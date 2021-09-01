Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Emerson
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Публикаций - 56, упоминаний - 95
Emerson упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|CNews Analytics 1991 1
|Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 86 1
|Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766763, в очереди разбора - 670448.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766763, в очереди разбора - 670448.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru