson Process Management — одном из бизнесов компании Emerson, специализирующемся на мониторинге и управлении техпроцессами. Специалисты интегратора внедрили в Emerson Process M
02.08.2012 Определены 10 ИТ-профессий с самыми высокими требованиями

Компания Emerson Network Power,подразделение компании Emerson, провела исследование требований к сотрудникам, работающим в области информационных технологий. Было опрошено 800 ИТ-специалистов в с
13.10.2011 Emerson Network Power выиграла контракт на развертывание австралийской национальной широкополосной сети

Компания Emerson Network Power, подразделение Emerson, была выбрана компанией National Broadband Network (Национальная широкополосная сеть Австралии, NBNCo) для проектирования, поставки, установк
30.05.2011 В Москве впервые был продемонстрирован мобильный контейнерный дата-центр SmartMod

Компания Emerson Network Power, мировой разработчик систем обеспечения непрерывности бизнес-процессов (Business-Critical Continuity) провела мероприятие для своих партнеров, заказчиков и дистрибуторов,

07.04.2011 Emerson Network Power представила решение для управления системой охлаждения в ЦОД

Компания Emerson Network Power (бизнес-подразделение компании Emerson), мировой разработчик систем обеспечения непрерывности бизнес-процессов (Business-Critical Continuity), представила SmartAisl
28.03.2011 Emerson Network Power предлагает новый подход к оценке экологичности ЦОД

Компания Emerson Network Power (бизнес-подразделение компании Emerson), мировой разработчик систем обеспечения непрерывности бизнес процессов (Business-Critical Continuity), опубликовала новый до
02.03.2011 Emerson выпустила семейство интеллектуальных интегрированных систем Smart Solutions для ЦОД

Компания Emerson Network Power, бизнес-подразделение компании Emerson, объявила о выпуске семейства интеллектуальных интегрированных систем Smart Solutions для центров обработки данных. Решения S
09.02.2011 Emerson Network Power представила холодильные машины Liebert HPC для ЦОД СМБ-предприятий

Компания Emerson Network Power — бизнес-подразделение компании Emerson, специализирующееся на разработке систем обеспечения непрерывности критических бизнес-процессов (Business-Critical Continuit
26.10.2010 Emerson Network Power представила платформу для управления инфраструктурой дата-центра: Trellis

Компания Emerson Network Power, подразделение компании Emerson, разработчик технологий, обеспечивающих непрерывность важнейших бизнес-процессов (Business-Critical Continuity), представила Trellis
08.10.2010 Emerson Network Power представил новое решение для управления инфраструктурой ЦОДов

Компания Emerson Network Power представила Avocent Data Center Planner, визуальное программное решение для планирования инфраструктуры и управления ею на базе стратегической платформы Emerson Net
06.09.2010 Emerson завершила поглощение производителя ИБП Chloride

Корпорация Emerson сообщила о завершении поглощения компании Chloride Group PLC. Как ожидается, эта сделка позволит ускорить развитие Emerson в долгосрочной перспективе в области источников беспере
29.06.2010 Emerson Network Power и Panduit помогут клиентам оптимизировать корпоративные инфраструктуры

Подразделение Emerson Network Power корпорации Emerson объявило о начале сотрудничества с компанией Panduit, целью которого является удовлетворение растущего спроса на эффективные решения для интеграц
15.06.2010 Emerson Network Power представил новую линейку продуктов для обеспечения непрерывности бизнеса

Подразделение Emerson Network Power компании Emerson, мировой разработчик систем обеспечения непрерывности бизнеса, объявил о выводе на рынок новой линейки продуктов, которая предоставит клиентам возм
15.06.2010 «Билайн» обеспечит связью Emerson Process Management в России

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») предоставит услуги мобильной и фиксированной связи компании Emerson Process Management на территории Российской Федерации. Компания Emerson Process Management, часть корпорации Emerson в США, является мировым поставщиком систем автоматизац
02.09.2009 Emerson и Sun сформировали глобальный торговый союз

Подразделение Emerson Network Power корпорации Emerson, занимающееся разработкой решений для обеспечения непрерывности ведения бизнеса, и корпорация Sun Microsystems объявили о формировании глобальног
29.01.2008 Liebert NXf: ИБП нового поколения от Emerson Network Power
02.07.2007 Emerson Network Power и Dell расширят возможности ЦОД

