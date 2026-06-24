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Целлюлозно-бумажное производство Целлюлозно-бумажная промышленность
СОБЫТИЯ
Целлюлозно-бумажное производство и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6504 1
|Phys.org 972 2
|EurekAlert 291 1
|Scientific American 81 1
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