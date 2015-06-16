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Liebherr Group Либхерр Русланд

Liebherr Group - Либхерр Русланд

СОБЫТИЯ

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16.06.2015 LogistiX автоматизировала складской комплекс российского подразделения Liebherr

работу производственно-складского комплекса «Либхерр-Русланд» — российского подразделения концерна Liebherr, работающего в области машиностроения. Об этом CNews сообщили в LogistiX. Проект реа
02.06.2015 First Line Software автоматизировала склад завода Liebherr по производству башенных кранов

с командой viastore systems автоматизировала склад завода по производству башенных кранов холдинга Liebherr. Об этом CNews сообщили в First Line Software. Liebherr — немецкая машиностро
19.12.2012 ГЛОНАСС-оборудование «М2М телематики» интегрировано в технику Liebherr

Инженеры холдинга «М2М телематика» совместно с европейскими коллегами из холдинга Liebherr провели опытно-исследовательские работы по интеграции ГЛОНАСС-оборудования в систему бортового управления специальной техникой Liebherr. Тестирование ГЛОНАСС-оборудования, интег
24.02.2009 Infor ERP Baan объединила подразделения Liebherr Group по всему миру

Компания Infor объявила о том, что мировой производитель строительной техники Liebherr Group завершил внедрение системы Infor ERP Baan уже в 70-ом по счету подразделении к
14.01.2008 Выбор ZOOM.CNews: 5 лучших морозильников

ьтацию, а также заверения в том, что отремонтируют нам холодильник, купленный в любой части России, а не только в Мордовской республике, «главное чтобы документы были правильно оформлены».[pagebreak] Liebherr GN 2156 И снова возвращаемся к немецкой технике. На этот раз наше внимание привлёк агрегат фирмы Liebherr (модель GN 2156 стоимостью примерно 25 тысяч рублей). Этот небольшой мо

