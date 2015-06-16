Liebherr Group - Либхерр Русланд

Компания Infor объявила о том, что мировой производитель строительной техники Liebherr Group завершил внедрение системы Infor ERP Baan уже в 70-ом по счету подразделении к

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