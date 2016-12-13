Индексная книга (каталог) CNews*
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UGent Universiteit Gent Ghent University Гентский университет Университет Гента
СОБЫТИЯ
Публикаций - 24, упоминаний - 24
UGent и организации, системы, технологии, персоны:
|Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 3
|Samsung Electronics 11214 1
|Amazon Inc - Amazon.com 3330 1
|Microsoft Corporation 25976 1
|Apple Inc 13388 1
|Hitachi - Хитачи 1505 1
|Philips 2104 1
|Schneider Electric 616 1
|Emerson 96 1
|Google LLC 12899 1
|HP 3Com 681 1
|HP - Palm Inc - Palm Computing - palmOne - Handspring 469 1
|Emerson Process Management 5 1
|МедиаИнсайт - Media Insight 3 1
|NCTA - The Internet Television Association - Национальная кабельная и телекоммуникационная ассоциация США 9 1
|Phys.org 973 2
|Scientific American 81 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11630 1
|CNews RND - R&D.CNews - Rnd.CNews.ru 2283 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1489520, в очереди разбора - 720665.
Создано именных указателей - 205108.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1489520, в очереди разбора - 720665.
Создано именных указателей - 205108.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.