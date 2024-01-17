В PT ISIM расширена поддержка РСУ Emerson и добавлено 3000 индикаторов угроз (система автоматизации, которая позволяет наладить структурированное управление производственными процессами на предприятии и тем самым снизить эксплуатационную сложность и проектные риски) компании Emerson. Теперь PT ISIM выявляет больше событий информационной безопасности и позволяет эффективнее обеспечивать защиту. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies. В продукт вк

В PT Industrial Security Incident Manager расширена поддержка контроллеров Emerson и GE Fanuc пакет экспертизы для системы глубокого анализа технологического трафика PT Industrial Security Incident Manager (PT ISIM). Обновление позволяет улучшить работу с протоколом GE-SRTP компании GE Fanuc (Emerson), обнаруживать дополнительные команды по протоколу FINS в контроллерах OMRON и отслеживать передачу конфигураций систем автоматизации в сети. Кроме этого, в пакет добавлено более 640 си

Emerson и AspenTech представят совместные программные технологические решения Tech приносит пользу на всех этапах жизненного цикла активов, включая проектирование, эксплуатацию и техническое обслуживание, в капиталоемких и сложных проектах и ​​операциях, поддерживая инициативы Emerson по обеспечению уверенности в проектах и операциях. Глобальный вклад компании Emerson, автоматизированные инженерные сервисы и программное обеспечение, а также обширные масштабные

«Информзащита» при поддержке Emerson протестировала решение для защищенного подключения удаленных пользователей к АСУ ТП Компания «Информзащита», российский системный интегратор в области информационной безопасности, при экспертной поддержке компании Emerson провела лабораторные испытания решения по организации защищенного и контролируемого подключения удаленных пользователей к АСУ ТП. Об этом CNews сообщили в «Информзащите». «Для проведени

«Первый БИТ» обновил «1С:Бухгалтерию предприятия» в Emerson Process Management Компания «Первый БИТ», интегратор ИТ-решений для учета и управления, обновила «Бухгалтерию предприятия» до конфигурации 3.0 в российском подразделении Emerson Process Management — одном из бизнесов компании Emerson, специализирующемся на мониторинге и управлении техпроцессами. Специалисты интегратора внедрили в Emerson Process M

Определены 10 ИТ-профессий с самыми высокими требованиями Компания Emerson Network Power,подразделение компании Emerson, провела исследование требований к сотрудникам, работающим в области информационных технологий. Было опрошено 800 ИТ-специалистов в с

Emerson Network Power выиграла контракт на развертывание австралийской национальной широкополосной сети Компания Emerson Network Power, подразделение Emerson, была выбрана компанией National Broadband Network (Национальная широкополосная сеть Австралии, NBNCo) для проектирования, поставки, установк

В Москве впервые был продемонстрирован мобильный контейнерный дата-центр SmartMod Компания Emerson Network Power, мировой разработчик систем обеспечения непрерывности бизнес-процессов (Business-Critical Continuity) провела мероприятие для своих партнеров, заказчиков и дистрибуторов,

Emerson Network Power представила решение для управления системой охлаждения в ЦОД Компания Emerson Network Power (бизнес-подразделение компании Emerson), мировой разработчик систем обеспечения непрерывности бизнес-процессов (Business-Critical Continuity), представила SmartAisl

Emerson Network Power предлагает новый подход к оценке экологичности ЦОД Компания Emerson Network Power (бизнес-подразделение компании Emerson), мировой разработчик систем обеспечения непрерывности бизнес процессов (Business-Critical Continuity), опубликовала новый до

Emerson выпустила семейство интеллектуальных интегрированных систем Smart Solutions для ЦОД Компания Emerson Network Power, бизнес-подразделение компании Emerson, объявила о выпуске семейства интеллектуальных интегрированных систем Smart Solutions для центров обработки данных. Решения S

Emerson Network Power представила холодильные машины Liebert HPC для ЦОД СМБ-предприятий Компания Emerson Network Power — бизнес-подразделение компании Emerson, специализирующееся на разработке систем обеспечения непрерывности критических бизнес-процессов (Business-Critical Continuit

Emerson Network Power представила платформу для управления инфраструктурой дата-центра: Trellis Компания Emerson Network Power, подразделение компании Emerson, разработчик технологий, обеспечивающих непрерывность важнейших бизнес-процессов (Business-Critical Continuity), представила Trellis

Emerson Network Power представил новое решение для управления инфраструктурой ЦОДов Компания Emerson Network Power представила Avocent Data Center Planner, визуальное программное решение для планирования инфраструктуры и управления ею на базе стратегической платформы Emerson Net

Emerson завершила поглощение производителя ИБП Chloride Корпорация Emerson сообщила о завершении поглощения компании Chloride Group PLC. Как ожидается, эта сделка позволит ускорить развитие Emerson в долгосрочной перспективе в области источников беспере

Emerson Network Power и Panduit помогут клиентам оптимизировать корпоративные инфраструктуры Подразделение Emerson Network Power корпорации Emerson объявило о начале сотрудничества с компанией Panduit, целью которого является удовлетворение растущего спроса на эффективные решения для интеграц

Emerson Network Power представил новую линейку продуктов для обеспечения непрерывности бизнеса Подразделение Emerson Network Power компании Emerson, мировой разработчик систем обеспечения непрерывности бизнеса, объявил о выводе на рынок новой линейки продуктов, которая предоставит клиентам возм

«Билайн» обеспечит связью Emerson Process Management в России Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») предоставит услуги мобильной и фиксированной связи компании Emerson Process Management на территории Российской Федерации. Компания Emerson Process Management, часть корпорации Emerson в США, является мировым поставщиком систем автоматизац

Emerson и Sun сформировали глобальный торговый союз Подразделение Emerson Network Power корпорации Emerson, занимающееся разработкой решений для обеспечения непрерывности ведения бизнеса, и корпорация Sun Microsystems объявили о формировании глобальног

Emerson Network Power и Dell расширят возможности ЦОД Компания Emerson Network Power, принадлежащая группе Emerson, объявила о заключении соглашения с компанией Dell, призванного в кратчайшие сроки помочь клиентам расширить возможности своих центров

Emerson Network Power пополнил линейку универсальных ИБП Компания Emerson Network Power объявила о выпуске системы бесперебойного электропитания Liebert NX “е” с расчетной нагрузкой в 30 кВА. Новые ИБП обладают всеми достоинствами своих предшественников из се

В Emerson Network Power назначен нвоый менеджер по продажам оборудования в EMEA Микеле Мартирадонна – новый менеджер компании Emerson Network Power по продажам ИБП Liebert для каналов сбыта электро- и ИТ-оборудования в регионе EMEA. Новый менеджер будет отвечать за продажи и развитие каналов сбыта для микро- и мини-ис

Emerson Network Power представила решение для блокировки скачков напряжения Чтобы предотвратить перегрузку сети и остановку работы, компания Emerson Network Power разработала Liebert TVSS – решение, нивелирующее перепады напряжения и не позволяющее им мешать работе системы. Новая разработка заземляет излишние импульсы, чтобы на устр

Liebert HIROSS HPW: новое решение Emerson Network Power Компания Emerson Network Power разработала решение Liebert Hiross HPW для охлаждения точек удаленного доступа к мобильным телефонным сетям. Новинка соответствует жестким стандартам эффективности и позво

Fisher-Rosemount Flow Computers и Aurion Technologies разработают технологию контроля потоков газа в трубопроводах Компании Fisher-Rosemount Flow Computers и Aurion Technologies объявили о стратегическом партнерстве в