Компания Emerson Network Power, принадлежащая группе Emerson, объявила о заключении соглашения с компанией Dell, призванного в кратчайшие сроки помочь клиентам расширить возможности своих центров
04.06.2007 Emerson Network Power пополнил линейку универсальных ИБП

Компания Emerson Network Power объявила о выпуске системы бесперебойного электропитания Liebert NX “е” с расчетной нагрузкой в 30 кВА. Новые ИБП обладают всеми достоинствами своих предшественников из се
30.11.2006 В Emerson Network Power назначен нвоый менеджер по продажам оборудования в EMEA

Микеле Мартирадонна – новый менеджер компании Emerson Network Power по продажам ИБП Liebert для каналов сбыта электро- и ИТ-оборудования в регионе EMEA. Новый менеджер будет отвечать за продажи и развитие каналов сбыта для микро- и мини-ис
23.11.2006 Emerson Network Power представила решение для блокировки скачков напряжения

Чтобы предотвратить перегрузку сети и остановку работы, компания Emerson Network Power разработала Liebert TVSS – решение, нивелирующее перепады напряжения и не позволяющее им мешать работе системы. Новая разработка заземляет излишние импульсы, чтобы на устр
31.08.2006 Liebert HIROSS HPW: новое решение Emerson Network Power

Компания Emerson Network Power разработала решение Liebert Hiross HPW для охлаждения точек удаленного доступа к мобильным телефонным сетям. Новинка соответствует жестким стандартам эффективности и позво
24.11.2000 Fisher-Rosemount Flow Computers и Aurion Technologies разработают технологию контроля потоков газа в трубопроводах

Компании Fisher-Rosemount Flow Computers и Aurion Technologies объявили о стратегическом партнерстве в
14.09.2000 Emerson Energy Systems объявила о выпуске нового поколения систем электропитания ACTURA®

; возможность "горячего" расширения системы; блоки с автоконфигурацией при включении, а также экономичный дистанционный контроль и управление через Интернет, Службу Коротких Сообщений (SMS) и систему Emerson EnergyMaster®. Полный дистанционный мониторинг не требует специального программного обеспечения э достаточно стандартного Интернет-браузера. Все 24В и 48В системы серии ACTURA® имеют ед

Публикаций - 96, упоминаний - 97

Emerson и организации, системы, технологии, персоны:

Vertiv - ранее Emerson Network Power 77 29
Schneider Electric 614 18
Honeywell 311 15
Siemens AG - Siemens Group 2675 12
IBM - International Business Machines Corp 9708 12
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 454 10
Yokogawa Electric - Иокогава Электрик 44 10
ABB Group - Asea Brown Boveri 332 9
Dell EMC 5197 7
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1806 7
Cisco Systems 5374 6
Microsoft Corporation 25816 6
HP Inc. 5903 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 5
Intel Corporation 12848 5
Oracle Corporation 7090 5
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1143 5
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1763 4
Rittal - Риттал - Rittal GmbH & Co KG - Friedhelm Loh Group 55 3
Emerson Process Management 5 3
Chloride Group PLC 18 3
МегаФон 10828 3
SAP SE 5609 3
Huawei 4689 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1448 3
Lenovo Motorola 3568 3
Т1 Сервионика - Servionica 278 3
AMT Group - АМТ-Груп 367 3
Panduit 44 3
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 3
Рикор Электроникс - Rikor Electronics - Арзамасский завод радиодеталей 58 2
Radware 62 2
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 77 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ММТС-9 - ММТС-10 - Московская междугородная телефонная станция 74 2
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата StoreData - научный инновационный центр 23 2
Automiq - Атомик Софт 17 2
ПроСофт - ProSoft 82 2
B&R Industrial Automation 4 2
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 517 2
HTS - Hosser Telecom Solutions - Эйч Ти Эс 4 2
Emerson - Эмерсон Россия - Метран ПГ - Метран Промышленная группа - Метран-Смарт - Метран Проект 18 4
Газпром нефть 733 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8925 3
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 2
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 68 2
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 70 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 2
ПАЗ - Павловский автобусный завод - Павловский автобус 5 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3155 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 343 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 1
Сургутнефтегаз - СНГ 288 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 205 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 1
Новатэк - ранее Новафининвест 76 1
ВТБ - Открытие ФК - Петрокоммерц - Авиатекбанк АКБ 57 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 174 1
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 72 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 322 1
Газпром Инвест - Газпром инвестхолдинг 26 1
КазМунайГаз - ҚазМұнайГаз 21 1
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 1
Barclays Capital - Barclays Equity Research 36 1
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц - Олимпик Пента Ренессанс - Olympic Penta Renaissance - Aerostar Hotels - Аэростар 60 1
Sumitomo Group - Sumitomo Corporation - Сумитомо Корпорэйшн - Сумитрейд 71 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 114 1
Fidelity 45 1
Caterpillar - 93 1
Dr. Johannes Heidenhain - Хайденхайн 5 1
Силовые машины 166 1
ФГК - Федеральная грузовая компания - Вторая грузовая компания 22 1
Colonial Pipeline 34 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 1
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 1
ЭлектроСвязьМонтаж НПО 1 1
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 1
НАМИ ГНЦ РФ ФГУП - Bosch - Роберт Бош 10 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Президент-Отель ФГУП 68 1
Mitsubishi Heavy Industries 37 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3964 5
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 459 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13964 3
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 389 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 214 2
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 114 1
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 51 1
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 75 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5986 1
МОК - Британская олимпийская ассоциация British Olympic Association 1 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1695 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3593 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5711 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5742 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6578 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 201 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2343 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 372 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 692 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3445 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1305 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2879 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 875 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 386 1
TIA - Telecommunications Industry Association 91 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
MESA International - Manufacturing Enterprise Solutions Association 2 1
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 9 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12970 40
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54246 35
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16397 29
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33661 28
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36436 27
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1619 19
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3078 19
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35330 16
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1626 16
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26022 15
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2522 12
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4424 12
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18223 11
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 546 10
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6733 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24537 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23040 9
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22687 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26501 9
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7863 8
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2500 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12253 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9961 7
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1050 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10248 7
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4670 7
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14332 7
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14817 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10738 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13205 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28403 6
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 515 6
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2531 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23050 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6506 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12335 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8718 5
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7257 5
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1957 5
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7667 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5775 7
Vertiv Avocent Ecosystem 26 6
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 108 6
Linux OS 11586 5
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1448 4
Intel Xeon E 197 4
Intel Xeon Phi 39 3
PTC Inc - OPC UA - OPC Unified Architecture 48 3
РСК Торнадо - RSC Tornado 145 3
РСК ГК - РСК экзастрим 40 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1047 3
Intel x86 - архитектура процессора 2175 3
Microsoft Windows 16943 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1374 3
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1409 3
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата StoreData ЦОД 18 2
РСК БазИС - интегрированный программный стек 19 2
Positive Technologies - PT ISTI - PT Industrial Security Threat Indicators - PT Threat Intelligence Feeds - PT Threat Analyzer 15 2
Siemens - Simatic Profibus - открытая промышленная сеть 26 2
Т1 Интеграция - Силарон ПАК АСУ ТП 14 2
Emerson DeltaV 4 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1675 2
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 375 2
Apple iPhone 6 4861 2
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 195 2
Amazon EC2 - Amazon ECC - Amazon Elastic Compute Cloud 146 1
Cisco SD-WAN - Cisco SD-WAN Cloud Onramp - Cisco SD-WAN Security - Cisco SD-WAN vManage 19 1
Node.js Foundation - Node JS framework - Node.js - программная платформа - Express.js 159 1
IXcellerate ЦОД MOS1 - IXcellerate ЦОД Moscow One Северный кампус - IXcellerate Moscow North Campus 60 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 370 1
DataDome - DataFloor - ДатаФлор 8 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 314 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1014 1
Т1 Сервионика - ТрастИнфо ЦОД 35 1
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 1
Broadcom - VMware vSphere DRS - Distributed Resource Scheduler 53 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3694 1
Intel SSD 32 1
Schneider Electric - APC Smart-UPS - серия ИБП 53 1
Oracle Engineered Systems 48 1
Мацкевич Дмитрий 20 3
Mozzato Stefano - Моццато Стефано 3 3
Шаповалов Александр 18 2
Косилов Михаил 17 2
Краснов Роман 9 2
Шмелев Алексей 24 2
Киселева Анастасия 6 2
Журавлёв Евгений 4 2
Martiradonna Michele - Мартирадонна Микеле 2 2
Сачков Илья 126 2
Кузнецов Александр 164 2
Ермолаев Артем 379 1
Гольцов Александр 84 1
Шайхутдинов Роман 116 1
Карпов Илья 32 1
Pietri Antonio - Пьетри Антонио 11 1
Чернов Антон 23 1
Волков Алексей 56 1
Nightingale Johnathan - Найтингейл Джонатан 9 1
Федечкин Эдуард 58 1
Кравченко Константин 101 1
Centoni Liz - Чентони Лиз 5 1
Палашевский Александр 3 1
Трухан Александр 8 1
Солодовников Алексей 20 1
Ананьин Алексей 90 1
Таракин Алексей 4 1
Поляков Алексей 15 1
Нестеров Андрей 24 1
Патока Андрей 110 1
Скорочкин Андрей 10 1
Яшин Андрей 12 1
Висящев Андрей 64 1
Белозеров Андрей 36 1
Савин Геннадий 13 1
Тюркин Михаил 45 1
Луковников Михаил 20 1
Потанин Владимир 92 1
Скляров Дмитрий 64 1
Огородников Дмитрий 27 1
Россия - РФ - Российская федерация 167112 47
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54881 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47776 21
Европа 24999 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14827 16
Япония 13824 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19239 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19615 6
Германия - Федеративная Республика 13253 6
Франция - Французская Республика 8188 6
Украина 7939 6
Казахстан - Республика 6076 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13839 5
Азия - Азиатский регион 5937 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8611 5
Европа Восточная 3140 5
Беларусь - Белоруссия 6316 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1887 4
Индия - Bharat 5887 4
Канада 5085 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2613 4
Ближний Восток 3160 4
Россия - УФО - Челябинская область 1515 4
Швеция - Королевство 3789 3
Африка - Африканский регион 3646 3
Узбекистан - Республика 2019 3
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1785 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1322 3
Хорватия - Республика 287 3
Москва - ЦАО - Центральный административный округ 174 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3466 2
Земля - планета Солнечной системы 10886 2
Финляндия - Финляндская Республика 3703 2
Польша - Республика 2035 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3352 2
Израиль 2860 2
Италия - Итальянская Республика 4512 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1524 2
Россия - СФО - Новосибирск 4897 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1813 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57993 16
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53747 14
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16171 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33965 10
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2761 9
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6726 9
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1484 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18251 8
Энергетика - Energy - Energetically 5901 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6192 6
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4691 6
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8519 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12362 6
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4581 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5764 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6635 5
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2499 5
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7549 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11808 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3877 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5815 4
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1384 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2309 3
Английский язык 7044 3
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1036 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6196 3
Аренда 2705 3
Логистика сбытовая - Сбыт 2575 3
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2114 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3320 3
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1646 3
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 650 3
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 478 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4441 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1579 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7875 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5531 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2702 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6610 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11718 2
Ведомости 1495 2
Optics 143 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
Forbes - Форбс 1012 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11577 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6109 1
N+1 - Издание 188 1
23ABC News 185 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2455 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8642 5
IDC - International Data Corporation 4995 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 365 2
Gartner - Гартнер 3662 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4017 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 120 2
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 1
Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина ФГБОУ ВО - Государственный ИРЯ им. А.С. Пушкина - ГИРЯ им.А.С.Пушкина 21 1
IBS Корпоративный университет - IBS Академия - IBS Учебный центр 18 1
UGent - Universiteit Gent - Ghent University - Гентский университет - Университет Гента 23 1
University of Toledo - Университет Толедо 4 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1733 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1241 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1505 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 473 1
РАН - Российская академия наук 2133 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 748 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 2
Связь-Экспокомм 276 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1284 2
Cisco Expo 23 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2674 1
Russian DC Awards - Russian Data Center Awards 7 1
ПТА - Передовые Технологии Автоматизации 39 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1287 1
CNews AWARDS - награда 574 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468867, в очереди разбора - 725104.
Создано именных указателей - 200367.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Самые полезные гаджеты в помощь школьнику: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с Mini LED в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO POVA 8 5G: инженерная урбанистика

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще