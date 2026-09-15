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Honeywell Experion SCADA Honeywell Experion PKS Honeywell Experion Process Knowledge System PlantCruise by Experion

СОБЫТИЯ

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15.09.2026 Российская распределенная система управления для непрерывных производств включена в реестр Минпромторга 1
22.08.2025 Власти отказались от импортозамещения ПО в фармацевтике. Имеющегося достаточно 1
07.04.2025 PT ISIM обнаруживает аномалии и опасные операции в системах управления технологическим процессом Honeywell 2
11.01.2024 Российских химиков избавят от импортного ПО на деньги «Сколково» 1
19.12.2022 PT ICS обнаруживает атаки на AVEVA System Platform 1
10.02.2020 Honeywell представила высокоинтегрированную виртуальную среду Experion IT HIVE 7
31.01.2019 Honeywell открыла новый завод в России 1
14.11.2018 Honeywell представила новый беспроводной датчик давления для систем контроля и управления 1
06.08.2018 Honeywell объявила о выпуске новой единой платформы для систем безопасности корпоративного уровня 1
25.06.2018 Honeywell выпустила новую версию программируемого логического контроллера ControlEdge 2
06.03.2018 Honeywell представила систему оперативного мониторинга безопасности персонала 3
27.09.2017 Honeywell представила решение для модернизации диспетчерских на промышленных предприятиях 6
05.07.2017 Honeywell представила систему реального времени SCADA в виде защищенного сервиса 5
27.06.2017 Honeywell представила новый контроллер ControlEdge для системы управления Experion 3
27.12.2013 Kuwait National Petroleum внедрит АСУ ТП Experion PKS на своем новом НПЗ Al Zour 1
25.12.2013 Система на базе АСУ ТП Experion PKS будет внедрена на плавучем заводе сжиженного природного газа 3
15.10.2013 Honeywell оснастит АСУ ТП новый целлюлозный комбинат в России 3
14.10.2013 Honeywell представила готовую систему виртуализации на базе сверхтонких серверов 2
01.11.2011 Honeywell выпустила систему учета MeterSuite для измерения расхода газов и жидкостей 2
30.08.2011 АСУ ТП Experion от Honeywell оснащена поддержкой технологии виртуализации 3
23.03.2011 Honeywell поставит интегрированную систему управления для целлюлозно-бумажного комбината в Китае 1
17.09.2010 «Монди Сыктывкарский ЛПК» автоматизирует новую линию изготовления целлюлозы с помощью решений Honeywell 4
09.08.2010 Honeywell представил расширяемый терминал дистанционного управления для производственных предприятий 2
22.06.2010 АСУ ТП Experion от Honeywell упрощает управление открытыми системами на промышленных предприятиях 4
24.05.2005 Honeywell Experion PKS R300: новая система управления технопроцессами 4
10.02.2005 Honeywell приобрела "Петроком" 1

Публикаций - 30, упоминаний - 70

Honeywell Experion SCADA и организации, системы, технологии, персоны:

Honeywell 312 30
Siemens AG - Siemens Group 2675 6
Yokogawa Electric - Иокогава Электрик 45 4
Schneider Electric 615 4
Rockwell Automation - Allen-Bradley - Rockwell Software 55 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1820 3
ABB Group - Asea Brown Boveri 332 3
Emerson 97 3
Прософт-Системы - РегЛаб - RegLab 17 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3147 2
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 2
Aspen - AspenTech - Aspen Technology - Аспен Технолоджи 63 2
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 2
Schneider Electric - Aveva - Авева 54 2
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 454 2
Automiq - Атомик Софт 18 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1624 1
Elster - Эльстер Метроника 6 1
Системы и Технологии ГК 129 1
Softline - Цифровые Решения - Softline Solutions - Софтлайн Решения - Софтлайн Солюшн - Softline Business Solutions - Softline System Solutions - Softline Enterprise Solutions - Софтлайн Энтерпрайс Солюшенс - Софтлайн Промышленный Софт 194 1
Новые башни ГК 17 1
OSIsoft - ОСИсофт 16 1
ВкусВилл - ТехВилл - Технологии ВкусВилл - ДатаЛаб - Фулстек - Автомакон - Автоматизация и Консалтинг - Automacon Robotics 28 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 609 1
ХимРар - ИИХР - Исследовательский институт химического разнообразия 10 1
Айсорс - ранее Цифровые Закупочные Сервисы, ЦЗС 61 1
ПромАвтоматика - Промышленная автоматика Контроль доступа 14 1
Аметист Групп - Синтек 12 1
К2Тех - K2Tech 363 1
РуСат 65 1
Labware 5 1
Technip 7 1
Экситон-автоматика НПФ 2 1
Синтека 12 1
Фармстандарт АО - Миг диджитал 3 1
ТРЭИ 11 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1844 1
Broadcom - VMware 2621 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5699 1
SAP SE 5624 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 535 2
ФосАгро 177 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 213 2
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 205 2
Фармасинтез - Pharmasyntez 7 1
RusProfile - Руспрофайл 37 1
Руппур АЭС Бангладеш - Атомная электростанция 7 1
Росатом - Курская АЭС - атомная электростанция 46 1
Al Zour - Нефтеперерабатывающий завод Аль-Зур 1 1
Emerson - Эмерсон Россия - Метран ПГ - Метран Промышленная группа - Метран-Смарт - Метран Проект 18 1
Газпромнефть Снабжение 19 1
Mondi Group - Mondi Business Paper - Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарский ЛПК - Монди СЛПК - Монди Сыктывкарский лесопромышленный комплекс 21 1
Айсорс - Isource Reserve - Центр импорта промышленных товаров 6 1
Диалл Альянс 3 1
Эндофарм - Московский эндокринный завод, МЭЗ 1 1
Велфарм 1 1
Кронштадт Инжиниринговый Центр 3 1
Фармстандарт АО 49 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 113 1
Газпром нефть 737 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 459 1
Транснефть 337 1
Нанолек - биофармацевтическая компания 15 1
Р-Фарм ГК - R-Pharm Group 35 1
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 68 1
Сбер - СберАвто 38 1
Герофарм - Geropharm 17 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 93 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5783 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14001 3
Импортозамещение - ИЦК - ИЦК Химия и фармацевтика 20 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3987 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3450 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 215 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3677 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3594 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6655 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2357 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1064 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 1
ОЭЗ ППТ Липецк - Особая Экономическая Зона 8 1
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 111 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 296 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36562 23
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SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 518 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35535 8
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Honeywell LEAP 53 3
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Honeywell ControlEdge - программируемый логический контроллер 2 2
Linux OS 11616 2
Schneider Electric - EcoStruxure 73 2
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 108 2
Aspen aspenONE 28 2
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AMD AMD64 86 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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