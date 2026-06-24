Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 196621
ИКТ 15144
Организации 11655
Ведомства 1503
Ассоциации 1103
Технологии 3578
Системы 26879
Персоны 85781
География 3093
Статьи 1577
Пресса 1296
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2808
Мероприятия 896

Целлюлозно-бумажное производство Целлюлозно-бумажная промышленность

СОБЫТИЯ


24.06.2026 МТС запустила платформу для выхода предприятий на оптовый энергорынок 1
14.10.2020 Apple представила умную колонку HomePod mini. Цена 1
14.09.2017 10 лучших устройств и технологий для дома с выставки IFA 2017 1
07.08.2017 Российские компании увеличили число электронных закупок на площадке В2В-Center на 14% 1
28.05.2015 Создан чип, «почти полностью состоящий из дерева» 2
16.08.2013 Найден энзим, который может решить проблему биотоплива 1
19.12.2012 Суперкомпьютер раскрыл тайну превращения дерева в топливо 1
15.11.2012 Ксилан – огромный неосвоенный источник биотоплива 1
04.10.2012 Финский биокомпозит: разработан малотоксичный пластик 1
21.03.2012 Антипринтер: лазер может стирать напечатанное 1
18.01.2012 Лигнин справится с главной проблемой России 1
31.03.2011 Ананасы и бананы пойдут на пластик для автомобилей 2
16.09.2009 Разработана экологичная батарейка из водорослей 1
20.08.2009 «Евфрат-Документооборот» внедрен в промышленной компании «ДС Контролз» 1
23.07.2008 Разработан первый полевой транзистор на основе бумаги 1
11.06.2008 Создана прочная нанобумага 1
29.11.2007 Созданы топливные элементы на основе глюкозы 1
29.10.2007 Создан синтетический заменитель лектина 1
18.06.2007 Растения заменят нефть в производстве пластмасс 1
21.12.2006 СЗТ построил ВОЛС 1
03.10.2006 "Телрос" смонтировал систему контроля доступа на "Выборгской целлюлозе" 1
28.08.2006 Нанорешето: случайное открытие 1
28.08.2006 Нанорешето: случайное открытие 1
11.12.2001 Число участников В2В-системы "Леспром.ру" превысило 4 000 человек 1
10.04.2001 В системе Леспром.ру открыты новые торговые площадки 2

Публикаций - 25, упоминаний - 28

Целлюлозно-бумажное производство и организации, системы, технологии, персоны:

Bartels laboratory 2 2
Microsoft Corporation 25682 2
Samsung Electronics 10985 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15509 1
Apple Inc 13047 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2690 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 723 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1596 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 486 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 1
Haier Group 225 1
Midea Group - Midea Russia - Мидеа РУС - Мидеа Онлайн 53 1
PERCo - Пэрко 23 1
МТС ИнтерКом 32 1
PSC - Pittsburgh Supercomputing Center - Питтсбургский суперкомпьютерный центр 17 1
Siemens AG - Siemens Group 2663 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 285 1
Лентелефонстрой - Лентелефонстрой-УМ, ЛТС-УМ - Лентелефонстрой-СКС, ЛТС-СКС - Лентелефонстрой-СМУ, ЛТС-СМУ 16 1
Телрос 36 1
Lesprom Network - Леспром.ру - Леспром Индастри Консалтинг 12 2
Выборгская целлюлоза - Выборгский целлюлозно-бумажный комбинат 2 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1048 1
Tesla Motors 450 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2385 1
Miele - Миле 139 1
Liebherr Group - Либхерр Русланд 51 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 342 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 1
U.S. Department of Agriculture - USDA - Министерство сельского хозяйства США - Аграрный департамент США - Forest Service (USFS) - Лесная служба США 31 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6504 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1663 4
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4726 3
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки - E-procurement - Electronic procurement - Цифровые закупки 766 2
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2205 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3529 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 351 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26098 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14672 2
Микроскоп - Microscope 342 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9788 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1813 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4831 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26488 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64038 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2428 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4970 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4367 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1531 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1195 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35665 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13817 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33107 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3383 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2641 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2216 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12983 1
VOD - Video on Demand - SVOD, SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 853 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4335 1
Energy Star - Международный стандарт энергоэффективности потребительских товаров 154 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2579 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8667 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7495 1
Gen V - кибератаки пятого поколения 1321 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2460 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12785 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7571 1
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1771 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6178 1
Podcasts - Подкастинг 313 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10558 1
Microsoft Windows 2000 8678 2
Samsung QuickDrive 8 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7563 1
Apple iPad 3984 1
Apple iOS 8528 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1595 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3095 1
Apple - App Store 3079 1
Apple AirPods - Наушники 172 1
Apple Siri - Голосовой помощник 434 1
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 195 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 326 1
Apple iPadOS 139 1
Apple iPhone 6 4861 1
Apple iPad mini 426 1
Apple ID - Система аутентификации 139 1
Apple Music 124 1
Apple iPad Air - Серия планшетов 264 1
Apple iPod 1552 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 567 1
Apple iPod Touch 747 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 294 1
Apple HomePod 39 1
Apple Локатор 85 1
Apple CarPlay - Apple Siri Eyes Free - Apple iOS in the Car 87 1
Apple iPad Pro 314 1
Samsung POWERStick PRO - Samsung POWERStick Jet - беспроводной пылесос 7 1
Cognitive Technologies - Евфрат-Документооборот 161 1
Amazon Music - Amazon MP3 - Amazon Cloud Player 11 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 221 1
Fortunato Elvira - Фортунатто Эльвира 1 1
Borchers Bob - Борчерс Боб 2 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54409 7
Россия - РФ - Российская федерация 164338 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13752 4
Земля - планета Солнечной системы 10826 4
Япония 13751 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18933 2
Швеция - Королевство 3769 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19358 2
Германия - Федеративная Республика 13143 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2820 2
США - Калифорния 4805 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Выборгский район 113 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5451 2
США - Калифорния - Риверсайд 31 2
Европа 24895 1
Южная Корея - Республика 7007 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3123 1
Финляндия - Финляндская Республика 3690 1
Индия - Bharat 5834 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3644 1
Канада 5056 1
Бельгия - Королевство 1186 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1818 1
Франция - Французская Республика 8135 1
Бразилия - Федеративная Республика 2500 1
Китай - Тайвань 4229 1
Испания - Королевство 3817 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1423 1
Германия - Берлин 731 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3323 1
Швеция - Стокгольм 410 1
США - Северная Каролина 327 1
Мировой океан - World Ocean 528 1
США - Пенсильвания - Питтсбург 136 1
США - Канзас 28 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Выборг - Выборгское городское поселение 156 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Выборгский район - Приморск 13 1
Молекула - Molecula 1097 6
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2247 4
Ботаника - Растения - Plantae 1151 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4471 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21358 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26974 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33313 3
Энергетика - Energy - Energetically 5781 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5454 3
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1469 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11181 3
Металлы - Медь - Copper 854 3
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 581 3
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1706 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5974 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6129 2
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1365 2
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1268 2
Нанотехнология - Нанотрубка - Nanotube - тубулярная наноструктура - нанотубулен - углеродные нанотрубки - carbon nanotubes 418 2
Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 509 2
Пищевая промышленность - Сахар - сахароза - Sugar - sucrose 325 2
Зоология - Энтомология - Насекомые - Пчёлы - Bees - Медоносная пчела 82 2
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 628 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5697 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6105 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2087 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3365 1
Сахар - sugar - сахароза - sucrose 126 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 307 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1697 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2725 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17982 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6571 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3005 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7307 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1185 1
Зоология - наука о животных 2863 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность - Мясная продукция 642 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4584 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 880 1
Phys.org 972 2
EurekAlert 291 1
Scientific American 81 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 2
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
KTH Royal Institute of Technology in Stockholm - Королевский технологический институт Швеции 13 1
University of Bristol - Бристольский университет 85 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 125 1
University of Kansas - Kansas State University - Канзасский университет 27 1
James Hutton Institute - Институт Джеймса Хаттона 1 1
NC State University - North Carolina State University - Университет штата Северная Каролина 15 1
Uppsala University - Uppsala universitet - Университет Уппсалы - Уппсальский университет 21 1
VTT Technical Research Centre of Finland - Центр технических исследований Финляндии 18 1
UGent - Universiteit Gent - Ghent University - Гентский университет - Университет Гента 23 1
University of Dundee - Университет Данди 9 1
U.S. Department of Energy - PNNL - Pacific Northwest National Laboratory - Тихоокеанская Северо-Западная национальная лаборатория 35 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 1
Red Dot Design Award 57 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1452259, в очереди разбора - 728134.
Создано именных указателей - 196621.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие умные мобильные кондиционеры в 2026 году: выбор ZOOM

Бесплатные нейросети для заботы о здоровье: выбор ZOOM

Лучшие умные кондиционеры: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа
Показать еще