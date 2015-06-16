Получите все материалы CNews по ключевому слову
Liebherr Group Либхерр Русланд
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|16.06.2015
|
LogistiX автоматизировала складской комплекс российского подразделения Liebherr
работу производственно-складского комплекса «Либхерр-Русланд» — российского подразделения концерна Liebherr, работающего в области машиностроения. Об этом CNews сообщили в LogistiX. Проект реа
|02.06.2015
|
First Line Software автоматизировала склад завода Liebherr по производству башенных кранов
с командой viastore systems автоматизировала склад завода по производству башенных кранов холдинга Liebherr. Об этом CNews сообщили в First Line Software. Liebherr — немецкая машиностро
|19.12.2012
|
ГЛОНАСС-оборудование «М2М телематики» интегрировано в технику Liebherr
Инженеры холдинга «М2М телематика» совместно с европейскими коллегами из холдинга Liebherr провели опытно-исследовательские работы по интеграции ГЛОНАСС-оборудования в систему бортового управления специальной техникой Liebherr. Тестирование ГЛОНАСС-оборудования, интег
|24.02.2009
|
Infor ERP Baan объединила подразделения Liebherr Group по всему миру
Компания Infor объявила о том, что мировой производитель строительной техники Liebherr Group завершил внедрение системы Infor ERP Baan уже в 70-ом по счету подразделении к
|14.01.2008
|
Выбор ZOOM.CNews: 5 лучших морозильников
ьтацию, а также заверения в том, что отремонтируют нам холодильник, купленный в любой части России, а не только в Мордовской республике, «главное чтобы документы были правильно оформлены».[pagebreak] Liebherr GN 2156 И снова возвращаемся к немецкой технике. На этот раз наше внимание привлёк агрегат фирмы Liebherr (модель GN 2156 стоимостью примерно 25 тысяч рублей). Этот небольшой мо
Liebherr Group и организации, системы, технологии, персоны:
|CNews - ZOOM.CNews 1866 15
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.