Публикаций - 51, упоминаний - 59

Liebherr Group и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11065 25
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 21
Siemens AG - Siemens Group 2673 18
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 237 18
LG Electronics 3735 13
Electrolux AB - Zanussi 61 5
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 5
ASKO 36 3
Apple Inc 13156 3
Daewoo Electronics - Daewoo Lucoms 67 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 2
Hitachi - Хитачи 1501 2
Sharp Corporation 1062 2
TeamViewer 138 2
Ланит Интеграция 219 2
Haier Group 230 2
Titanium 88 2
М2М телематика - НИС М2М 236 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 117 1
Liebherr IT Services GmbH 1 1
АТБ Электроника - ATB Electronics - ЭйТиБи Электроникс 43 1
Noirot 7 1
Merlion - Golder-Electronics - Голдер Электроникс - Vitek, Röndell, Maxwell, Coolfort 55 1
DeLonghi - De' Longhi - DēLonghi 65 1
Vestel - Vestel Trade - Vestel CIS - Вестел СНГ 40 1
Monolith Productions 33 1
General Climate 3 1
Softline - Софтлайн Технологии - Borlas - Борлас ЦЦТ - Центр цифровой трансформации 31 1
ДЦ ГеоСтар Навигация - КБ ГеоСтар Навигация 25 1
Mi Heipa 1 1
Stadler Form - Stadler Form Aktiengesellschaft - Штадлер Форм 29 1
Stiebel Eltron 8 1
Electrolux AB - Frigidaire - Frigidaire Appliance Company 8 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Microsoft Corporation 25775 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 1
Intel Corporation 12811 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 410 1
Fortnite 95 1
Miele - Миле 139 15
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 155 15
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 128 10
Hansa - Ханса 114 7
Ardo - Ардо 36 5
Beko - Beko Electronics 83 4
Haier - Candy Group - Канди 101 4
Daewoo 104 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Бирюса КЗХ - Красноярский завод холодильников 6 2
Атлант - Минский завод холодильников 8 2
Smeg 19 2
Swarovski AG 74 2
Whirlpool - Indesit - Merloni Elettrodomestici S.p.A 9 2
Melitta 6 2
Dometic Group - Igloo Products 3 2
Bork - Борк-Ритейл 45 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 2
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 128 2
Boeing 1031 2
Airbus Group - Airbus Industries 249 2
Транснефть 335 2
Coca-Cola Company 261 2
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 93 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 2
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 1
Groupe SEB - Rowenta - Ровента 52 1
НАМИ ГНЦ РФ ФГУП - Bosch - Роберт Бош 10 1
Bosch - Gaggenau 36 1
Нефтегазмонтаж 1 1
Kärcher - Karcher - Керхер 74 1
Antonio Merloni SpA 3 1
Ростех - Техмаш - Завод имени Серго Производственное объединение ФГУП - ПОЗиС - Pozis - Свияга, Мир 11 1
Laurastar 2 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Walmart - Wal-Mart Stores 405 1
eBay Inc 1640 1
Газпром ПАО 1493 1
Связной ГК 1401 1
Hyundai Motor Company 436 1
ESA - CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 44 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 67 1
Мосгортранс ГУП 139 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 73 1
ПБЛ - Профессиональная баскетбольная лига 4 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1158 39
Холодильник - Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 334 28
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 22
Холодильник - No Frost, Free Frost, No Frost Plus, Full No Frost и Total No Frost - капельная система заморозки в холодильнике 73 21
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 20
Вентилятор - Fan 1076 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 17
Холодильник - Зона свежести - Fresh Zone, Vita Zone, Fresh Balacer 55 16
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 615 16
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 785 15
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 374 13
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Духовка - Духовой шкаф - Ovens 228 12
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Варочные панели - Cooktops - Конфорка - Cooking zone 175 12
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2487 12
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1987 12
БТиЭ - Сушильная машина - Сушка - Drying Machine 193 11
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 11
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 482 10
Холодильник - холодильники широкие - Side-by-Side - French Door и многокамерные 55 10
БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 354 10
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 10
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 773 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 8
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 8
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 8
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 7
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Вытяжки 102 7
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 7
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 545 7
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1181 7
Угольный фильтр - Carbon Filter 48 6
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Пароварка - Steamer 68 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 6
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 6
Электротехника - инвертор 166 5
Физика - Теплообменник - Heat exchanger - техническое устройство теплообмен между двумя средами различной температуры - Рекуператор - Рекуперативный теплообменник - Конвекция (вид теплообмена/теплопередачи) 222 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 5
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2253 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 5
Liebherr - серия холодильников 36 24
Bosch KGN - Bosch KGS - Bosch KDN - Bosch KAN - Bosch KGF - Bosch KGV - Bosch Side by Side - Bosch KIL - Bosch KIC - Bosch GSV - серия холодильников и морозильников 29 15
Samsung - серия холодильников 44 11
Hisense - Gorenje RK - Gorenje NRK - Gorenje RKI - Gorenje RK-ORA - Gorenje Oldtimer - холодильник 8 5
Siemens GS - Siemens KA - серия холодильников 5 4
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston MBA 3 3
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston HS - Indesit BA - Indesit ITR - Indesit SB - Indesit ST - Indesit DF - Indesit SFR - Indesit BIAA - серия холодильников 16 3
LG Moist Balance Crisper - LG Magic Crisper - LG Ultra Fresh Crisper 17 3
LG HOM-BOT SQUARE 17 3
Electrolux ERZ - Electrolux S - Electrolux ERD - Electrolux FreshPlus - Electrolux ERA - Electrolux ERB - Electrolux ERN - Electrolux TwinTech FrostFree - Electrolux END - серия холодильников 10 3
Panasonic NR - серия холодильников 7 3
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 644 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
LG SmartThinQ 21 2
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston MTP 2 2
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 4D 3 2
LG Multi Air Flow 16 2
Hansa BOES, BOEI - Hansa Titanium - духовой шкаф 18 2
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 225 2
Electrolux Powermix Silent - Electrolux Masterpiece ESB - блендер 5 2
LG Hygiene Fresh 6 2
Bosch Athlet - Bosch BSG, Bag&Bagless BSGL - Bosch BGS - Bosch BCS - Bosch BCH - Bosch BWD - Bosch BHN - Bosch BMS - Bosch Rock`n`Roll - Bosch Free - Bosch Roxx’x - Bosch Relaxx’x - Bosch MoveOn - Bosch Zoo'o ProAnimal - Bosch GAS - пылесос 31 2
Bosch MUM - Bosch OptiMUM - Bosch MSM - Bosch МСМ - Bosch MMB - Bosch ProfiKubixx - кухонные комбайны - измельчители - блендеры 12 2
Bosch ActiveWater - Bosch SRI - Bosch SPS - Bosch SMV - Bosch SGS - Bosch SGV - Bosch SRV SCE - Bosch SKT - Bosch SMS - Bosch SRS - Bosch SCE - Bosch SKS - Bosch SKE - посудомоечные машины 21 2
TeamViewer IoT - TeamViewer Frontline 4 2
TeamViewer Assist AR 3 2
Microsoft WMF - Microsoft Windows Metafile 38 2
Samsung QuickDrive 8 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 2
Apple iPad 4012 2
LG InstaView Door-in-Door - холодильник 14 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 2
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 2
Samsung Eco Bubble - EcoBubble 12 1
Samsung POWERStick PRO - Samsung POWERStick Jet - беспроводной пылесос 7 1
Groupe SEB - Moulinex ME 55 1
Groupe SEB - Moulinex INFINI PRESS 2 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston CIS 4 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston F 5 1
Головин Даниил 34 4
Толстобров Михаил 10 3
Агуреева Ольга 9 3
Измайлов Максим 8 2
Morabito Ito - Морабито Ито 9 2
Ракович Дмитрий 8 1
Бакуменко Андрей 2 1
Жестеров Максим 3 1
Исаев Иван 2 1
Шувалова Анастасия 9 1
Дружинин Виктор 5 1
Веселов Владимир 5 1
Старикова Евгения 11 1
Казачков Андрей 3 1
Сальников Дмитрий 4 1
Liebherr Hans - Либхерр Ганс 1 1
Liebherr Isolde - Либхерр Изольда 1 1
Рашид Карим 8 1
Бочкова Светлана 1 1
Гридин Алексей 2 1
Копенкин Александр 1 1
Мелик-Касумов Давид 2 1
Zinkann Rainer - Цинканн Райнер 1 1
Martin Guy - Мартин Гай 2 1
Miele Carl - Миле Карл 6 1
Darwazeh Alexander - Дарвазех Александр 1 1
Morrison Jasper - Моррисон Джэспер 2 1
Гуцериев Михаил 114 1
Смятских Алексей 48 1
Блинов Дмитрий 50 1
Муравьев Олег 29 1
Бутнинг Евгений 1 1
Меркулов Сергей 48 1
Дружков Андрей 1 1
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Жуков Андрей 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 44
Германия - Федеративная Республика 13221 24
Европа 24964 22
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 11
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 5
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Швеция - Королевство 3782 4
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СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 3
Турция - Турецкая республика 2620 3
Сатурн - Титан (спутник) 533 2
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Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 153 2
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 2
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Канада 5082 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 933 2
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Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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